Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu l-a criticat joi, într-o postare pe Facebook, pe actualul ministru, Alexandru Rogobete, pe tema lipsei medicamentului Lyrica din farmacii.

„Domnul Rogobete s-a predat. Pacienții nu au aflat de la dânsul decât că își pot căuta singuri medicamentele. Ne-a anunțat că din medicamentul problemă Lyrica vor fi pe piață 77.000 de cutii și a recunoscut că nu poate spune în ce farmacii vor ajunge. Despre farmacii ne-a explicat că sunt private. «Este businessul lor», a spus ministrul Sănătății. Pentru omul care pleacă acasă cu rețeta în buzunar, întrebarea e mai simplă. Unde îmi găsesc tratamentul?”, a scris Vlad Voiculescu.

Cele patru măsuri propuse de Vlad Voiculescu

Europarlamentarul USR enumeră patru instrumente pe care Ministerul Sănătății le are deja la dispoziție, dar nu le utilizează.

Prima măsură este redeschiderea platformei medicamentelipsa.ms.ro, lansată în 2016, unde pacienții, medicii și farmaciștii puteau semnala lipsa unui medicament și primeau un răspuns în patru zile lucrătoare.

A doua măsură vizează aplicarea Ordinului 1.345 din 24 noiembrie 2016, care obligă distribuitorii, importatorii, fabricanții autorizați și farmaciile, inclusiv pe cele private, să raporteze zilnic stocurile, intrările și ieșirile.

„Când anunțați 77.000 de cutii, puteți urmări câte au plecat din depozite și puteți verifica, împreună cu farmaciștii, unde au ajuns. Asta ar fi o informație pe care pacientul o poate folosi”, a arătat Voiculescu.

A treia solicitare se referă la punerea în practică a sistemului electronic prevăzut în același ordin, prin care farmaciile pot semnala imediat că nu pot onora o rețetă. Voiculescu menționează că raportul Curții de Conturi a constatat neimplementarea acestui sistem.

A patra măsură prevede implicarea din timp a Agenției Naționale a Medicamentului la notificarea unei întreruperi de aprovizionare, folosirea procedurii pentru nevoi speciale și, în caz de penurie critică, solicitarea de sprijin din stocurile altor state prin Agenția Europeană pentru Medicamente.

Reacția după moțiunea din Camera Deputaților

Vlad Voiculescu amintește și de noul pachet farmaceutic și Legea medicamentelor critice, negociate la nivel european în numele Renew Europe, dar precizează că ministrul are deja instrumentele necesare în țară pentru primele patru măsuri.

Fostul ministru a comentat și dezbaterea de miercuri din Parlament.

„Ieri, în Camera Deputaților, domnul Rogobete a avut tribuna la dispoziție ca să le explice pacienților ce face cu aceste instrumente. A găsit timp să vorbească despre mine și să-i acuze pe colegii mei de «circ politic». Moțiunea a trecut. Domnule ministru, câte dintre cele 77.000 de cutii au ajuns în farmacii și cum află un pacient unde își poate ridica rețeta?”, a scris europarlamentarul USR.

În finalul mesajului, Voiculescu i-a transmis ministrului Sănătății că îi dorește succes în rezolvarea problemelor din sistem.

„Dar nu succes pe Facebook, ci succes în rezolvarea problemelor pacienților și ale oamenilor care lucrează cinstit în sănătate! Doar faceți ce trebuie!”, a conchis Vlad Voiculescu.