Proprietarul Politico și The Telegraph a propus cumpărarea filialei europene a TikTok. Ce legătură are familia lui Trump

Un plan discutat cu ambasadorul american

Directorul executiv și coproprietarul grupului german Axel Springer a urmărit desprinderea activităților europene ale TikTok, cu scopul de a obține o participație în cadrul acestora, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Ideea i-a fost expusă lui Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite în Franța, la un prânz în care Döpfner a sugerat ca propria companie să ia parte la o tranzacție pentru cumpărarea afacerii europene a aplicației, arată sursa citată.

Kushner, tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a fost invitat de Döpfner în ianuarie la o întâlnire la sediul central din Berlin al grupului de presă.

Modelul american, punct de plecare

Planul propus de Döpfner semăna cu acordul susținut de președintele Trump pentru separarea filialei americane a TikTok, potrivit unor surse apropiate întâlnirii.

Acel acord a fost gândit ca răspuns la temerile de securitate națională legate de proprietarii chinezi ai platformei.

Tranzacția din SUA a evaluat activitățile TikTok de acolo la 14 miliarde de dolari. Pe baza ei, mai mulți investitori, între care Oracle, compania lui Larry Ellison, au creat o societate mixtă împreună cu ByteDance, firmă cu sediul la Beijing.

Noua structură, cu sediul în California, a primit un control sporit asupra algoritmilor și a datelor utilizatorilor americani, conform aceleiași surse.

Ambițiile magnatului german

Discuția cu Kushner scoate în evidență cât de ample sunt ambițiile lui Döpfner în industria media, notează FT.

În 2022, acesta i-a sugerat lui Elon Musk, prin mesaje private, să cumpere Twitter și să-i încredințeze conducerea companiei.

Döpfner a încercat fără succes, în 2015, să cumpere Financial Times. La două luni după aceea a achiziționat Business Insider, iar în 2021, Politico. În trecut și-a arătat interesul și pentru Wall Street Journal, deținut de Rupert Murdoch, dacă publicația ar fi scoasă la vânzare.

Ce au răspuns ByteDance și Axel Springer

Propunerea a ajuns ulterior și la oficiali ai Comisiei Europene, dar nu a găsit sprijin, potrivit Financial Times. ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a respins ideea și a precizat că nu au existat discuții formale privind o achiziție.

Un purtător de cuvânt al Axel Springer a declarat pentru Reuters că Döpfner s-a pronunțat mereu pentru o soluție europeană pentru TikTok, după modelul american, și că grupul ar saluta orice inițiativă de acest fel.

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