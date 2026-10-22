Nicușor Dan, despre atacurile petrecute în școli din Bistrița și Pitești: Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale referitor la cele două atacuri petrecute în ultimele zile în școli din Bistrița și Pitești, în care elevi au atacat persoane cu arme albe. Nicușor Dan avertizează asupra bullyingului, dar și despre impactul pe care mediul online îl are asupra tinerilor.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm.

În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele vorbește și despre nevoia unei relații bune între cadrele didactice, familie și elevi. Nicușor Dan pune accent pe importanța realizării unor spații sigure în școli, astfel încât elevii să simtă că pot să ceară ajutor când au nevoie de acesta.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere.

Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.”

„Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”

Nicușor Dan a scris și despre impactul pe care lumea virtuală îl are asupra comportamentului copiilor din școli. Acesta susține totodată că școlile trebuie să fie sigure, iar profesorii trebuie să fie pregătiți să intervină.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic.

Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor.

Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online.”

Incidentele care fac obiectul postării

Joi dimineață, un elev de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești a fost rănit cu o armă albă de un coleg. Incidentul a fost anunțat de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs.

Anterior, în Bistrița, un elev de clasa a VII-a, cu o cagulă pe față și o cască de motociclist pe cap, a intrat în mijlocul orei peste o altă clasă din școala în care învăța. A înjunghiat atunci o profesoară și un elev care a intervenit.

„Noi am avut acolo un elev de clasa a șaptea (…) care intrase în clasă ca să-l urmărească pe «indian», un coleg rom din clasa a șasea pe care bănuiesc că voia să-l hăcuiască cum a făcut cu doamna profesoară”, a spus Sorin Costreie, noul ministru al Educației, întrebat despre caz.