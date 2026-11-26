Sanie și pârtie pentru începători, la Bușteni

La Kalinderu, în Bușteni, instalațiile pentru zăpadă artificială au fost puse în funcțiune, iar sezonul de iarnă începe vineri, 27 noiembrie.

Pe pagina sa de Facebook, Pârtia Kalinderu a anunțat că, de la începutul minivacanței, vor fi disponibile două trasee: cel de săniuș și pârtia pentru începători din Fun Park.

„Vineri, 27 noiembrie, deschidem sezonul la Kalinderu!”, se arată în anunț.

Celor care vor să coboare cu sania, reprezentanții pârtiei le transmit să vină cu sania pentru că „prima coborâre pornește de la stația superioară Kalinderu”.

Zăpada artificială este produsă cu ajutorul a patru tunuri amplasate pe traseul de săniuș, în timp ce în Fun Park funcționează două tunuri și o lance.

Păltiniș, deschidere de sâmbătă

O zi mai târziu, sâmbătă, 28 noiembrie, vine rândul Păltinișului, unde schiorii sunt așteptați pe domeniul Păltiniș Arena.

Vestea a fost dată miercuri, pe Facebook, de reprezentanții domeniului schiabil, care pun rezultatele pe seama frigului și a muncii echipei de snowmaking.

„E oficial! Deschidem pârtia E și telescaunul în minivacanța ce urmează! Pârtia D va fi, bineînțeles, și ea pregătită datorită succesului procesului de snowfarming!

Roadele muncii noastre încep să se vadă și se vor vedea în continuare! Frigul a livrat prognoza promisă, iar echipa noastră de snowmaking a trecut la treabă: 40 de ore în regim 24/7 cu toate superputerile activate”, au anunțat reprezentanții Păltiniș Arena.

Poiana Brașov, încă fără o dată de start

Pe Masivul Postăvarul, tunurile de zăpadă au început să lucreze în partea de sus a domeniului schiabil, a anunțat Primăria Brașov.

Simultan, personalul responsabil cu amenajarea pârtiilor adună rezervele de zăpadă din care vor fi acoperite și pregătite traseele.

Pentru Poiana Brașov, municipalitatea nu a comunicat însă, deocamdată, o zi oficială în care începe sezonul de schi.

Straja, cu peste 60 de tunuri

Tunurile de zăpadă funcționează și la Straja, în județul Hunedoara, potrivit Europa FM.

Emil Părău, unul dintre investitorii care se ocupă de administrarea unei părți din domeniul schiabil, a declarat că pregătirile respectă calendarul stabilit, iar condițiile permit ca schiul să înceapă aici la începutul lui decembrie.

Domeniul a primit anul acesta încă 12 tunuri noi, astfel că numărul total trece acum de 60.

Calendarul celorlalte stațiuni

În restul stațiunilor din țară, deschiderea pârtiilor se face, în mod obișnuit, pe etape, pe parcursul lunii decembrie.