Agentul de la ghișeu îți întinde un voucher de 80 de euro și zâmbește. Zborul tău tocmai a fost anulat, ai bagajele la picioare și vrei să pleci cât mai repede. Semnezi, mulțumești și pleci. Problema e că, în acel moment, ai putea renunța la 250, 400 sau chiar 600 de euro la care ai dreptul legal. Diferența dintre un voucher și o compensație de zbor anulat în bani reali este mai mare decât pare – și merită să o înțelegi înainte să pui pixul pe hârtie.

Ce înseamnă, de fapt, un voucher după un zbor anulat

Un voucher este un credit valabil pentru rezervări viitoare la aceeași companie aeriană. Nu e rambursare, nu e compensație – e o promisiune că vei putea zbura din nou cu ei, dacă respecti condițiile atașate.

De obicei, voucherul are o valabilitate limitată, nu poate fi transferat altei persoane și nu acoperă toate rutele sau tarifele. Dacă nu mai ai planuri să zbori cu acea companie, creditul expiră neutilizat.

Companiile aeriene oferă vouchere tocmai pentru că sunt mai ieftine decât suma pe care ar trebui să o plătească legal. Un voucher de 100 de euro costă compania mai puțin decât 250 de euro cash – mai ales dacă mulți pasageri nu îl folosesc niciodată.

Suma fixă la care ai dreptul prin lege

Regulamentul european EC 261/2004 stabilește compensații fixe pentru zborurile anulate, în funcție de distanță:

250 euro pentru zboruri de până la 1.500 km

pentru zboruri de până la 1.500 km 400 euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km

pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km 600 euro pentru zboruri de peste 3.500 km

Aceste sume se aplică dacă ai fost informat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, dacă anularea ține de companie (nu de circumstanțe extraordinare precum furtuni severe sau greve ale controlorilor de trafic) și dacă zborul plecase din UE sau era operat de o companie europeană.

Banii ajung direct în contul tău. Nu la o rezervare viitoare, nu sub formă de credit – în cont.

Ai acceptat deja un voucher? Situația nu e neapărat închisă

Dacă ai primit un voucher și l-ai acceptat fără să fi semnat o renunțare explicită la drepturile tale legale, cererea de compensație poate fi depusă în continuare. Documentul pe care l-ai semnat contează enorm: dacă nu conținea o clauză clară de renunțare la compensație, creanța legală nu este stinsă automat.

Păstrează tot: biletul, boarding passul, emailurile de la companie și orice comunicare legată de voucher. Pe aceste documente se construiește dosarul.

Termenul pentru depunerea cererii de compensație pentru zbor anulat poate ajunge la trei ani, în funcție de legislația națională aplicabilă. Nu există urgența de a abandona cererea după câteva săptămâni sau după ce ai folosit voucherul la o rezervare now

Ce să faci în momentul în care ți se oferă un voucher

Ghișeul din aeroport este locul în care deciziile se iau în grabă. Câteva acțiuni simple îți protejează drepturile:

Cere în scris motivul oficial al anulării zborului. Întreabă explicit care sunt toate opțiunile disponibile, inclusiv rambursarea integrală a biletului. Nu semna niciun document înainte să citești ce conține – în special dacă include cuvinte precum „renunțare”, „acceptare finală” sau „stingerea oricăror pretenții”. Păstrează bonurile pentru orice cheltuială făcută în aeroport: mâncare, apă, transport. Acestea se pot rambursa separat față de compensația financiară. Acceptă asistența imediată – mâncare, băuturi, cazare – fără nicio grijă. Aceste drepturi sunt separate și nu afectează cererea de compensație.

Refuzul asistenței nu îți aduce niciun avantaj. Acceptarea ei, în schimb, nu îți închide nicio opțiune.

Cum intervine AirClaim când compania refuză sau tergiversează

Multe companii aeriene resping cereri eligibile, mizând pe faptul că pasagerii renunță după primul răspuns negativ. Procesul de recuperare directă poate dura luni, cu răspunsuri evazive și solicitări repetate de documente.

AirClaim preia întregul dosar: verificarea eligibilității, pregătirea documentației, comunicarea cu operatorul aerian și, dacă situația o impune, procedurile juridice. Pasagerul nu face nimic altceva decât să introducă datele zborului online.

Modelul de lucru este fără câștig, fără plată – nu există costuri în avans și nici taxe ascunse. Comisionul este reținut doar dacă compensația este recuperată cu succes. Compania activează din 2017, este specializată în gestionarea cererilor pentru întârzieri, anulări și suprarezervări și este listată la Bursa de Valori București.

Verificarea eligibilității durează câteva minute și îți arată rapid dacă mai poți acționa – inclusiv pentru zboruri din ultimii trei ani.

Întrebări frecvente

Dacă am folosit deja voucherul, mai pot cere compensație?

Depinde de ce ai semnat în momentul acceptării. Dacă documentul nu conținea o renunțare explicită la drepturile legale, cererea de compensație poate fi depusă separat. Utilizarea voucherului la o rezervare nouă nu stinge automat creanța legală.

Voucherul poate fi echivalat cu rambursarea biletului?

Nu. Rambursarea înseamnă restituirea sumei plătite, în bani, în contul tău. Voucherul este un credit valabil doar pentru rezervări viitoare la aceeași companie, cu condiții și valabilitate limitate – o situație complet diferită.

Cât timp am la dispoziție să depun cererea?

Termenul variază în funcție de legislația națională aplicabilă rutei. În general, acoperă cel puțin doi-trei ani de la data zborului. Verificarea eligibilității este gratuită și îți confirmă rapid dacă mai poți acționa.

Compania a invocat condiții meteo. Mai am dreptul la ceva?

Chiar dacă compensația financiară nu se datorează în cazul unor circumstanțe extraordinare reale, dreptul la asistență în aeroport rămâne activ: mese, băuturi, cazare, transport. Dacă compania a refuzat aceste servicii, cheltuielile suportate pot fi recuperate. În plus, dacă alte zboruri au operat normal pe același aeroport în același interval orar, argumentul „condiții meteo” poate fi contestat.

Voucherul e convenabil pentru compania aeriană. Compensația în bani e dreptul tău. Dacă zborul a fost anulat și nu ai semnat o renunțare explicită, merită să verifici situația înainte să consideri cazul închis – câteva minute acum pot face diferența dintre un credit neutilizat și câteva sute de euro în cont.