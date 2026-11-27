Harta puterii din Parlamentul România nu mai seamănă aproape deloc cu rezultatul votului din decembrie 2024. În ultimele luni, PSD și PNL au declanșat o campanie agresivă de recrutări în Parlament și în administrația locală. Schimbările de tabără au schimbat raportul de forțe din Senat, au golit grupurile suveraniste și au aprins războaie interne în ambele partide mari.

Strategiile celor două formațiuni merg însă pe direcții diferite. Social-democrații au mizat pe volum în Parlament, unde au absorbit masiv aleși de la S.O.S. România și POT. De cealaltă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a combinat recrutările din parlament cu lovituri de imagine în marile primării ale PSD și cu o epurare internă în propriul partid. S.O.S România nu mai are grup parlamentar în Senat. La fel și POT (Partidul Oamenilor Tineri).

Ofensiva lui Ilie Bolojan în fiefurile PSD: primarii din Suceava și Buzău

Cea mai răsunătoare mutare prognozată din teritoriu a avut loc joi, 26 noiembrie 2026, la Suceava. Aflat în vizită la organizația județeană, Ilie Bolojan a anunțat oficial că primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, va candida din partea PNL la alegerile locale din 2028.

Vasile Rîmbu a câștigat Primăria Suceava în 2024 pe listele PSD. Conflictul său cu filiala județeană a dus la suspendarea din partid în martie 2026 și la retragerea tuturor funcțiilor politice. În iulie 2026, social-democrații suceveni i-au prelungit suspendarea cu încă 12 luni. Și viceprimarul Sucevei, Dan-Ioan Cușnir a fost suspendat din partid.

„Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare și vreau să-i mulțumesc pentru că a acceptat ca în 2028 să candideze la Primăria Suceava din partea PNL”, a declarat Ilie Bolojan.

Edilul a justificat pasul spre liberali prin nevoia de continuitate a proiectelor locale. El a rezumat mutarea printr-o replică directă: „Nu există asfalt liberal și asfalt social-democrat”, conform . În aceeași vizită la Suceava, liderul PNL a anunțat și revenirea fostului președinte al Consiliului Județean, senatorul Gheorghe Flutur, în echipa de conducere a filialei.

A doua țintă majoră a liderului liberal este municipiul Buzău, unde primarul PSD Constantin Toma a devenit cel mai vocal susținător al lui Bolojan din interiorul taberei rivale. Pe 6 noiembrie 2026, Ilie Bolojan și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, au mers la Primăria Buzău pentru o discuție „la o cafea” cu edilul social-democrat.

Ulterior, Constantin Toma a afirmat public că între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan l-ar alege „sută la sută” pe liderul PNL. El a adăugat că nu exclude o candidatură în 2028 din partea „PNL Bolojan” și că „poate aștepta și oferte”. Edilul nu își depune însă demisia din PSD, deoarece legislația i-ar lua automat mandatul.

Reacția filialei social-democrate a venit pe 26 noiembrie 2026. Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat că organizația se apropie de excluderea lui Constantin Toma, dar a sugerat amânarea deciziei după luna decembrie.

Județul Buzău a mai produs o pierdere grea pentru PSD în favoarea PNL în primăvara acestui an. În aprilie 2026, deputatul Petre-Emanoil Neagu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău timp de nouă ani, a părăsit grupul social-democrat și a trecut la liberali.

Valul de la Senat: nouă senatori intrați în PSD într-o singură lună

În timp ce pierde teren la nivel de primari de municipii, PSD a dat lovitura în Senatul României. Doar în luna noiembrie 2026, nouă senatori aleși inițial pe listele S.O.S. România și POT s-au afiliat grupului social-democrat, potrivit datelor oficiale ale Senatului.

Migrația masivă a venit după destrămarea grupului parlamentar PACE – Întâi România în 21 octombrie 2026. Primul val a lovit plenul pe 2 noiembrie 2026, când cinci senatori au trecut simultan la PSD.

Din tabăra POT au făcut pasul Valentina-Mariana Aldea (București), Liviu Sorin Robe (Bistrița-Năsăud) și Robert-Daniel Ghiță (Olt). În aceeași ședință li s-au alăturat foștii senatori S.O.S. România Cristian Bem (Vaslui) și Ionel Carp (Tulcea), cel din urmă aflat deja la a doua trecere spre PSD.

Seria recrutărilor a continuat la o săptămână distanță. Pe 9 noiembrie 2026, senatorul de Călărași Ioan-Cristian Rusu (Călărași), ales pe listele S.O.S. România și trecut prin grupul PACE, s-a afiliat grupului PSD.

Două zile mai târziu, pe 11 noiembrie 2026, PSD a mai primit două senatoare venite tot de pe listele S.O.S. România. Este vorba despre Nadia-Cosmina Cerva, aleasă în București, și Rodica Cușnir, aleasă în Suceava. Ambele activaseră anterior în grupul PACE.

Cel mai recent dublu transfer al social-democraților a fost oficializat pe 23 noiembrie 2026, pe filiera Constanța. Senatorul Clement Sava și deputatul Mădălin-Laurențiu Făget, ambii aleși pe listele S.O.S. România, au trecut la PSD. Făget a activat anterior în grupul Uniți pentru România, iar Sava a fost membru al grupului PACE.

La aceste nouă achiziții de la Senat se adaugă transferurile făcute mai devreme de PSD la Camera Deputaților. Pe parcursul anului 2025, grupul social-democrat a primit deputați plecați din S.O.S. România și POT: Ecaterina-Mariana Szőke (Galați), Ștefan-Alexandru Băișanu (Suceava), Andrei Cosmin (Tulcea), Dorin Popa, Lucian-Nicolae Andrușcă și Cristian-Emanuel Cîmpan (Bihor).

Datorită acestui val de afilieri, PSD a ajuns să controleze mai mulți parlamentari decât a câștigat în alegerile din 2024. Singura plecare notabilă din sens invers la Senat rămâne cea a Victoriei Stoiciu, devenită neafiliată.

Transferurile lui Ilie Bolojan în Parlament: 11 aleși de la SOS, POT, AUR, USR și PSD

Nici PNL nu a stat deoparte în cursa pentru mandate parlamentare. Sub conducerea lui Ilie Bolojan, grupurile liberale din cele două camere au atras 11 parlamentari aleși inițial pe listele altor cinci partide: S.O.S. România, POT, AUR, USR și PSD.

La Senat, datele oficiale consemnează cinci membri afiliați grupului PNL, toți veniți în a doua jumătate a anului 2026. Primul a fost Grigore-Adrian Peiu (Ialomița), ales pe listele S.O.S. România și fost lider al grupului PACE. El s-a afiliat PNL pe 24 iunie 2026 și a preluat șefia interimară a filialei PNL Ialomița.

Pe 29 iunie 2026, grupul senatorial liberal a mai preluat doi parlamentari plecați din PACE – Întâi România. Aceștia sunt Dorin-Silviu Petrea, ales pe listele S.O.S. România și instalat ulterior de Bolojan la conducerea Organizației Municipale PNL Brăila, și Ștefan Borțun, ales pe listele POT.

Pe 1 septembrie 2026 a urmat senatorul de Sălaj Liviu-Iulian Fodoca, intrat în Parlament pe listele POT și trecut anterior prin grupul PACE. Lista de la Senat s-a completat pe 28 octombrie 2026 cu Gheorghe Ștefănache (Galați), ales pe listele USR și plecat din formațiune la începutul lunii septembrie.

La Camera Deputaților, transferurile PNL au început încă din primăvara anului 2025 și au acoperit întreg spectrul politic. Primul venit a fost deputatul de Vaslui Andrei-Ionuț Teslariu, ales pe listele POT, trecut la liberali în mai 2025. Pe 8 septembrie 2025 i s-a alăturat deputata de Neamț Andreea-Firuța Neacșu, aleasă pe listele AUR.

Anul 2026 a adus patru transferuri importante la Cameră pentru liberali. În aprilie a venit deputatul de Buzău Petre-Emanoil Neagu, ales pe listele PSD. În luna mai au trecut la PNL doi deputați aleși pe listele S.O.S. România care făcuseră anterior un popas prin grupul PSD: Alexandrin Moiseev (Botoșani, intrat pe 6 mai) și Iosif-Florin Jianu (afiliat pe 27 mai).

Cel mai recent transfer la Camera Deputaților a avut loc pe 16 septembrie 2026. Atunci s-a afiliat grupului PNL deputata de Diaspora Andreea-Petronela Cîmpianu, aleasă tot pe listele S.O.S. România.

Paradoxul din PNL: intră transfugii și Ludovic Orban, ies contestatarii interni

Campania de recrutări a lui Ilie Bolojan se suprapune peste o redesenare dură a taberelor din interiorul PNL. Pe 11 noiembrie 2026, liderul liberal și președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, au anunțat fuziunea prin absorbție a celor două partide pentru prima parte a anului 2027.

Două săptămâni mai târziu, pe 25 noiembrie 2026, conducerea PNL a trecut la sancțiuni împotriva propriilor parlamentari care au contestat în instanță deciziile partidului. Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au pierdut funcțiile de conducere din comisii.

Modificările din comisiile Senatului au arătat cine câștigă teren în noua arhitectură a partidului. În chiar ziua sancțiunilor, noii veniți Gheorghe Ștefănache și Dorin-Silviu Petrea au primit locuri în comisii importante, precum Afaceri Europene și Buget.

Măsurile disciplinare au produs însă o replică neașteptată în interior. Cincisprezece deputați și senatori liberali au semnat un comunicat de solidaritate cu colegii sancționați și au acuzat modul de conducere al lui Ilie Bolojan. Paradoxal, printre semnatari s-a aflat chiar Andrei-Ionuț Teslariu, unul dintre primii parlamentari transferați de PNL de la POT.