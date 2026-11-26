Diana Buzoianu critică inițiativa legislativă depusă de Partidul Social Democrat în Parlament, prin care instituțiile ar urma să stabilească tarife pentru furnizarea datelor solicitate de cetățeni și să poată refuza răspunsurile în anumite condiții.

Deputata Diana Buzoianu a reacționat într-o postare pe Facebook față de un proiect de lege înregistrat de parlamentarii Partidului Social Democrat. Documentul vizează modificarea modului în care cetățenii primesc date de la instituțiile statului, introducând posibilitatea achitării unor sume de bani pentru obținerea acestora.

Sistem de tarifare stabilit de fiecare instituție

Potrivit informațiilor prezentate de Diana Buzoianu, propunerea legislativă permite fiecărei entități din administrație să își creeze un mecanism propriu de calcul al costurilor. Valoarea sumelor solicitate de la cetățeni ar urma să fie stabilită în funcție de cheltuielile invocate de instituție pentru identificarea și pregătirea datelor cerute.

„PSD tocmai a depus un proiect de lege în Parlament prin care vrea ca tu să scoți bani din buzunar dacă ai cerut informații de interes public. Cât? Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile”, a scris Diana Buzoianu pe rețeaua de socializare.

Posibilitatea refuzului în cazul solicitărilor considerate disproporționate

Pe lângă introducerea plăților, proiectul de lege prevede o procedură prin care instituțiile pot respinge cererile venite din partea publicului. Dacă reprezentanții unei autorități apreciază că volumul sau natura datelor cerute depășește o anumită limită, aceștia ar dobândi dreptul de a nu oferi un răspuns.

În mesajul său, parlamentara a explicat această prevedere: „Și, dacă cei pe care îi întrebi ceva cred că e «disproporțional» ce informații ai cerut tu, PSD propune ca autoritatea să aibă dreptul să te trimită la plimbare și legal să-ți spună că nu îți mai răspund la întrebare”.

Invocarea articolului 31 din Constituția României

În argumentația sa împotriva modificărilor propuse de social-democrați, Diana Buzoianu face trimitere la legea fundamentală a statului. Aceasta le solicită inițiatorilor să consulte prevederile constituționale care reglementează dreptul la informare al cetățenilor și obligațiile autorităților în acest domeniu.

„Puneți mâna și citiți Constituția, domnilor și doamnelor de la PSD. E simplu. Art. 31: «Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit»”, a precizat Diana Buzoianu în cadrul aceleiași postări.

Mesaj referitor la alegerile din anul 2028

În partea de final a comunicării sale, deputata a adresat un avertisment politic formațiunii care a inițiat proiectul de lege. Aceasta a asociat măsurile propuse în Parlament cu o restrângere a drepturilor cetățenești și a indicat scrutinul din anul 2028 ca moment de sancționare prin vot a partidului.

„PSD…. oamenii văd că ne vreți în dictatură. În 2028 o să ieșim toți cei care nu acceptăm corupția și incompetența voastră și o să vă întrebați de ce nu ați mai luat nici 15% la alegeri”, a conchis Diana Buzoianu.

Proiectul de lege urmează să parcurgă etapele procedurale din Parlament, incluzând avizele comisiilor de specialitate, dezbaterile din plen și votul senatorilor și deputaților, înainte de a putea fi trimis spre promulgare.

Ce presupune proiectul de lege

Proiectul de lege modifică Legea nr. 544/2001 și permite instituțiilor să perceapă tarife pentru copiile pe hârtie ce depășesc cinci pagini, pentru operațiunile de digitizare sau anonimizare a documentelor transmise electronic și pentru consultarea la sediu care ocupă cel puțin o treime din timpul de lucru al unui angajat.

De asemenea, actul normativ autorizează refuzul cererilor care depășesc 100 de pagini sau care implică un volum de muncă considerat disproporționat, precum și clasarea solicitărilor repetitive, formulate în limbaj ofensator sau care presupun efectuarea unor sinteze ori cercetări de către instituție.

Totodată, autoritățile vor putea răspunde prin simpla trimitere a unui link către informațiile deja publicate pe internet, vor putea solicita confirmarea identității petentului și vor putea propune consultarea exclusivă la sediu a fondurilor arhivistice de volum mare, fără obligația de a elibera copii.