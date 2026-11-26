Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău a obținut deja admiterea la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Ianis Stanciu a câștigat locul I la concursul AI Powered Business Challenge, organizat de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA).

Competiția s-a desfășurat pe 21 noiembrie 2026, în cadrul evenimentului Start Your StartUP 2026. La start s-au înscris 94 de echipe, iar doar 10 au ajuns în finală.

Concurenții au avut la dispoziție trei ore pentru a dezvolta, cu ajutorul inteligenței artificiale, o soluție completă. Tema a pornit de la o campanie reală de strângere de fonduri pentru construcția unui nou cămin studențesc, relatează stirileprotv.ro, care preia Agerpres.

Admis la Politehnică din primul an de liceu

Reprezentanții Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău au anunțat performanța elevului din clasa a IX-a D, profil matematică-informatică, bilingv engleză. Aceștia au precizat că premiul îi asigură deja parcursul universitar la FAIMA.

„Elevul Ianis Stanciu, din clasa a IX-a D, profil matematică-informatică, bilingv engleză, a obținut locul I la concursul AI Powered Business Challenge, organizat de FAIMA, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul evenimentului Start Your StartUP 2026, desfășurat în data de 21 noiembrie 2026. Ca urmare a reușitei, Ianis Stanciu este deja admis la FAIMA, anticipând astfel, încă din clasa a IX-a, parcursul său universitar. Competiția a pornit de la o situație reală: Fundația HIPOLITECH își propune să strângă fonduri pentru construirea unui nou cămin studențesc, prin campania «Un loc în cămin poate schimba un destin!». Proiectul realizat de Ianis, «Ambasador UPB», propune o aplicație web destinată telefonului, prin care studenții, părinții și absolvenții pot deveni ambasadori ai campaniei”, a transmis Colegiul Național „B.P. Hasdeu”.

Cum funcționează aplicația „Ambasador UPB”

Proiectul creat de Ianis Stanciu se numește „Ambasador UPB” și este o aplicație web gândită pentru telefonul mobil. Platforma sprijină campania „Un loc în cămin poate schimba un destin!”, derulată de Fundația HIPOLITECH.

Prin această aplicație, studenții, părinții și absolvenții se pot implica direct în promovarea strângerii de fonduri. Utilizatorul selectează profilul personal, ocazia, canalul de comunicare și tonul dorit. Pe baza acestor opțiuni, sistemul generează un mesaj personalizat și un material vizual cu cod QR către pagina oficială a campaniei.

Conducerea liceului din Buzău a subliniat aplicabilitatea practică a proiectului prezentat de elev.

„Doar 10 echipe au ajuns în finală, iar soluția propusă de Ianis a fost desemnată câștigătoare, confirmând capacitatea sa de a combina creativitatea, gândirea antreprenorială și tehnologia într-o soluție cu aplicabilitate concretă”, a mai informat colegiul.