Lulea insinuează că cel care și-a asumat incidentul cu capul de porc ar fi fost pus să își asume fapta

„Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”.

Alex Tudor - senior editor
Lulea insinuează că cel care și-a asumat incidentul cu capul de porc ar fi fost pus să își asume fapta

foto: Facebook/ Marius Lulea

„Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”.

Marius Lulea a oferit o primă reacție după ce un consilier AUR s-a autodenunțat pentru incidentul cu capul de porc din curtea fostului lider AUR. Acesta a precizat că există o cercetare penală în desfășurare și nu va mai face declarații pe fondul cauzei. Totuși, acesta a precizat că îi compătimește pe cei care ar putea fi puși în situația de a își asuma fapta.

„Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora. Înțeleg cât de greu poate fi să descoperi că omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja.

Cred în iertare, dar și în responsabilitatea fiecăruia pentru propriile alegeri. Crearea unui narativ public care deformează realitatea nu poate înlocui cercetarea adevărului înfăptuită de instituțiile statului. Adevărul are răbdare”, a precizat Marius Lulea.

„O cercetare penală trebuie să clarifice nu doar fapta inițială, ci și eventualele intervenții ulterioare menite să împiedice aflarea adevărului”

Acesta a mai adăugat că are încredere în faptul că autoritățile vor verifica și eventualele acțiuni ulterioare incidentului, cum ar fi „încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului sau distrugerea probelor”.

„Sunt convins că organele judiciare vor clarifica dacă au existat acțiuni coordonate și organizate, cu caracter continuat, precum și dacă sunt incidente circumstanțe agravante.

O cercetare penală trebuie să clarifice nu doar fapta inițială, ci și eventualele intervenții ulterioare menite să împiedice aflarea adevărului. Stabilirea faptelor, a responsabilităților și a încadrării juridice aparține exclusiv organelor judiciare.

Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”, a mai precizat Marius Lulea.

Amintim că Adrian Jucătoru, un consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, și-a asumat miercuri că a plasat capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. Bărbatul susține că întreaga acțiune ar fi fost indusă chiar de fostul lider AUR.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.

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9 comentarii

  1. Dupa dosarul Georgescului care si-a permis sa demonteze in propria casa microfoanele de ascultare puse de baieti, trebuia sa i se puna ceva in traista si lu semeon ca sa il lege si pe el, ca pe seful lui Dupa succesul caltabosilor lu chioveshi cucuveaua sorosista, o capatana de porc e chiar f potrivita in cazul semeonului neascultator la porunci straine PS Rusine simeoane cu 40% in sondaje!Si sefului tau cu 60% Succes portocalelor de la diicot si justitiei independente de bun simt !

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  3. S-a întâmplat si ” la case mai mari”, sa ne amintim de campanii pe la PNL, PSD….. gaini moarte etc….Las-o balta, toti sunteți la fel…..

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  6. Luléa (editat), ceva îmi spune că tu ai orchestrat toată această tărășenie să-i tragi preșul de sub picioare lui Simion. Tactică veche a ceangăilor.

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    1. Știam că Tănasă e din judetul Bacău la granița cu județul Harghita! Și Lumea e tot de acolo?

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