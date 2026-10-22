Proprietarul Politico și The Telegraph a propus cumpărarea filialei europene a TikTok. Ce legătură are familia lui Trump

Șeful grupului Axel Springer vrea o participație în operațiunile europene ale aplicației și și-a prezentat planul ambasadorului SUA în Franța, Charles Kushner.

Liliana Vornicu
Proprietarul Politico și The Telegraph a propus cumpărarea filialei europene a TikTok. Ce legătură are familia lui Trump

Șeful grupului Axel Springer vrea o participație în operațiunile europene ale aplicației și și-a prezentat planul ambasadorului SUA în Franța, Charles Kushner.

Mathias Döpfner, care deține publicațiile Politico și The Telegraph, a venit cu propunerea de a cumpăra divizia europeană a TikTok, platforma chinezească pentru telefoane mobile dedicată videoclipurilor scurte. Informația a fost publicată joi de Financial Times și preluată de agenția EFE.

Un plan discutat cu ambasadorul american

Directorul executiv și coproprietarul grupului german Axel Springer a urmărit desprinderea activităților europene ale TikTok, cu scopul de a obține o participație în cadrul acestora, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Ideea i-a fost expusă lui Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite în Franța, la un prânz în care Döpfner a sugerat ca propria companie să ia parte la o tranzacție pentru cumpărarea afacerii europene a aplicației, arată sursa citată.

Kushner, tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a fost invitat de Döpfner în ianuarie la o întâlnire la sediul central din Berlin al grupului de presă.

Modelul american, punct de plecare

Planul propus de Döpfner semăna cu acordul susținut de președintele Trump pentru separarea filialei americane a TikTok, potrivit unor surse apropiate întâlnirii.

Acel acord a fost gândit ca răspuns la temerile de securitate națională legate de proprietarii chinezi ai platformei.

Tranzacția din SUA a evaluat activitățile TikTok de acolo la 14 miliarde de dolari. Pe baza ei, mai mulți investitori, între care Oracle, compania lui Larry Ellison, au creat o societate mixtă împreună cu ByteDance, firmă cu sediul la Beijing.

Noua structură, cu sediul în California, a primit un control sporit asupra algoritmilor și a datelor utilizatorilor americani, conform aceleiași surse.

Ambițiile magnatului german

Discuția cu Kushner scoate în evidență cât de ample sunt ambițiile lui Döpfner în industria media, notează FT.

În 2022, acesta i-a sugerat lui Elon Musk, prin mesaje private, să cumpere Twitter și să-i încredințeze conducerea companiei.

Döpfner a încercat fără succes, în 2015, să cumpere Financial Times. La două luni după aceea a achiziționat Business Insider, iar în 2021, Politico. În trecut și-a arătat interesul și pentru Wall Street Journal, deținut de Rupert Murdoch, dacă publicația ar fi scoasă la vânzare.

Ce au răspuns ByteDance și Axel Springer

Propunerea a ajuns ulterior și la oficiali ai Comisiei Europene, dar nu a găsit sprijin, potrivit Financial Times. ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a respins ideea și a precizat că nu au existat discuții formale privind o achiziție.

Un purtător de cuvânt al Axel Springer a declarat pentru Reuters că Döpfner s-a pronunțat mereu pentru o soluție europeană pentru TikTok, după modelul american, și că grupul ar saluta orice inițiativă de acest fel.

Citește și : Un democrat investighează TikTok pentru că i-ar face jocul lui Trump

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro