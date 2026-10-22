Christina Applegate a fost diagnosticată greșit de medici. După cinci ani, actrița nu știe ce îi provoacă suferința

Actrița americană Christina Applegate a aflat, după cinci ani în care a crezut că suferă de scleroză multiplă, că diagnosticul primit în 2021 ar fi fost greșit.

Vestea, care ar fi putut reprezenta o ușurare, a lăsat-o însă fără răspunsuri, deoarece problemele de sănătate persistă, iar medicii încearcă să descopere cauza simptomelor care îi afectează viața de zi cu zi. Vedeta în vârstă de 54 de ani a vorbit despre această experiență în podcastul „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de actrița Jamie-Lynn Sigler, scrie euronews.ro.

Christina Applegate, din nou în fața incertitudinii

Actrița a povestit că medicul său a revenit asupra diagnosticului după ce investigațiile și evaluările medicale au ridicat semne de întrebare. Applegate a explicat că vestea a fost dificil de procesat, deoarece timp de mai mulți ani a încercat să înțeleagă și să gestioneze o boală despre care credea că îi explică suferința.

„Sunt din nou la punctul zero”, a mărturisit actrița, explicând că nu știe ce se întâmplă cu organismul său. Deși diagnosticul de scleroză multiplă a fost infirmat de medic, simptomele nu au dispărut.

Applegate a spus că, în anumite privințe, starea sa s-a agravat. Ea continuă să aibă dificultăți importante de mobilitate și a dezvăluit că are nevoie de un scaun cu rotile pentru a ajunge la consultațiile medicale, deoarece nu poate parcurge pe jos distanța dintre mașină și cabinet. Pentru actriță, schimbarea diagnosticului nu a însemnat, așadar, vindecarea, ci începutul unei noi perioade de incertitudine.

De ce a fost atât de greu de primit vestea

Christina Applegate a explicat că diagnosticul inițial îi oferea o explicație pentru dificultățile cu care se confrunta în fiecare zi. După ce a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, această explicație a dispărut, în timp ce problemele fizice au rămas.

Vedeta a vorbit și despre sentimentul că i-ar fi dezamăgit pe oamenii care au găsit sprijin în povestea sa. În ultimii ani, ea a discutat public despre presupusa sa luptă cu boala și a devenit o voce cunoscută în comunitatea persoanelor afectate de scleroză multiplă. Actrița a revenit în podcast după o pauză de aproximativ șapte luni, perioadă în care a încercat să proceseze informațiile primite și să facă față problemelor de sănătate.