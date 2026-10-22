„Am dat de termite!” Daniel Zamfir îi atacă pe Miruță și Darău după preluarea Ministerului Economiei

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, susține că a descoperit probleme în instituția pe care o conduce și anunță că va face publice informațiile după ce va continua verificările. Într-o postare pe Facebook, senatorul PSD a folosit o metaforă sugestivă, vorbind despre „termite” găsite în „cămările” ministerului, și i-a ironizat direct pe foștii miniștri Radu Miruță și Irineu Darău.

„Am început să aprind lumina prin cămările de la Ministerul Economiei și am dat de termite!!! Și am apăsat doar un întrerupător…”, a scris Daniel Zamfir.

Ministrul a sugerat că verificările sunt abia la început și că urmează să prezinte public ceea ce susține că a descoperit în instituție.

„Când aprind lumina în toate cămările voi face public tot ce am găsit acolo… Așa pe transparență totală, nu-i așa?”, a continuat acesta.

„Miruță, Darău, sunteți bine? Dormiți liniștiți?”. Zamfir a adăugat și hashtagul „#deuserizare”

Daniel Zamfir îi vizează pe foștii miniștri USR

Postarea vine după schimbarea conducerii Ministerului Economiei, în urma instalării noului Guvern condus de Luca Niculescu. Daniel Zamfir a preluat portofoliul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după ce a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate.

Bilanțul mandatului

Înainte de schimbarea conducerii, Irineu Darău și-a prezentat bilanțul mandatului și a susținut că a lăsat în urmă o reorganizare menită să eficientizeze Ministerul Economiei. Fostul ministru a afirmat că noua structură fusese pregătită pentru aplicare și că ar trebui să clarifice responsabilitățile angajaților și modul în care sunt gestionate resursele umane.

Darău a mai susținut că programele Startup Nation, SME Eco-Tech și Femeia Antreprenor, pe care le-a găsit blocate sau neîncepute la preluarea mandatului, au fost puse în mișcare, iar contractele au început să fie semnate și banii acordați.

În bilanțul său, Darău a vorbit și despre proiectele din industria de apărare finanțate prin programul SAFE, investiția Rheinmetall de la Pirochim Victoria și deblocarea Programului geologic național. Totodată, el a avertizat că proiectele începute riscă să fie afectate dacă noua conducere nu continuă munca administrativă.