Un român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Arestarea anunțată de FSB ar fi fost filmată după luni de detenție

David Adrian Kercso, un român în vârstă de 23 de ani care locuia în Anglia, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. O investigație Reuters arată că videoclipul arestării sale, difuzat de serviciul rus FSB, ar fi fost filmat în aprilie, la patru luni după ce tânărul fusese deja reținut în Abhazia și transferat în custodia autorităților ruse.

Un cetățean român care trăia în Anglia a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare sub acuzația de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit unei investigații publicate de Reuters. David Adrian Kercso, în vârstă de 23 de ani, fusese reținut inițial în Abhazia, regiune separatistă din Georgia, în noiembrie 2024, iar ulterior a fost transferat în Rusia. Analiza realizată de agenția britanică indică faptul că videoclipul arestării sale, publicat de serviciul de securitate rus FSB, ar fi fost înregistrat abia în aprilie 2025, după mai multe luni de detenție.

Kercso crescuse în Anglia și locuia, la sfârșitul anului 2023, în orașul Reading, la vest de Londra, unde lucra pentru o firmă de reciclare a echipamentelor electronice. Potrivit familiei sale, în acea perioadă a intrat în contact online cu o femeie pe nume Valeria, provenită din Abhazia. Relația celor doi s-a dezvoltat în timp, iar tânărul a plecat în august 2024, prin Turcia, pentru a o întâlni pe coasta Mării Negre.

Familia lui Kercso susține că tânărul a fost atras în regiune de perspectiva unei relații amoroase. După câteva zile petrecute în Soci, cei doi ar fi trecut granița în Abhazia, unde românul a rămas pe parcursul toamnei. Mama sa, Julia Kercso, a declarat pentru Reuters că l-a avertizat să nu plece, invocând riscurile legate de contextul războiului din Ucraina.

Încetarea comunicării

Potrivit relatărilor făcute familiei de către tânărul aflat în detenție, relația cu Valeria s-a deteriorat pe măsură ce acesta a început să rămână fără bani. Kercso le-ar fi spus rudelor sale că intenționa să se întoarcă acasă. Zborul sau călătoria de întoarcere era programată pentru 28 noiembrie 2024, însă în ziua respectivă el a încetat să mai răspundă la apeluri și mesaje.

În scrisorile trimise din închisoare, Kercso a afirmat că în acea zi a fost arestat în Abhazia. Primele informații oficiale privind reținerea sa au apărut aproximativ două săptămâni mai târziu. Pe 13 decembrie 2024, autoritățile separatiste abhaze au difuzat un videoclip în care serviciul lor de securitate, SGB, îl conducea pe tânăr dintr-o mașină către o clădire.

Mărturia difuzată de autorități

În înregistrarea difuzată de autoritățile separatiste, Kercso apărea recunoscând că ar fi avut contacte cu serviciile de informații ucrainene și că ar fi primit indicația de a filma obiective militare din Abhazia cu o dronă. În scrisorile sale, românul a susținut că mărturia respectivă a fost un text pe care i s-a cerut să îl memoreze și să îl recite în fața camerei.

El a mai afirmat că i s-a promis că, dacă cooperează, va fi trimis acasă. În schimb, potrivit relatării sale, a fost dus la graniță și predat serviciului rus FSB. A doua zi, pe 14 decembrie 2024, Kercso a apărut în fața unui judecător al Tribunalului districtual Khostinsky din Soci, conform documentelor judiciare accesibile online.

Dovezile unei arestări filmate ulterior

Aceasta a fost prima dintre 10 apariții în instanță înregistrate în următoarele patru luni. La fiecare etapă, măsura arestului preventiv al tânărului a fost prelungită, în general la aproximativ două săptămâni. Documentele judiciare analizate de Reuters arată astfel că românul se afla deja în custodia autorităților ruse cu luni înainte de difuzarea videoclipului care îl prezenta ca fiind arestat.

Videoclipul publicat de FSB îl arăta pe Kercso într-un parc din Soci, purtând o căciulă albastră și un rucsac Adidas. În imagini, doi agenți păreau să îl imobilizeze pe trotuar, în timp ce o voce în limba engleză îi cerea să își spună numele și naționalitatea. Tânărul răspundea că se numește David Adrian Kercso și că provine din România.

Reuters a analizat înregistrarea și a concluzionat că aceasta nu poate fi o arestare reală din momentul prezentat. Vegetația verde vizibilă în imagini indică faptul că filmarea a avut loc după începutul primăverii. Astfel, videoclipul nu ar fi putut fi realizat înainte de perioada de patru luni de detenție documentată prin cele 10 apariții ale lui Kercso în instanțele din Soci, începând din decembrie.

Versiunea lui Kercso

Locul filmării a fost identificat ca fiind o fâșie de parc de pe malul râului Matsesta, din Soci. Elemente precum traseul aleii, un pilon de pod, stâlpii de iluminat, copacii, banda de iarbă și un zid corespund imaginilor din arhivă și imaginilor satelitare ale zonei, potrivit analizei Reuters.

În scrisorile sale, Kercso a susținut că videoclipul a fost filmat la mijlocul lunii aprilie, după ce fusese trezit în zorii zilei în închisoare și dus de agenții FSB într-o zonă apropiată pentru înregistrare. Avocatul rus Evgheni Smirnov, familiarizat cu cazul, a declarat pentru Reuters că este frecvent ca FSB să oblige persoanele reținute să filmeze scene dramatice de arestare la mult timp după detenția efectivă.

„Am văzut acest lucru în zeci de cazuri, în care persoane reținute cu luni înainte sunt duse pe o stradă, într-o pădure sau într-o gară pentru a se filma un videoclip cu o arestare pusă în scenă”, a afirmat avocatul, citat de agenția britanică.

Condamnarea și apelul

Atunci când a fost anunțată sentința, FSB a susținut că Kercso ar fi transmis, în vara anului 2024, poziția unor sisteme ruse de apărare antiaeriană din Soci unei agenții de informații ucrainene. Serviciul rus a difuzat și un videoclip în care tânărul recunoaște acuzația. Kercso a susținut însă că această mărturie a fost obținută sub constrângere.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără niciun motiv și au fabricat totul”, a scris românul în scrisorile sale, potrivit Reuters. El a mai spus că a învățat limba rusă în timpul detenției, îi este dor de familie și speră să se întoarcă acasă.

Kercso a declarat că intenționează să depună o contestație împotriva condamnării. Reuters precizează că nu a putut verifica independent toate probele din dosarul său, inclusiv acuzațiile privind presupusa tortură și bătăile suferite după transferul în Rusia. Agenția a transmis solicitări de punct de vedere FSB, serviciului de securitate abhaz SGB, ambasadei Rusiei la Londra, precum și ministerelor de Externe din România și Ucraina, însă nu a primit răspuns.

Cazul evidențiază modul în care o relație inițiată online poate deveni punctul de plecare al unei situații cu implicații grave, într-o regiune afectată de tensiuni geopolitice și de conflictul din Ucraina. Pentru familia lui Kercso, difuzarea videoclipului de către FSB reprezintă o nouă etapă într-o poveste care i-a alarmat de la început.

„Acum știu că venirea aici a fost o greșeală uriașă. Am fost orbit de dragoste și nu am văzut semnele de avertizare”, a scris David Adrian Kercso, potrivit relatării Reuters. Tânărul rămâne închis în Rusia, în timp ce familia sa așteaptă evoluția procedurii de apel.