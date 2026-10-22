VIDEO Angajații Camerei de Conturi Bihor, prinși la petrecere în timpul programului. Cum au justificat cheful cu whisky, remi și jocuri de cărți

Angajații Camerei de Conturi Bihor au fost surprinși de jurnaliști în timp ce participau la o petrecere organizată într-o cabană silvică din Băile Felix, în timpul programului de lucru. Reuniunea a avut loc miercuri, 21 octombrie, cu ocazia aniversării directorului adjunct al instituției, Nicușor Burtă. Conducerea a susținut că întâlnirea avea și un scop profesional, însă pe mese se aflau băuturi alcoolice, cărți de joc, piese de remi și table.

Potrivit publicației eBhoreanul, aproape întregul colectiv al instituției s-a adunat la cabana Ocolului Silvic Oradea, aflată în subordinea Direcției Silvice Bihor. Excepție au făcut două angajate care se aflau în concediu. Participanții au ajuns la locație în jurul orei 11:00, deși era o zi obișnuită de lucru.

Jurnaliștii au ajuns la cabană în jurul orei 13:30 și i-au întrebat pe angajați de ce nu se aflau la serviciu și cine a plătit pentru organizarea evenimentului. La apariția presei, mai mulți participanți au părăsit încăperea, lăsând în urmă obiecte personale și jocurile de societate. Ulterior, aceștia au revenit la mese.

Cum au explicat angajații petrecerea

Directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu, a declarat că reuniunea nu era doar o aniversare, ci și o activitate de pregătire profesională. Acesta a susținut că participanții au discutat inclusiv despre o speță legată de Primăria Criștioru de Jos și despre argumentele care ar trebui folosite pentru formularea unui răspuns la o plângere prealabilă.

Potrivit directorului, activitatea fusese anunțată pe grupul intern de discuții încă de luni și urma să fie recunoscută ca patru ore de pregătire profesională. Angajații instituției trebuie să efectueze anual 40 de ore de astfel de pregătire, iar participarea urma să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de cei prezenți.

Întrebat despre băuturile alcoolice de pe mese, Cadariu a afirmat că nimeni nu consuma alcool în mod propriu-zis și că acesta era prezent doar simbolic. De asemenea, directorul a susținut că produsele alimentare au fost cumpărate din banii angajaților.

Liliana Durgheu, angajata care s-a ocupat de închirierea cabanei, a declarat că suma de 3.000 de lei a fost achitată prin contribuția egală a celor 22 de participanți. Ea a explicat că reuniunea a fost organizată atât pentru aniversarea colegului, cât și în contextul pregătirii profesionale.

Cabana a fost închiriată în nume personal

Potrivit directorului Direcției Silvice Bihor, Teodor Suciu, cabana nu a fost închiriată oficial de Camera de Conturi, ci de Liliana Durgheu, în nume personal. Tariful de 3.000 de lei permitea folosirea spațiului până la ora 22:00.