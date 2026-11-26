Declaraţiile au fost făcute în contextul în care liderul AUR a devenit inculpat în dosarul de instigare publică, deschis după mesajul în care afirma că membrii Biroului Electoral Central ar trebui „jupuiţi în piaţa publică”.

„Din punctul meu de vedere, că vorbim de George Simion sau de orice alt politician, cum am spus mai devreme, el trebuie să răspundă dacă a încălcat legea, fără nicio excepţie.

Noi, politicienii, suntem un cetăţean ca oricare altul”, a declarat Mihai Ghigiu, la emisiunea „Interese mari şi mici”, prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu.

Ministrul a subliniat că încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar depinde şi de modul în care sunt aplicate legile, susţinând că instituţiile trebuie să trateze în mod egal toate cazurile, indiferent de apartenenţa politică a celor implicaţi.

„Primul comentariu se referă la faptul că şi instanţele, şi justiţia, dacă vor ca eu, un tânăr politician, să-mi păstrez încrederea în ea, să aplice de fiecare dată regulile la fel”, a explicat Ghigiu.

În acest context, el a amintit de momente în care, în spaţiul public, au fost folosite expresii violente la adresa unor lideri politici, inclusiv din PSD.

Ministrul a susţinut că nu îşi aminteşte ca situaţiile respective să fi generat reacţii similare din partea justiţiei sau a unor organizaţii neguvernamentale.

„Eu îmi amintesc, şi cu siguranţă aveţi mulţi ani în presă, vă amintiţi şi dumneavoastră când se vorbea de rupt capetele unor lideri ai Partidului Social Democrat, când se vorbea de ţepe în Piaţa Victoriei împotriva unor lideri.

N-am văzut justiţia sau diferite ONG-uri care incitau la a fi dat foc sediului Partidului Social Democrat sau politicieni de la USR care făceau lucruri asemănătoare”, a afirmat ministrul.

Ghigiu a precizat că nu doreşte să îi ia apărarea liderului AUR şi că nu este de acord cu limbajul folosit de acesta. Totuşi, el consideră că aplicarea diferită a regulilor în situaţii pe care le consideră asemănătoare poate ridica semne de întrebare în rândul populaţiei.

„Eu îmi doresc ca toţi politicienii care greşesc sau toţi cetăţenii, indiferent că sunt politicieni sau nu, să fie pedepsiţi. În momentul în care există coerenţă din partea justiţiei, atunci populaţia are încredere în justiţie. În momentul în care tratezi diferit, începi să-ţi pui semne de întrebare”, a mai spus acesta.

George Simion, inculpat pentru instigare publică

Dosarul în care este vizat George Simion are legătură cu declaraţiile făcute de liderul AUR în martie 2025, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Simion a afirmat că membrii BEC ar trebui „jupuiţi în piaţa publică”. Ulterior, acesta a susţinut că s-a referit la „jupuirea de privilegii”.

Pe 26 noiembrie 2026, Parchetul General a anunţat punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de liderul AUR pentru instigare publică. Potrivit procurorilor, mesajul transmis ar fi reprezentat un îndemn la comiterea unor fapte grave, inclusiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieţii.

Mihai Ghigiu a insistat că, indiferent de poziţia politică a persoanei cercetate, răspunderea trebuie stabilită potrivit legii.

Punerea în mişcare a acţiunii penale nu echivalează cu o condamnare, George Simion beneficiind de prezumţia de nevinovăţie.