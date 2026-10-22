Salariile minerilor de la Vulcan, blocate de cadrul legal. Ministerul promite un amendament, dar majorările se lasă așteptate

Discuțiile au avut loc în seara zilei de 21 octombrie, la Mina Vulcan, unde secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius-Viorel Poșa, s-a întâlnit cu reprezentanții angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Întâlnirea a avut loc la inițiativa ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, pentru analizarea revendicărilor formulate de salariați și identificarea unor soluții.

Potrivit Ministerului Energiei, reprezentantul instituției și reprezentanții Sindicatului Muntele au convenit o serie de măsuri privind revendicările minerilor de la E.M. Vulcan, principalele puncte vizând coeficientul de ierarhizare și alinierea drepturilor salariale.

Primul termen este 1 noiembrie și vizează coeficientul de ierarhizare

Una dintre problemele ridicate de mineri este legată de aplicarea coeficientului de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare. În această privință, Ministerul Energiei precizează că responsabilitatea revine conducerii executive a Complexului Energetic Valea Jiului.

„Soluționarea aspectelor privind coeficientul de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare revine conducerii executive a societății”, transmite Ministerul Energiei, printr-un comunicat de presă din data de 22 octombrie.

Instituția a stabilit și un termen pentru această etapă: 1 noiembrie 2026. Până la această dată trebuie întocmită întreaga documentație necesară pentru soluționarea problemei.

Pentru alinierea salariilor este nevoie de schimbarea cadrului legal

În privința celei de-a doua revendicări, sindicaliștii solicită alinierea drepturilor salariale ale angajaților Complexului Energetic Valea Jiului la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal. În acest caz, Ministerul Energiei anunță că va pregăti o intervenție legislativă, pentru că actualul cadru privind cheltuielile de natură salarială stabilește restricții care trebuie depășite printr-o derogare aplicabilă anumitor categorii de angajați.

Secretarul de stat Marius-Viorel Poșa și-a asumat, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei, „inițierea, în termen de maximum 30 de zile, a demersurilor necesare pentru fundamentarea și promovarea unei propuneri de amendament la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2025”.

Ministerul precizează că propunerea va urmări „instituirea unor derogări de la restricțiile privind cheltuielile de natură salarială, pentru anumite categorii de personal, inclusiv pentru angajații Complexului Energetic Valea Jiului S.A., precum și pentru alte categorii socioprofesionale aflate în situații similare”.

Cu alte cuvinte, pentru această parte a revendicărilor, următorul pas este pregătirea unei soluții legislative care să permită companiei să aplice nivelurile salariale solicitate în condițiile stabilite prin noul cadru legal.

Drumul banilor trece prin Guvern și Parlament

Ministerul Energiei explică și ce urmează după elaborarea propunerii. Instituția spune că va pregăti documentația tehnică și juridică și o va transmite în circuitul guvernamental.

„În acest sens, Ministerul Energiei va elabora și va înainta, în circuitul guvernamental, fundamentarea tehnică și juridică necesară, în vederea analizării și susținerii propunerii la nivelul Guvernului și, ulterior, în cadrul procedurii parlamentare, prin mecanismele prevăzute de legislația aplicabilă”, se arată în comunicat.

Așadar, pentru minerii care așteaptă alinierea salariilor, calendarul are mai multe etape: ministerul trebuie să pregătească fundamentarea, propunerea trebuie analizată la nivelul Guvernului, iar modificarea legislativă trebuie să parcurgă ulterior procedura parlamentară.

Ministerul anunță că va susține acest demers și prin discuții cu parlamentarii implicați în procesul legislativ.

„Demersul va fi susținut printr-un dialog instituțional cu comisiile parlamentare competente și prin colaborarea cu parlamentarii din județul Hunedoara, precum și cu deputatul Bogdan-Gruia Ivan, fost ministru al Energiei”, precizează instituția.

Context: Conflictul de la Mina Vulcan a pornit de la nemulțumirile unor angajați legate de diferențele salariale și de modul de aplicare a coeficienților de ierarhizare.

Situația a devenit tensionată în urma transferului unor angajați de la Exploatarea Minieră Lupeni către Mina Vulcan, salariații reclamând diferențe între drepturile salariale pe care le aveau anterior și cele aplicate după transfer.

Revendicările minerilor au vizat, în principal, aplicarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în Contractul Colectiv de Muncă și alinierea drepturilor salariale la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal.