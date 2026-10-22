Alice Weidel, copreședinta partidului german AfD, a susținut într-un interviu pentru The Economist că Occidentul ar fi trebuit să țină cont de „îngrijorările de securitate” ale Rusiei, invocând printre exemple sistemul antirachetă Aegis de la Deveselu. Politicianul a precizat însă că această abordare nu reprezintă o justificare a invaziei Rusiei în Ucraina

Alice Weidel, copreședinta partidului german de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a afirmat, într-un interviu acordat publicației britanice The Economist, că statele occidentale ar fi trebuit să răspundă mai devreme preocupărilor Rusiei legate de extinderea NATO și de amplasarea unor sisteme de rachete în apropierea granițelor sale. În acest context, lidera AfD a făcut o referire directă la România și la sistemul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu, pe care l-a descris ca fiind capabil să transporte „dispozitive nucleare”.

AfD leader Alice Weidel questioned why Russian objections to NATO’s eastward expansion were not heeded, citing missile systems in Romania. https://t.co/egalxrGp6K — Jungle Journey (@JnglJourney) October 21, 2026

„Există o întreagă istorie legată de apropierea NATO de granița Rusiei. Rusia a subliniat această problemă de mai multe ori. Atunci de ce nu a ascultat nimeni îngrijorările Rusiei când au fost amplasate sisteme de rachete la granițe, în special în România, acestea fiind capabile să poarte dispozitive nucleare, cum este sistemul de rachete Aegis?”, a declarat Weidel, în conversația cu Zanny Minton Beddoes, redactorul-șef al The Economist.

Lidera AfD a susținut că, pentru o pace durabilă în Ucraina, negocierile ar trebui să țină seama nu doar de interesele de securitate ale Ucrainei, ci și ale Rusiei. „Trebuie să ne uităm și la interesele de securitate ale Rusiei. Și în trecut asta a fost marea greșeală”, a adăugat politicianul german.

Alice Weidel: „Nu este o justificare a atacului”

În același timp, Weidel a precizat că referirea la istoria relațiilor dintre NATO și Rusia nu reprezintă o justificare a atacului rus asupra Ucrainei, declanșat în februarie 2022. „Aceasta nu este o justificare a atacului asupra Ucrainei. Nu este o justificare”, a spus ea.

Interviul a fost publicat pe 15 octombrie 2026 și a inclus discuții despre poziția AfD față de războiul din Ucraina, relațiile Germaniei cu Rusia, politica externă a Berlinului, precum și planurile economice ale partidului. The Economist îl descrie pe Weidel ca fiind una dintre cele mai importante personalități politice din Europa, în contextul în care AfD conduce sondajele naționale din Germania și a obținut primul loc în două scrutinuri regionale recente.

Teza Moscovei, respinsă de NATO

Afirmațiile liderei AfD reiau o teză susținută de mult timp de Moscova, potrivit căreia sistemul de la Deveselu ar putea fi folosit pentru lansarea de rachete ofensive. Rusia a contestat în repetate rânduri caracterul defensiv al instalației, invocând în special lansatoarele verticale de tip Mk-41 și susținând că acestea ar putea fi adaptate pentru rachete de croazieră Tomahawk.

Statele Unite și NATO au respins constant aceste acuzații. Potrivit explicațiilor oficiale, sistemul Aegis Ashore de la Deveselu este o componentă defensivă a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice și este destinat detectării, urmăririi și interceptării unor astfel de rachete. Instalația utilizează interceptori Standard Missile 3 (SM-3), concepuți pentru distrugerea rachetelor balistice în zbor.

Ce reprezintă sistemul de la Deveselu

NATO a susținut că sistemul nu este îndreptat împotriva Rusiei și nu afectează capacitatea de descurajare nucleară a acesteia. De asemenea, nu există dovezi publice că la Deveselu ar fi fost amplasate arme nucleare sau rachete ofensive Tomahawk. Sistemul a devenit operațional în mai 2016, la aproape 12 ani după aderarea României la NATO, în martie 2004.

Dezbaterea despre sprijinul pentru Ucraina

Declarațiile lui Alice Weidel apar într-un moment în care dezbaterea privind sprijinul pentru Ucraina rămâne un subiect sensibil în Germania. În interviul pentru The Economist, copreședinta AfD a susținut că Berlinul ar trebui să înceteze finanțarea Ucrainei, afirmând că continuarea războiului nu ar fi în interesul Germaniei.

Poziția AfD privind Rusia și Ucraina contrastează cu orientarea guvernului german și a majorității partidelor parlamentare, care au menținut sprijinul militar, financiar și umanitar pentru Ucraina. Referirile lui Weidel la sistemul de la Deveselu arată însă cum argumentele legate de securitatea Rusiei continuă să fie folosite în dezbaterile politice europene despre războiul din Ucraina și despre rolul NATO în Europa de Est.