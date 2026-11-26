Aflat la Bruxelles, Nicușor Dan a spus, despre propunerea Poloniei ca NATO să intercepteze rachetele rusești aflate deasupra Ucrainei, dacă există semne că acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat membru:

„La momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an, aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta e ce știu eu din discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”.

„Este un Consiliu excepțional cu o singură temă și, în fine, mai sunt tangențial discuția cu Parlamentul European, prezentarea lucrurilor importante din Parlamentul European și o discuție pe Banca Centrală Europeană, dar este un singur subiect mare pentru acest Consiliu, bugetul european pe 2028-2034. Evident, în discuții informale cu liderii o să vină subiectul securitate Marea Neagră și, după cum știți, în urma discuției pe care am avut-o cu Secretarul General, a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securității la Marea Neagră și subiectul tot apare acolo în discuțiile cu aliații în cadrul NATO”, a declarat Nicușor Dan.

Propunerile Poloniei

Polonia intenționează să instituie o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței sale estice cu Ucraina până la începutul anului 2027, au anunțat oficiali polonezi pe 25 noiembrie.

Propunerile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind incursiunile aeriene ale Rusiei pe teritoriul NATO, în urma unei serii de incidente în care rachete și drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul atacurilor asupra Ucrainei din 23 și 24 noiembrie.

Viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că zona de interdicție aeriană planificată se va extinde pe o distanță de peste zece kilometri (șase mile) de-a lungul frontierei estice a țării.

Zona de interdicție aeriană ar urma să faciliteze aplicarea unei noi proceduri care le permite piloților polonezi să evalueze amenințările aeriene și să decidă dacă este necesară interceptarea acestora fără a le identifica vizual. Decizia se va baza pe informațiile radar, datele furnizate de serviciile de informații ale aliaților, precum și pe altitudinea și viteza țintelor, a explicat Tomczyk.

Ce ar trebui să facă piloții

Oficialul a explicat că, după intrarea în vigoare a acestei măsuri, „atunci când un pilot de vânătoare polonez știe că un obiect, de exemplu, intră în spațiul aerian polonez dinspre Ucraina, zboară la o anumită altitudine, cu o anumită viteză, intră în zona de interdicție și există imagini radar, poate doborî un astfel de obiect”.

„Pentru ca acest lucru să fie posibil în practică, avem nevoie și de o zonă de interdicție aeriană la granița de est a țării noastre. Este o zonă mică, situată la aproximativ doisprezece kilometri de graniță”, a declarat ministrul adjunct.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat pe 25 noiembrie că doborârea rachetelor rusești deasupra Ucrainei, la solicitarea Kievului, ar putea constitui un act de autoapărare.

Polonia a doborât deja drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei, la 10 septembrie 2025. A fost prima dată de la începutul războiului la scară largă când un stat membru NATO a angajat ținte aeriene rusești.

Interceptarea rachetelor rusești de către NATO

Totodată, Varșovia a ridicat posibilitatea ca NATO să intercepteze rachete rusești deasupra Ucrainei, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale Alianței, desfășurată la Bruxelles pe 23 noiembrie, a relatat Bloomberg pe 25 noiembrie, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Viceministrul polonez al Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a precizat că discuțiile privind interceptarea țintelor rusești deasupra teritoriului Ucrainei se desfășoară de câteva luni. Cu toate acestea, Alianța nu susține o astfel de propunere.

Tomczyk a declarat că NATO nu sprijină în niciun fel această inițiativă, subliniind că punerea ei în aplicare ar genera numeroase complicații.

Potrivit acestuia, discuțiile anterioare s-au încheiat cu concluzia că o astfel de procedură este „imposibilă”.

Aplicarea unei asemenea măsuri ar necesita acordul Ucrainei, inclusiv pentru transmiterea avertizărilor și acordarea accesului aliaților în spațiul său aerian. Totodată, ar fi esențială o decizie unanimă a tuturor statelor membre NATO, conform publicației Ukrainska Pravda.