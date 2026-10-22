Curtea Constituțională a constatat, joi, la sesizarea lui Sorin Grindeanu, în calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, existența unui conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern legat de Ordonanța de urgență SAFE, transmite CCR.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Președintele PSD a sesizat CCR, în plin conflict cu guvernul interimar Bolojan, privind un posibil conflict juridic de natură constituţională între Guvernul Bolojan şi Parlament, declanşat prin emiterea Ordonanţei de urgenţă referitoare la Programul SAFE.

Potrivit sesizării, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi depășit limitele atribuțiilor sale după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, adoptând și trimițând spre publicare OUG nr. 38/2026 privind SAFE.

Grindeanu mai reclamă că ordonanța a reglementat chestiuni care se aflau deja în procedură parlamentară.

Motivarea CCR

„Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis cererea formulată de președintele Camerei Deputaților și a constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, generat de exercitarea de către Guvern a competenței de a adopta o ordonanță, astfel cum este prevăzută la art.108 alin.(1) din Constituție, în afara cadrului constituțional reglementat la art.110 alin.(4) din Constituție”, spune CCR într-un comunicat remis presei joi după-amiază.

Curtea susține că a constatat că Guvernul și-a exercitat competența de a adopta ordonanțe de urgență cu depășirea rolului său constituțional, întrucât ordonanțele adoptate de Guvern, după ce acesta a fost demis prin moțiune de cenzură, nu se încadrează în competența de îndeplinire numai a actelor necesare pentru administrarea treburilor publice stipulată în art.110 alin.(4) din Constituție.

Argumente

– Principiul separației și echilibrului puterilor, prevăzut de art.1 alin.(4) din Constituție, impune ca fiecare autoritate să-și exercite atribuțiile sale în limitele stabilite de Constituție. Obligația respectării Constituției și a legilor, consacrată de art.1 alin.(5) din Constituție, se aplică inclusiv atunci când autoritatea apreciază că acțiunea sa ar răspunde unei nevoi publice urgente.

– Prin moțiunea de cenzură, Parlamentul și-a exercitat dreptul de a retrage încrederea Guvernului și de a pune capăt mandatului politic al Guvernului, iar adoptarea ulterioară a unei ordonanțe de urgență de către același Guvern înlătură consecința practică a acelei decizii parlamentare.

– Loialitatea constituțională în raporturile dintre Guvern și Parlament presupune ca Guvernul să recunoască efectul votului de cenzură asupra propriului mandat. A accepta contrariul ar permite ca un Guvern demis să stabilească, printr-o apreciere proprie a urgenței, durata efectivă a competenței sale de legiferare. Or, tocmai Parlamentul este autoritatea care, prin retragerea încrederii, a încheiat mandatul politic în cadrul căruia acea competență putea fi exercitată.

– Curtea a reținut și că posibilitatea acordată Guvernului de a asigura continuitatea până la instalarea unui Guvern cu puteri depline nu echivalează cu prelungirea mandatului politic în forma sa anterioară, întrucât Constituția distinge între Guvernul care exercită mandatul întemeiat pe încrederea Parlamentului și Guvernul care, după încetarea acelui mandat, asigură administrarea treburilor publice până la învestirea succesorului său. A accepta o teză contrară, ar însemna că Parlamentul nu mai exercită controlul asupra Guvernului, ci că Guvernul este cel care controlează puterea legiuitoare.

Șase amânări succesive înainte de pronunțarea unei soluții

Curtea Constituțională a amânat, începând cu 10 iunie, de șase ori pronunțarea unei decizii pe sesizarea lui Grindeanu, înainte să-i admită joi sesizarea și să constate existența conflictului juridic de natură constituțională.

Pe 10 iunie a făcut prima analiză a sesizării și a acordat termen pentru 18 iunie. Apoi, pentru 15 iulie, 23 septembrie, 30 septembrie, 7 octombrie și 22 octombrie când a reușit să dea o decizie.

Ceea ce se poate deduce dintr-o analiză a calendarului amânărilor este că CCR a evitat să se pronunțe câtă vreme Guvernul Bolojan era încă în funcțiune, chiar și în calitatea sa de guvern interimar dedus condiției sale de guvern demis prin moțiune de cenzură.

Pe 30 septembrie justificarea ar fi fost dată de calendarul politic și parlamentar. Atunci, presa a relatat că CCR a amânat pronunțarea în contextul votului din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Iar pe 7 octombrie a fost stabilit un nou termen pentru 21 octombrie, mutat apoi pentru 22 octombrie, când s-a luat o decizie.

Cum a ajuns conflictul la CCR

Pe 4 mai 2026, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi ordonanța care include măsuri referitoare la programul SAFE. Potrivit explicațiilor Guvernului, actul a fost ulterior completat și a fost necesar un nou aviz al Consiliului Legislativ.

Pe 5 mai, Parlamentul demite Guvernul prin moțiune de cenzură. În aceeași zi, ordonanța ar fi fost extinsă cu 12 articole noi. Acesta este unul din punctele centrale ale sesizării lui Sorin Grindeanu.

Pe 8 mai, Ordonanța este publicată în Monitorul Oficial. Grindeanu susține că un Guvern demis, limitat constituțional la administrarea treburilor publice, nu mai putea adopta o asemenea reglementare prin delegare legislativă. Guvernul a susținut că procedura fusese respectată.

Unde este, de fapt, conflictul juridic

Sesizarea se întemeiază pe două argumente principale ale lui Sorin Grindeanu: limitele puterilor unui Guvern demis și pe rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare.