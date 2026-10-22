Polonia face un pas spre relaxarea interdicției privind avortul. Președintele ar putea bloca reforma

Parlamentul Poloniei a votat pentru relaxarea unora dintre cele mai restrictive legi privind avortul din Uniunea Europeană, însă schimbările riscă să fie blocate de președintele naționalist Karol Nawrocki. Cele două proiecte adoptate de camera inferioară a legislativului vizează reducerea pedepselor pentru persoanele care ajută femeile să obțină un avort și reintroducerea posibilității de întrerupere a sarcinii în cazul unor malformații fetale grave.

Votul, desfășurat marți, 20 octombrie, reprezintă un pas limitat în direcția reformării legislației poloneze, după ce guvernul condus de Donald Tusk a promis, în campania electorală din 2023, că va extinde drepturile reproductive ale femeilor, notează the Guardian.com.

Ce schimbări au aprobat parlamentarii

Unul dintre proiecte urmărește modificarea Codului penal, astfel încât persoanele care oferă sprijin femeilor pentru obținerea unui avort să nu mai fie expuse acelorași sancțiuni penale. În prezent, cei care ajută o femeie să întrerupă o sarcină în afara condițiilor permise de lege riscă până la trei ani de închisoare.

Proiectul a fost susținut de 217 parlamentari, în timp ce 213 au votat împotrivă, iar trei s-au abținut. Măsura urmărește, de asemenea, să ofere protecție personalului medical în anumite situații în care intervenția este necesară pentru apărarea vieții sau sănătății femeii.

Cel de-al doilea proiect vizează restabilirea posibilității de a face avort în cazul unor anomalii fetale grave și ireversibile sau al unor afecțiuni incurabile care amenință viața fătului. Inițiativa a fost adoptată cu 233 de voturi pentru, 203 împotrivă și o abținere.

Această prevedere ar anula efectele unei decizii a Tribunalului Constituțional din 2020, care a eliminat malformațiile fetale grave dintre motivele pentru care avortul era permis. Restricțiile au intrat în vigoare în 2021 și au declanșat proteste ample în întreaga țară.

De ce reforma riscă să fie blocată

Chiar dacă proiectele au trecut de camera inferioară a Parlamentului, adoptarea lor definitivă este incertă. Acestea trebuie să parcurgă etapele legislative următoare și să ajungă la președintele Karol Nawrocki pentru promulgare.

Șeful statului, apropiat de partidul conservator Lege și Justiție (PiS), s-a pronunțat împotriva liberalizării legislației privind avortul. Din acest motiv, există riscul ca reforma să fie respinsă prin veto prezidențial.

Coaliția proeuropeană condusă de Donald Tusk a câștigat alegerile parlamentare din 2023 și cu promisiunea relaxării restricțiilor. Cu toate acestea, guvernul nu dispune de sprijinul politic necesar pentru a garanta adoptarea unor schimbări mai ample, iar depășirea unui eventual veto ar necesita o majoritate de trei cincimi în camera inferioară.

În paralel, parlamentarii analizează și o inițiativă separată care ar permite avortul la cerere până în a 12-a săptămână de sarcină. Această propunere nu face parte dintre cele două proiecte votate marți.

Organizațiile pentru drepturile femeilor critică amploarea schimbărilor

Reprezentanții organizațiilor care militează pentru drepturile reproductive consideră că măsurile sunt insuficiente pentru a schimba situația majorității femeilor care au nevoie de servicii de avort.

Leah Hoctor, reprezentantă a Center for Reproductive Rights, a descris reformele drept o schimbare de mică amploare și a avertizat că acestea ar avea un efect limitat chiar dacă ar intra în vigoare.

În prezent, avortul este permis în Polonia atunci când sarcina pune în pericol viața sau sănătatea femeii ori când este rezultatul unui viol sau incest. Eliminarea posibilității de a întrerupe sarcina din cauza unor anomalii fetale a făcut ca legislația să fie considerată una dintre cele mai restrictive din Europa.

Protestele din 2016 și 2020

Polonia au avut loc proteste de amploare în trecut împotriva restricțiilor privind avortul, iar acest context este relevant pentru știrea ta. Poți introduce un paragraf despre precedentele manifestații și despre nemulțumirea care a continuat în societatea poloneză.

În octombrie 2016, peste 100.000 de persoane au ieșit în stradă în mai mult de 140 de orașe și localități din Polonia, în cadrul manifestațiilor cunoscute drept „Protestele negre”. Oamenii au contestat un proiect care ar fi înăsprit aproape complet interdicția avortului, iar amploarea mobilizării a contribuit la retragerea inițiativei.