Radu Miruță susține că demontează, cu documente, „minciuna” PSD privind lotul 6 din drumul expres Filiași-Târgu Jiu

Fostul ministru interimar al Transporturilor a explicat că, după aprobarea fișei proiectului, banii pot fi direcționați spre acest lot doar printr-o decizie a noului ministru.

Liliana Vornicu
Radu Miruță susține că demontează, cu documente, „minciuna” PSD privind lotul 6 din drumul expres Filiași-Târgu Jiu

Fostul ministru interimar al Transporturilor a explicat că, după aprobarea fișei proiectului, banii pot fi direcționați spre acest lot doar printr-o decizie a noului ministru.

Radu Miruță, fost ministru USR al Apărării Naționale și fost ministru interimar al Transporturilor, a respins afirmația PSD potrivit căreia nu ar fi aprobat lotul 6 din drumul expres Filiași-Târgu Jiu. Documentele arată că fișa proiectului a primit aprobarea lui Miruță. Finanțarea drumului, pe care PSD îl promite de 14 ani, ține acum de decizia noului ministru.

Acuzația PSD și dovada prezentată

PSD susține că Ministerul Transporturilor nu ar fi aprobat, în perioada mandatului lui Miruță, lotul 6. Este vorba despre un proiect pe care, potrivit fostului ministru, social-democrații îl anunță de 14 ani fără să fi întreprins ceva concret pentru el. Ca răspuns, Radu Miruță a făcut publică dovada aprobării, pentru ca acuzatorii lui „să simtă gustul minciunii”.

Ce schimbă aprobarea fișei de proiect

Potrivit lui Radu Miruță, aprobarea îi permite acum ministrului Transporturilor să aloce acestui proiect o parte din creditele de angajament pe care ministerul le primește lunar de la Ministerul de Finanțe.

Fostul ministru a precizat că alegerea de a folosi sau nu această posibilitate aparține exclusiv ministrului în funcție. „Fără această aprobare, nu se putea”, a insistat Miruță.

Cum ajung banii la proiectele aprobate

Miruță a explicat și mecanismul de finanțare. Sumele transferate în fiecare lună de Ministerul de Finanțe către Ministerul Transporturilor sunt repartizate de ministru, în calitate de ordonator principal de credite, între proiectele care au fost deja aprobate.

Lotul 6 a intrat, după aprobare, în această categorie: „Acest proiect este acum în camera celor care pot începe. Înainte, nu era”, arată Miruță.

Dacă noul ministru va aprecia că alocarea nu este oportună, decizia va reflecta strict propria lui viziune, însă posibilitatea există de acum, a mai precizat fostul ministru.

Paisprezece ani de promisiuni electorale

În opinia lui Radu Miruță, adevărata problemă este alta. Timp de 14 ani, în trei sau chiar patru campanii electorale, PSD a promis că drumul va fi gata până la alegerile următoare. Social-democrații sunt deranjați acum, a susținut Miruță, de faptul că lucrurile nefăcute de ei în 14 ani au fost puse în mișcare de el în numai 5 luni de interimat.

Fostul ministru a încheiat cu o provocare adresată PSD: „Eu îi provoc și mai mult: să aprobe rapid și restul loturilor și, în numele județului Gorj, le voi spune mulțumesc! Până atunci, rămân tot mincinoși”, conchide Miruță.

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