Trei linii de transport public din Capitală vor circula pe trasee deviate pe durata Târgului de Crăciun din București. Măsura vizează liniile 63, 385 și linia de noapte N101, potrivit Agerpres, citat de Antena 3.

Decizia a fost anunțată printr-un comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Modificările de traseu se aplică în anumite zile din perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Restricțiile intră în vigoare în fiecare seară vizată, în intervalul orar 16:00 – 02:00.

Zilele cu restricții și străzile închise circulației

Cele trei linii STB nu circulă deviat zilnic pe toată durata târgului. În noiembrie, modificările sunt valabile pe 27, 28, 29 și 30 noiembrie, de vineri până luni.

În decembrie, traseele se schimbă pe 1 decembrie, de Ziua Națională, și în primele două weekenduri ale lunii. Este vorba despre zilele de 4, 5, 6, 11, 12 și 13 decembrie. Ulterior, restricțiile devin zilnice în perioada 18 – 27 decembrie 2026.

În aceste intervale, traficul rutier din centrul Capitalei este restricționat pe două artere importante. Circulația se închide pe Bulevardul Unirii, pe tronsonul dintre Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției. Restricția de circulație include și cele două bretele adiacente.

De asemenea, accesul autovehiculelor este oprit pe Bulevardul Libertății. Tronsonul închis circulației se află între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

Cum circulă liniile 63, 385 și N101

Linia 63 păstrează traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie cu Bulevardul Libertății. De la această intersecție, vehiculele circulă pe un traseu modificat în ambele sensuri. Ele merg pe Bulevardul Libertății și întorc în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385 funcționează pe traseul obișnuit între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Bulevardul Națiunile Unite cu Bulevardul Libertății. Pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, autobuzele urmează o rută deviată. Ele trec pe Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bulevardul Corneliu Coposu și Strada Sf. Vineri, până la stația „Piața Sf. Vineri”. Pe sensul opus de mers, traseul liniei 385 nu suferă modificări.

Linia de noapte N101 are traseu modificat doar în nopțile aferente zilelor cu restricții de trafic. Autobuzele circulă normal între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie cu Bulevardul Libertății. De acolo, vehiculele merg deviat în ambele sensuri pe Bulevardul Libertății, Bulevardul Regina Maria și rondul Piața Unirii, anunță STB.