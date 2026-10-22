VIDEO Sharon Stone a recreat scena care a făcut istorie în filmul Basic Instinct. Cum a pozat actrița la 68 de ani

Sharon Stone revine în atenția publicului cu o apariție provocatoare, inspirată de una dintre cele mai cunoscute scene din istoria cinematografiei. La 68 de ani, actrița americană a recreat celebra secvență din filmul „Basic Instinct” („Instinct primar”), într-o ședință foto pentru ediția spaniolă a revistei ELLE, care marchează 40 de ani de existență.

Actrița a pozat într-un palton verde, fără pantaloni, pe un scaun, într-o imagine care amintește de momentul controversat din thrillerul erotic lansat în 1992. Fotografia readuce în prim-plan personajul Catherine Tramell, rolul care a transformat-o pe Sharon Stone într-unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood.

Scena originală, în care personajul interpretat de Stone își încrucișează și apoi își desface picioarele în timpul unui interogatoriu al poliției, a devenit emblematică. În film, Catherine Tramell este o scriitoare de romane polițiste suspectată de implicare într-o crimă, iar comportamentul ei provocator îi pune în dificultate pe anchetatori. La mai bine de trei decenii de la apariția peliculei, actrița demonstrează că momentul continuă să stârnească interesul publicului.

Sharon Stone, despre efectele unui episod medical care i-a schimbat viața

Dincolo de apariția care amintește de succesul său din anii 90, Sharon Stone a vorbit în interviuri recente și despre dificultățile prin care a trecut după problemele medicale grave din 2001. Atunci, actrița a suferit un accident vascular cerebral și o hemoragie cerebrală care i-au pus viața în pericol.

Recuperarea a fost îndelungată și a presupus eforturi considerabile. Stone a povestit că a avut nevoie de ani pentru a-și reveni și că, în perioada respectivă, cariera sa a fost puternic afectată. Odată cu dispariția temporară din prim-planul industriei cinematografice, ofertele de muncă s-au împuținat, iar actrița a simțit că Hollywoodul a mers mai departe fără ea.

Experiența a schimbat nu doar parcursul său profesional, ci și felul în care privește succesul și vulnerabilitatea. În interviurile acordate de-a lungul timpului, Stone a vorbit deschis despre dificultatea de a reveni într-o industrie în care notorietatea și oportunitățile se pot pierde rapid.

Rolul din „Basic Instinct” a rămas unul dintre cele mai cunoscute din cariera sa

Lansat în 1992, filmul „Basic Instinct”, regizat de Paul Verhoeven, i-a avut în rolurile principale pe Sharon Stone și Michael Douglas. Producția a devenit celebră atât pentru intriga sa, cât și pentru scenele controversate, iar interpretarea lui Stone a rămas un reper al carierei sale.

Totuși, actrița a vorbit în trecut și despre controversa din jurul celebrei secvențe a interogatoriului. În memoriile sale, ea a susținut că nu a fost informată în mod corespunzător despre felul în care urma să apară scena în versiunea finală a filmului. Regizorul Paul Verhoeven a contestat ulterior această versiune.

În ciuda controverselor, filmul a rămas unul dintre titlurile definitorii ale cinematografiei anilor 90, iar personajul Catherine Tramell continuă să fie asociat cu imaginea lui Sharon Stone.