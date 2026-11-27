La câteva luni după preluarea Carrefour România, frații Pavăl au decis fuziunea dintre Carrefour SA și Supeco Investment, compania care operează rețeaua de magazine Supeco, relatează Profit.ro.

Conform sursei citate, Carrefour SA va avea calitatea de societate absorbantă, în timp ce Supeco Investment va fi absorbită și va fi radiată din Registrul Comerțului după finalizarea procesului de fuziune. Toate activele și pasivele companiei Supeco Investment vor fi transferate către Carrefour SA.

Mișcarea este prezentată drept prima reorganizare internă realizată de frații Pavăl după finalizarea, în această vară, a tranzacției prin care Pavăl Holding a preluat operațiunile Carrefour din România. Potrivit Profit.ro, proprietarii Dedeman urmăresc simplificarea structurii de administrare a afacerii și integrarea într-un sistem mai eficient a companiilor care funcționau separat sub umbrela grupului francez.

Supeco reprezintă formatul de discount al Carrefour, adresat atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Rețeaua numără la nivel național 28 de magazine și se află între primii 20 de retaileri alimentari din România după cifra de afaceri.

Potrivit aceleiași surse, frații Pavăl pregătesc și noul brand care va înlocui în viitor sigla Carrefour pe piața din România.

În prezent, rețeaua Carrefour din România cuprinde 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități Supeco.