Diferențele salariale dintre statele Uniunii Europene rămân uriașe. Un angajat din Luxemburg câștigă, în medie, de peste cinci ori mai mult decât unul din Bulgaria. România ocupă locul 23 din 26 de state analizate, cu un salariu mediu brut anual de 20.818 euro, aproape jumătate din media europeană.

Salariul mediu brut anual, ajustat la norma întreagă, a ajuns la 41.464 de euro în Uniunea Europeană în 2025, în creștere cu 4,3% față de anul precedent, scrie Euronews.

Țările europene cu cele mai mari salarii

Cinci state membre ale Uniunii Europene înregistrează salarii medii brute anuale de peste 60.000 de euro:

Luxemburg: 85.609 euro;

Danemarca: 73.500 de euro;

Irlanda: 64.387 de euro;

Belgia: 61.984 de euro;

Austria: 60.727 de euro.

Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, Germania conduce clasamentul, cu un salariu mediu anual de 56.360 de euro, urmată de Franța, cu 44.734 de euro. Spania și Italia se situează sub media comunitară, cu salarii medii anuale de 35.125 de euro, respectiv 34.213 euro.

România, la coada clasamentului european

Cele mai mici salarii medii brute anuale au fost înregistrate în următoarele state:

Bulgaria: 16.201 euro;

Grecia: 18.772 de euro;

Ungaria: 20.138 de euro;

România: 20.818 euro;

Slovacia: 21.661 de euro;

Letonia: 22.688 de euro.

În România, salariul mediu brut anual raportat de Eurostat echivalează cu aproximativ 1.735 de euro pe lună, comparativ cu peste 7.130 de euro în Luxemburg. Cifrele nu reflectă însă sumele pe care angajații le primesc efectiv în cont. Impozitele și contribuțiile sociale diferă considerabil de la o țară la alta.

România câștigă cinci poziții în clasamentul puterii de cumpărare

Situația se schimbă atunci când salariile sunt analizate în raport cu prețurile bunurilor și serviciilor din fiecare țară. Calculele realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat arată că România urcă de pe locul 23 pe locul 18, înregistrând cel mai mare salt dintre statele analizate.

Luxemburg rămâne pe prima poziție, însă Grecia ajunge pe ultimul loc, în timp ce Bulgaria urcă două poziții. Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică remunerație se reduce astfel de la peste cinci ori, în termeni nominali, la aproximativ trei ori, după ajustarea la puterea de cumpărare.

De ce există diferențe atât de mari între salariile europenilor

Specialiștii consultați de Euronews explică decalajele salariale prin nivelurile diferite de dezvoltare economică, productivitatea angajaților, investițiile în educație și cercetare, dar și prin modul de funcționare a instituțiilor. Un rol important îl au și legislația muncii, salariile minime și contractele colective de muncă.

În țările mai dezvoltate economic, veniturile sunt în general mai mari, însă și costurile vieții tind să fie mai ridicate. Din acest motiv, diferențele salariale exprimate în euro nu reflectă întotdeauna diferențele reale dintre nivelurile de trai ale europenilor.