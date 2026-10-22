Alice Weidel a anunțat că Germania ar trebui să iasă din spațiul Schengen

Copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a cerut ieșirea Germaniei din spațiul Schengen. Declarația a fost făcută la Parlamentul European din Strasbourg. Cu această ocazie, lidera formațiunii a expus viziunea partidului său asupra unei viitoare reforme a Uniunii Europene, structurată pe principiile subsidiarității, responsabilității și suveranității naționale.

Securitatea frontierelor s-a aflat în centrul discursului. Alice Weidel a solicitat ca statele membre să preia controlul exclusiv asupra granițelor proprii.

„Dacă Schengen s-a terminat, dacă Schengen nu funcționează, atunci trebuie să ieșim din Schengen și să ne protejăm granițele”, a afirmat copreședinta AfD.

Potrivit lui Weidel, guvernele naționale trebuie să dețină un drept de veto pentru a se retrage din politicile europene de migrație. Ea a catalogat actualul sistem drept un „haos” și a subliniat că măsura devine necesară dacă structurile comunitare nu reușesc să securizeze granițele externe ale blocului european.

Conform legislației în vigoare, responsabilitatea apărării frontierelor revine autorităților naționale, cu sprijinul agenției europene Frontex.

Limitarea puterii Comisiei Europene

Un alt obiectiv din programul AfD vizează reducerea atribuțiilor structurilor de la Bruxelles. Weidel a cerut transferul competențelor decizionale către cel mai de jos nivel administrativ posibil. Lidera politică a criticat direct intervenția instituțiilor europene în chestiunile interne ale statelor membre.

„Nu vrem ca statul sau Comisia Europeana, care nu este aleasă, să intervină și să deranjeze”, a declarat aceasta.

În viziunea prezentată de AfD, Uniunea Europeană și-a pierdut statutul inițial de alianță a unor state suverane. Alice Weidel a susținut că deciziile strategice trebuie luate exclusiv de parlamentele naționale, foruri formate din politicieni aleși direct de cetățeni, scrie DW.com.

Copreședinta formațiunii a afirmat că dreptul de inițiativă legislativă al Comisiei Europene afectează procesul democratic și echilibrul instituțional din țările membre.

Critici la adresa politicilor fiscale

Al treilea pilon al discursului a vizat „responsabilitatea instituțională în domeniul economic”. Lidera AfD a acuzat Uniunea Europeană de ignorarea tratatelor în vigoare și a oferit ca exemplu politicile referitoare la datoria suverană.

În acest context, Alice Weidel a contestat autoritatea Băncii Centrale Europene de a garanta împrumuturile naționale dincolo de limitele agreate inițial de statele membre.

Formațiunea politică de extrema dreaptă militează pentru reducerea gradului de integrare europeană și pentru prioritatea absolută a legislației naționale în raport cu directivele de la Bruxelles.