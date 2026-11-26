„În mod cert, la cum arată sondajele și cum ne arată logica politică, va avea o majoritate destul de sănătoasă împotriva lui.

Este clar că el, dacă tot face niște acțiuni împotriva AUR, și pe noi ne silește să îl privim cu ostilitate. Dar eu cred că, realist vorbind, sunt și alte partide care îl privesc cu mare ostilitate”, a spus Petrișor Peiu.

Acesta a mai adăugat că majoritatea despre care vorbește „se poate unii în jurul deciziei de a îl supune unui referendum pentru demitere”.

„La ora asta, mulțumit de prestația sa e doar PSD-ul. În rest, toate celelalte partide nu sunt deloc mulțumite de prestația lui Nicușor Dan”, a completat liderul senatorilor AUR.

„Dacă începe să se poarte rațional și civilizat și democratic, sigur că nu o să îl suspende nimeni”

Întrebat dacă PNL și USR ar putea pune umărul la suspendarea președintelui, Petrișor Peiu a precizat că acestea vor trebui „să răspundă cumva așteptării propriului electorat”.

„Electoratele lor vorbesc foarte ireverențios, cel puțin din ce văd eu, despre domnul Dan”, a spus Petrișor Peiu.

Totodată, acesta a mai adăugat că depinde de Nicușor Dan dacă suspendarea va fi înainte sau după 2028.

„Dacă începe să se poarte rațional și civilizat și democratic, sigur că nu o să îl suspende nimeni. AUR reacționează la niște abuzuri pe care le comite. Noi vrem să pedepsim niște abuzuri. Adică, în momentul în care vine și spune «pot să dau mandat oricărui premier, numai să mă asigure că ține AUR în afara guvernării», cum poți ca președinte să ții un partid în afara guvernării? Este pe lângă Constituție”, a spus Petrișor Peiu.

„Mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare”

Declarațiile liderului senatorilor AUR vine în contextul în care Nicușor Dan a spus recent că îi este frică de 2028.

„Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate și, din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială. Și, probabil, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția aceasta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu. Uitându-mă înapoi, se pare că am pierdut mult timp, noi toți, ca societate, pe mize mici și foarte mici și ar fi timpul să schimbăm modul acesta de abordare”, a spus Nicușor Dan.

Ulterior, acesta și-a nuanțat declarația.

„Când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a spus președintele.