UPDATE 18:56 – Conform libertatea.ro, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru frații Nuțu și Sile Cămătaru împreună cu mai mulți membri ai familiei.

Florin Salam și mai mulți interpreți cunoscuți de manele ar fi fost amenințați și constrânși de membrii clanului Cămătaru să cânte în cluburile controlate de grupare. De multe ori, artiștii ar fi prestat fără plată sau în schimbul unor onorarii mult diminuate, potrivit referatului procurorilor DIICOT, citat de Adevărul.

Anchetatorii descriu o rețea care urmărea să controleze piața evenimentelor lăutărești și să blocheze colaborările interpreților cu cluburi și festivaluri concurente.

Amenințări cu răpirea și prestații gratuite pentru Florin Salam

Potrivit procurorilor, Florin Salam ar fi fost ținut sub control de Nuțu Cămătaru prin relația veche de colaborare, prin sprijinul financiar și protecția oferite anterior, dar și prin reputația infracțională a liderului grupării.

Între septembrie 2025 și 30 august 2026, interpretul ar fi fost supus în repetate rânduri unor presiuni psihice și amenințări, transmise direct sau prin intermediari. Unul dintre mesajele din referat conține o amenințare explicită cu răpirea:

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.”

Un alt mesaj arată modul în care artistului i-ar fi fost impusă prezența la evenimente:

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți… așa, că vreau eu!”

În urma acestor presiuni, Florin Salam ar fi acceptat să cânte la aproximativ opt evenimente organizate în București și în județul Constanța, în perioada 12 aprilie – 30 august 2026, fără bani sau pe sume mult sub tariful său obișnuit.

Referatul menționează și alte prestații neremunerate, inclusiv la Money Studio din București, Clubul Kairo by The Lake din Bucov, județul Prahova, și Restaurantul Ramatuelle, tot din Prahova.

În interceptări apar și cereri ca interpretul să cedeze sume din dedicații. Procurorii notează solicitări de câte 1.000 de euro pentru Dani al lu’ Sile și Cezar Petcu, o cerere de 3.000 de euro și solicitări repetate de 10.000 de euro.

Dispute pentru banii de avocat și o geantă Hermès pentru soția lui Florin Salam

Un alt episod din referat descrie nemulțumirea lui Sile Cămătaru, transmisă într-o discuție a lui Nuțu, pentru că Florin Salam nu i-ar fi dat bani pentru plata avocatului:

„Să-mi dea banii de avocat, că mă p*** pe rasa lui. Să, tot îmi trimite de-alea, să-l iert, să alea, să alea, să-mi dea banii să plătesc avocatul!”

În dosar apare și o discuție despre cumpărarea unei genți Hermès pentru soția lui Florin Salam, evaluată între 5.000 și 10.000 de euro. Într-o convorbire interceptată, soția lui Nuțu Cămătaru îi reproșează acestuia că nu a insistat să obțină geanta imediat, cu plata peste o lună:

„…nu te-a jecmănit nimeni, nu te-a tâlhărit nimeni că puteam să-i zic «Adu geanta și-ți dau banii într-o lună!»”

Omul infiltrat în formația lui Salam și presiunile lui Sile Cămătaru

Procurorii arată că un rol esențial în supravegherea lui Florin Salam i-a revenit lui Radu-Giovani Tuțu. Acesta s-ar fi infiltrat în formația artistului sub pretextul că îi asigură securitatea, dar le transmitea lui Nuțu și Sile Cămătaru programul interpretului, locurile unde se afla, evenimentele viitoare și sumele încasate.

Într-o discuție interceptată, Tuțu i-ar fi sugerat lui Nuțu Cămătaru să îl intimideze direct pe artist:

„E o zdreanță, tată, ce să zic, tre să-l iei puțin în primire să țipi și tu puțin pe el, să-i spui «Băi, dă-te-n …………., (n.l. neinteligibil) de prostu dracu, dacă vezi că eu te respect, sunt băiat bun cu tine, tu ce faci?»”

Anchetatorii susțin că Tuțu aplica direct constrângerile dictate de liderul grupării. O altă interceptare, legată de un eveniment din 12 aprilie 2026, consemnează:

„Că mi-a zis de Salam ăsta «vezi la 10 să-l bagi pe scenă că-l ia dracu, a zis la urmă ți-l țin pe acolo o oră să nu mai intre după aia»”

Sile Cămătru despre Florin Salam

La rândul său, Balint Vasile, cunoscut drept Sile Cămătaru, l-ar fi constrâns moral pe Florin Salam să participe la anumite evenimente și să îi dea inclusiv bani obținuți din alte concerte. Insistențele telefonice ale lui Sile ar fi stârnit reacția unei persoane apropiate grupării:

„Ce dracu caută la omul ăsta, că l-a disperat și omul ăsta cu telefoanele, încontinuu, o să-i zic eu lui tata Nuțu. N-am văzut așa în viața mea!”

O altă replică din stenograme ilustrează presiunea directă asupra artistului:

„Eu te scap de Nuțu, dar de mine cine te scapă?”

Procurorii notează și cazul unui eveniment din 29 iulie 2026, dintr-un club controlat de grupare, unde Florin Salam ar fi urmat să primească doar 5.000 de euro. Într-o discuție din 10 august, Vladimir-Florin Șpac a explicat că interpreții acceptau aceste onorarii reduse deoarece „e vorba de Nuțu”.

Luis Gabriel și managerul său, avertizați să nu semneze cu festivalul Nibiru

Gruparea nu s-ar fi limitat la intimidarea artiștilor, ci a pus presiune și pe impresari. Între 11 martie și 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl forțeze pe Luis Gabriel și pe managerul său, Czeller Ștefan, să renunțe la un festival concurent.

Stenogramele redau o amenințare directă legată de programul interpretului:

„Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?”

Printr-un alt mesaj, Șpac l-ar fi avertizat pe manager că Nuțu Cămătaru nu vrea ca Luis Gabriel să semneze cu festivalul Nibiru de la Costinești:

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”

Într-o altă convorbire, Șpac îi reproșează managerului o pretinsă lipsă de sinceritate legată de o plată:

„Bă, pe mine mă minți, mă, că a dat Ștefan, mă? Zici că eu trăiesc în altă lume, zici că vorbești cu un român din ăsta care face petrecere prima oară în viața lui…”

Tzancă Uraganu, amenințat cu violența și obligat să cânte gratis la Costinești

Referatul procurorilor conține amenințări grave la adresa lui Tzancă Uraganu, atribuite lui Nuțu Cămătaru. Scopul ar fi fost blocarea prezenței artistului la festivalul Nibiru și obținerea unor prestații gratuite în cluburile din Costinești controlate de grupare. Documentul notează și că Nuțu Cămătaru îi vânduse anterior interpretului un imobil din Sectorul 5.

Într-o convorbire interceptată, liderul grupării ar fi recurs la injurii și amenințări violente:

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri, băga-mi-aș p***-n familia ta și-n copiii tăi… îți sparg urechile-n două de te las surd.”

Un alt mesaj conține o amenințare directă cu agresiunea fizică:

„Bă fii atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg.”

Participarea la festival ar fi fost folosită apoi ca motiv pentru a-i cere artistului concerte fără plată pe litoral:

„Băi vrei să te duci acolo mă pe 12?… și aicea când mai vi mă? Aicea vezi să vi gratis.”

Într-o altă discuție apare reproșul legat de audiența concertelor anterioare:

„Să vii gratis aicea când deja m-ai, ai delapidat tot, ai avut 14 persoane când ai cântat de două ori.”

Amenințări pentru Bogdan de la Ploiești, Costel Biju, Franco și Alex Botea

În vizorul lui Nuțu Cămătaru ar fi intrat și Aldea Bogdan, cunoscut drept Bogdan de la Ploiești, după ce acesta ar fi încercat să intermedieze contracte de exclusivitate pentru alți interpreți:

„Fii atent! Am niște discuții cu unu de la mare, care, cântă ei acolo, de el a zis că are exclusivitate acolo, că-l plătește ăla! Eu nu vreau să, eu nu vreau să-l bat! Că, cât de curând, el e și un pic tare-n gură, suferă de el, și-l bat cât de curând.”

În aceeași convorbire este menționată intenția artistului de a aduce mai mulți lăutari la evenimente:

„Domne, de la anu, am vorbit cu Bogdan, îmi aduce el toți lăutarii aicea!”

Reacția atribuită lui Nuțu Cămătaru:

„El să-și vadă de treaba lui, ai înțeles?”

Pe 26 iunie 2026, Vladimir-Florin Șpac ar fi amenințat un intermediar al lui Costel Biju, pentru a opri un concert la Târgu Mureș:

„Chiar vrei să mă păgubești de niște răngi pe… pe spinare?”

Costel Biju și Alex Botea, vizați de clanul Cămătarilor

Procurorii mai susțin că, pe 6 iunie 2026, Costel Biju și formația sa ar fi fost obligați să cânte fără plată într-un club din Craiova, pentru un bărbat cunoscut drept Manu Bombardieru. Stenogramele consemnează detalii despre presupusa remunerație: „500” de euro, „I-a dat să-și ia un parfum că l-a pus la o discotecă când suntem pe la Craiova pe-acolo” și „Nu-i dă leafă!”.

Într-un alt episod, din 9 august 2026, Șpac ar fi pus presiune pe Costică Ștefan, cunoscut drept Franco, și pe Ene Alexandru-Ilie, cunoscut drept Alex Botea. Scopul ar fi fost ca aceștia să renunțe la un festival programat pe 15 august și să cânte într-un club din Costinești al grupării. În referat apar două amenințări din acest context:

„Mă duc să mă văd cu … ăsta, cred că îl sparg cu bătaia!”

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră.”

Mesajele publicate de Florin Salam și Tzancă Uraganu pe TikTok

Anchetatorii au inclus la dosar și două înregistrări publicate de artiști pe TikTok, în care aceștia acuzau presiunile organizatorilor.

Pe 13 octombrie 2026, Tzancă Uraganu a anunțat că nu mai acceptă alte evenimente în acest an și le-a cerut celor interesați să nu mai facă presiuni prin rude sau cunoștințe:

„… nu suntem traficanți de carne vie, ca să ne înțelegem, da?! Fiți corecți…”

Anterior, pe 19 august 2026, Florin Salam a transmis un mesaj similar despre programul său supraîncărcat, care îl împiedica uneori să ajungă la timp la concerte:

„Să mă înțelegeți că anul ăsta nu mai avem cum să luăm nimic! Să vă trăiască copiii!”

Acuzații de proxenetism pe numele lui Dani al lui Sile

Referatul procurorilor conține și o acuzație de proxenetism care îl vizează pe Balint Vasile-Daniel, cunoscut drept Dani al lui Sile. Anchetatorii susțin că, la finalul anului 2024, el ar fi recrutat o tânără prin metoda „Loverboy”, printr-o relație sentimentală simulată.

Ulterior, prin manipulare și violență fizică și psihologică, bărbatul ar fi obligat-o să practice prostituția în Germania și Elveția. Între aprilie și noiembrie 2026, el ar fi încasat în mod repetat sume de bani din activitatea acesteia din Germania.

Procurorii au identificat o conversație în care victima spunea că se teme pentru viața ei și că a ajuns la spital cu o rană la cap după o bătaie primită. Referatul precizează că tânăra fusese anterior victimă a traficului de minori într-un alt dosar, în care fusese obligată să se prostitueze în București, Constanța și alte orașe din țară.

Două grupări infracționale și nouă reținuți după perchezițiile DIICOT la clanul Cămătaru

Potrivit procurorilor, dosarul vizează două grupări infracționale organizate, constituite după eliberarea lui Sile Cămătaru din penitenciar, în aprilie 2025, și active până în noiembrie 2026. Între cele două nuclee au existat atât rivalități, cât și colaborări în exploatarea artiștilor.

Printre persoanele-cheie indicate în dosar se află Nedelcu Giani-Laurențiu, administrator al cluburilor Office Summer Club și Disco Ring by Office din Costinești și organizator de evenimente la Hala Laminor, Balint Vasile-Daniel („Dani al lu’ Sile”), Petcu Cezar-Roberto, Dan Emanuel-Daniel („Manu Bombardieru”), Ionescu Constantin-Mohamed și Balint Nuțu-Mario.

Pe 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au efectuat 45 de percheziții în București și în șase județe. Nouă persoane au fost reținute, între care frații Nuțu și Sile Cămătaru, doi fii ai lui Sile, doi gineri ai lui Nuțu, Vladimir-Florin Șpac și Radu-Giovani Tuțu.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută în valoare de aproximativ 420.000 de euro și trei arme neletale, iar trei autoturisme de lux au fost puse sub sechestru. Pe 26 noiembrie, procurorii au înaintat Tribunalului București propunerea de arestare preventivă pentru toți cei nouă inculpați.