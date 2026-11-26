Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi, 26 noiembrie 2026, că raportul ministrului Finanțelor despre situația bugetului va fi prezentat public, conform news.ro. Cărbunaru a precizat că documentul este aproape gata.

Întrebat la finalul ședinței de Guvern despre stadiul evaluării financiare pe ultimele luni, Cărbunaru a confirmat că raportul este așteptat atât de Partidul Social-Democrat, cât și de premierul Luca Niculescu.

Când vor fi prezentate datele de la Ministerul Finanțelor

Reprezentantul Executivului a dat asigurări că documentul va ajunge în spațiul public imediat ce toate cifrele și concluziile vor fi centralizate. Prezentarea oficială îi va reveni ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Este un raport solicitat și de Premierul României, după cum bine știți, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi așezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de finanțe”, a declarat Dan Cărbunaru.

Datoria guvernamentală a trecut de pragul legal de 60% din PIB

Declarațiile vin în aceeași zi în care Alexandru Nazare a prezentat în ședința de Guvern o notă de informare despre evoluția datoriei guvernamentale. Potrivit datelor oficiale, datoria publică a României a ajuns la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026.

Dan Cărbunaru a explicat că acest indicator a oscilat în ultima perioadă. El a menționat că datoria a mai depășit ușor pragul de 60%, a coborât ulterior, dar a revenit acum la 61,1% din PIB.

Depășirea limitei activează prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Actul normativ obligă Guvernul să inițieze și să aplice un program de reducere a datoriei publice și a deficitului bugetar. Măsurile urgente trebuie stabilite prin lege cel târziu în semestrul următor celui în care autoritățile constată depășirea pragului.

Cadrul legal include și referiri la înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și a celor pentru asistență socială. Aceste prevederi vizează însă cheltuielile agregate din buget și nu reprezintă, în acest moment, o decizie de reducere sau înghețare a unor venituri individuale.

Guvernul nu a anunțat încă măsuri concrete, dar purtătorul de cuvânt a precizat că implicațiile depășirii pragului vor fi analizate la nivelul Executivului.