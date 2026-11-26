Lucrarea „Pădurea de fagi”, un ulei pe pânză de 100×150 cm semnat de Ioan Andreescu, va fi scoasă la vânzare pe 15 decembrie 2026 în Licitația de Iarnă a casei A10 by Artmark, relatează news.ro. Pictura are un preț de pornire de 300.000 de euro și o estimare între 300.000 și 500.000 de euro.

Intrarea într-o licitație publică a celei mai importante opere semnate de Ioan Andreescu provenite dintr-o colecție privată marchează un eveniment major pentru piața românească de artă. Valoarea artistului a fost recunoscută chiar de Nicolae Grigorescu, pictorul care deține recordul de adjudecări în licitațiile naționale.

„Andreescu este cel mai mare artist pe care l-a avut țara, socotindu-mă chiar și pe mine. Dacă ar fi trăit, ar fi devenit fără îndoială marele nostru artist național”, afirma Nicolae Grigorescu.

Istoria tabloului „Pădurea de fagi”, de la Barbizon la colecția lui Take Ionescu

Ioan Andreescu a pictat „Pădurea de fagi” în Franța, la Barbizon, în anul 1880. Tabloul a fost cumpărat direct de la artist de Take Ionescu, pe atunci student la Drept la Paris. Ulterior, între 1891 și 1921, Take Ionescu a condus, pe rând, ministerele Cultelor, Finanțelor, Internelor și Afacerilor Străine.

Opera a fost expusă pentru prima dată la prestigiosul Salon de la Paris. A avut apoi apariții importante în București, la expoziția personală a lui Ioan Andreescu din 1882 și la expoziția de artă care a însoțit inaugurarea Ateneului Român, în 1888.

Din punct de vedere al dimensiunilor, „Pădurea de fagi” se numără printre cele mai mari lucrări ale artistului și ocupă, cel mai probabil, un loc în primele trei cele mai ample pânze din întreaga sa creație.

Prietenia dintre Ioan Andreescu și Nicolae Grigorescu la Fontainebleau

Legătura dintre Ioan Andreescu și Nicolae Grigorescu a rămas celebră în istoria artei românești. Andreescu a descoperit pictura lui Grigorescu la o expoziție din București în 1873, iar cei doi s-au apropiat în Franța, la Barbizon, centru renumit pentru școala de pictură în aer liber.

Cei doi artiști își instalau șevaletele printre copacii pădurii de la Fontainebleau și lucrau împreună. Într-o epocă în care tablourile se realizau în mare parte în atelier, pictura în aer liber era considerată avangardistă, deoarece permitea surprinderea imediată a schimbărilor de lumină și de culoare.

Grigorescu chiar l-a imortalizat pe prietenul său în pădurea de la Fontainebleau, în haine de lucru, pe drum spre locul de pictură. Tabloul „Andreescu la Barbizon” se află astăzi în colecția Muzeului Național de Artă al României.

Ce alte capodopere intră în Licitația de Iarnă și unde pot fi văzute

Licitația de Iarnă organizată de Artmark include și alte nume mari ale artei românești. Printre loturile de top se află „Copil cu flori (Puiu)” de Nicolae Tonitza, cu un preț de pornire de 70.000 de euro, și peisajul „Ocol în Muscel” de Nicolae Grigorescu, care pornește de la 40.000 de euro.

În catalog figurează și lucrări semnate de Theodor Aman, Corneliu Baba, Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Ștefan Luchian, Max Hermann Maxy, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Ion Theodorescu-Sion și Arthur Verona.

Catalogul licitației este disponibil online, iar expoziția este deja deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță din București, pe strada C.A. Rosetti nr. 5. Pe 4 și 5 decembrie, o selecție a lucrărilor va putea fi vizitată și la Centrul Cultural Apollonia din Brașov. Intrarea este liberă la ambele expoziții.