Ce acoperă contractul

Contractul cuprinde proiectarea și realizarea lucrărilor, dar și operarea, întreținerea și reparațiile, atât în perioada de garanție, cât și după expirarea acesteia.

Obiectul investiției este modernizarea sistemului de benzi pentru bagaje din Terminalul Extindere Plecări AIHCB, zona BHS Nord, potrivit CNAB.

Echipamentele hardware și software care asigură transportul bagajelor, scanarea și verificarea lor, precum și controlul de securitate vor fi integrate într-un sistem refăcut în întregime.

Traseul unui bagaj de cală, de la ghișeu la avion

Potrivit sursei citate, ansamblul de echipamente și de software de comandă pentru bagajele de cală acoperă tot drumul pe care acestea îl parcurg în aeroport.

Bagajul intră în sistem în momentul în care pasagerul îl predă la check-in, apoi este scanat și dus pe benzi până la subsol.

Aici trece prin controale de securitate automatizate, desfășurate pe niveluri succesive. La final, o nouă scanare îl trimite spre alte zone ale benzilor, de unde pornește, în ultima etapă, către aeronavă.

Mai multe bagaje procesate, într-un timp mai scurt

Prin acest proiect, CNAB vrea ca sistemul să poată prelua un volum mai mare de bagaje de cală și să le proceseze mai repede.

Compania urmărește totodată un sistem mai fiabil și o activitate operațională mai eficientă, astfel încât pasagerii să beneficieze de servicii de o calitate mai bună, arată sursa citată.

Șantier pe etape, fără oprirea check-in-ului

Durata lucrărilor nu va depăși 20 de luni. Ele vor fi împărțite pe etape, pentru ca mai multe ghișee de check-in să rămână tot timpul în funcțiune, iar sistemul să poată procesa bagaje la cel puțin 50% din capacitatea pe care o are în prezent.

Compania a explicat și cum va fi asigurată continuitatea activității pe durata lucrărilor, precum și din ce bani va fi acoperită investiția.

„În perioada lucrărilor la zona de Plecări Nord, sistemul actual de procesare, transport și control al bagajelor de cală din zona Plecări Sud va funcționa permanent la capacitate maximă, pentru menținerea în condiții optime a activității operaționale a aeroportului.

Valoarea proiectului este estimată la 36.8 milioane euro, iar finanțarea este asigurată din bugetul CNAB, prin sursele proprii dedicate programului de investiții și modernizare a infrastructurii aeroportuare”, a mai precizat CNAB.