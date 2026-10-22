Christina Applegate a fost diagnosticată greșit de medici. După cinci ani, actrița nu știe ce îi provoacă suferința

Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. După cinci ani, actrița se confruntă în continuare cu probleme de sănătate și caută răspunsuri.

Mădălina Hodea
Christina Applegate a fost diagnosticată greșit de medici. După cinci ani, actrița nu știe ce îi provoacă suferința

sursa facebook

Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. După cinci ani, actrița se confruntă în continuare cu probleme de sănătate și caută răspunsuri.

Actrița americană Christina Applegate a aflat, după cinci ani în care a crezut că suferă de scleroză multiplă, că diagnosticul primit în 2021 ar fi fost greșit.

Vestea, care ar fi putut reprezenta o ușurare, a lăsat-o însă fără răspunsuri, deoarece problemele de sănătate persistă, iar medicii încearcă să descopere cauza simptomelor care îi afectează viața de zi cu zi. Vedeta în vârstă de 54 de ani a vorbit despre această experiență în podcastul „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de actrița Jamie-Lynn Sigler, scrie euronews.ro. 

Christina Applegate, din nou în fața incertitudinii

Actrița a povestit că medicul său a revenit asupra diagnosticului după ce investigațiile și evaluările medicale au ridicat semne de întrebare. Applegate a explicat că vestea a fost dificil de procesat, deoarece timp de mai mulți ani a încercat să înțeleagă și să gestioneze o boală despre care credea că îi explică suferința.

„Sunt din nou la punctul zero”, a mărturisit actrița, explicând că nu știe ce se întâmplă cu organismul său. Deși diagnosticul de scleroză multiplă a fost infirmat de medic, simptomele nu au dispărut.

Applegate a spus că, în anumite privințe, starea sa s-a agravat. Ea continuă să aibă dificultăți importante de mobilitate și a dezvăluit că are nevoie de un scaun cu rotile pentru a ajunge la consultațiile medicale, deoarece nu poate parcurge pe jos distanța dintre mașină și cabinet. Pentru actriță, schimbarea diagnosticului nu a însemnat, așadar, vindecarea, ci începutul unei noi perioade de incertitudine.

De ce a fost atât de greu de primit vestea

Christina Applegate a explicat că diagnosticul inițial îi oferea o explicație pentru dificultățile cu care se confrunta în fiecare zi. După ce a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, această explicație a dispărut, în timp ce problemele fizice au rămas.

Vedeta a vorbit și despre sentimentul că i-ar fi dezamăgit pe oamenii care au găsit sprijin în povestea sa. În ultimii ani, ea a discutat public despre presupusa sa luptă cu boala și a devenit o voce cunoscută în comunitatea persoanelor afectate de scleroză multiplă. Actrița a revenit în podcast după o pauză de aproximativ șapte luni, perioadă în care a încercat să proceseze informațiile primite și să facă față problemelor de sănătate.

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