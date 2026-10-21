Protest la Mina Vulcan. Minerii refuză să iasă din subteran pentru a doua zi

Minerii de la Mina Vulcan, din județul Hunedoara, continuă protestul declanșat pe fondul nemulțumirilor salariale. Aproximativ 90 de angajați refuză să iasă din subteran, iar situația a devenit îngrijorătoare după ce unuia dintre mineri i s-a făcut rău. Protestul a ajuns în a doua zi, fără ca angajații să renunțe la acțiunea lor.

Minerii s-au blocat în subteran pentru a-și exprima nemulțumirile legate de drepturile salariale. Acțiunea a început în timpul schimbului de noapte și a afectat inclusiv activitatea schimbului de dimineață, în condițiile în care angajații au refuzat să își încheie programul și să revină la suprafață, scrie Profit.ro.

Protestul scoate în evidență tensiunile existente în rândul salariaților minei, care cer rezolvarea problemelor legate de veniturile lor. Refuzul de a părăsi galeriile miniere a prelungit conflictul și a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluția situației.

Diferențe salariale de aproximativ 300 de lei

Conflictul a izbucnit după ce angajați transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan au primit primele fluturașe de salariu și au constatat că veniturile lor sunt mai mici decât cele pe care le aveau înainte de mutare. Potrivit informațiilor prezentate de liderii sindicali, diferențele pot ajunge la aproximativ 300 de lei.

Transferul a fost realizat în contextul închiderii exploatării de la Lupeni. Aproximativ 50 de angajați au fost mutați la Vulcan pentru a-și putea continua activitatea până la îndeplinirea condițiilor necesare pensionării. După transfer, aceștia au fost încadrați în grila de salarizare aplicată la noul loc de muncă.

Nemulțumirile nu se limitează însă la minerii veniți de la Lupeni. Și angajații care lucrau deja la Vulcan contestă diferențele dintre salariile colegilor care ocupă posturi comparabile.

Ce cer minerii pentru a încheia protestul

Angajații au formulat două revendicări principale: alinierea salariilor tuturor angajaților Complexului Energetic Valea Jiului la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal și aplicarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în Contractul Colectiv de Muncă.

Liderul Sindicatului Muntele, Alin Sîn, a transmis că minerii vor să obțină o soluție concretă pentru eliminarea inechităților salariale. Potrivit acestuia, protestatarii sunt hotărâți să continue acțiunea până când revendicările lor vor fi rezolvate, iar garanțiile oferite de autorități vor fi clare.

Miercuri, prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, s-a deplasat la Mina Vulcan pentru a discuta cu angajații și cu reprezentanții conducerii Complexului Energetic Valea Jiului. La Prefectura Hunedoara avuseseră loc anterior discuții privind situația minerilor.

Între timp, familiile angajaților rămași în subteran sunt îngrijorate de efectele pe care șederea prelungită le-ar putea avea asupra sănătății acestora.