Magistrala 6 va avea 14,2 kilometri și 12 stații. Traseul este împărțit în două secțiuni: una de 6,6 kilometri, între 1 Mai și Tokyo, cu șase stații, și alta de 7,6 kilometri, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, tot cu șase stații.

Pe tronsonul spre aeroport, utilajele forează între stațiile Bruxelles și Paris

Pe secțiunea de nord, care leagă stația Tokyo de Aeroportul Otopeni, utilajele de forare a tunelurilor, numite TBM, sunt deja în lucru.

Pe primul fir, constructorii forează între stațiile Bruxelles și Paris, iar al doilea utilaj este în pregătire pentru a începe lucrările pe același tronson.

Pe secțiunea de sud, ambele utilaje TBM continuă să sape tunelurile. Constructorii au finalizat deja tunelurile de pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piața Montreal. În prezent, lucrează între stațiile Expoziției și Pajura, pe linia 2, și între Piața Montreal și Expoziției, pe linia 1.

„Progres bun pe şantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce reţeaua de metrou din Bucureşti până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni. Traseul total are 14,2 km şi 12 staţii, împărţit în două secţiuni: Secţiunea de Sud (1 Mai – Tokyo): 6,6 km, 6 staţii – progres fizic 80%; Secţiunea de Nord (Tokyo – Aeroport Otopeni): 7,6 km, 6 staţii – progres fizic 36%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Tronsonul 1 Mai – Tokyo înregistrează un progres de 80%

Lucrările de pe secțiunea sudică, lungă de 6,6 kilometri, au avansat mai mult decât cele de pe traseul spre aeroport, Ministrul Transporturilor anunțând în acest sens un progres fizic de 80% pentru tronsonul 1 Mai – Tokyo, față de 36% pe secțiunea Tokyo – Aeroport Otopeni.

„Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029. Este o lucrare aşteptată de mulţi ani atât de bucureşteni, cât şi de locuitorii din nordul judeţului Ilfov”, a mai scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de socializare.

Magistrala 6 va porni de la stația existentă 1 Mai și va continua prin Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa și Tokyo. Pe tronsonul de nord, traseul va trece prin stațiile Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni și Ion I.C. Brătianu, înainte de a ajunge la capătul liniei, Aeroport Otopeni.

Noua magistrală va deservi atât zone rezidențiale și comerciale de-a lungul DN1, cât și Aeroportul Băneasa și orașul Otopeni. La stația 1 Mai, călătorii vor avea legătură cu Magistrala 4, conform prezentării oficiale a proiectului.