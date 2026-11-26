Critici la adresa conducerii USR

Lasconi s-a declarat și astăzi useristă, deși, în opinia ei, membrii partidului au ales de multe ori la conducere persoane ale căror decizii s-au dovedit proaste. Abia acum își dau seama de acest lucru, a spus fosta candidată.

„Atât i-a dus capul atunci”, a adăugat ea. Lasconi a precizat totuși că nu poartă războaie cu nimeni.

Apelul la unitate cu liberalii

Potrivit declarațiilor făcute la Digi24, Lasconi vede o alianță cu PNL drept singura variantă prin care USR poate evita un rezultat negativ peste doi ani.

„O să fie rău în 2028 dacă nu o să ne unim, să facem o alianţă cu PNL-ul.

O să fie foarte rău pentru noi”, a avertizat ea.

În opinia fostei candidate, politicienii ar trebui să renunțe la orgolii, să își amintească motivul pentru care au ales politica și să se ocupe de lucrurile importante pentru oameni.

Relația cu propriul partid

Întrebată cum se înțelege cu USR, Lasconi a răspuns că relația ei bună este cu valorile în care crede.

„Am o relaţie foarte bună cu valorile în care eu cred. Dar există şi colegi de-ai mei care au luat nişte decizii proaste şi care au lovit în mine puternic de două ori. Eu o să iert public dacă ei o să îşi ceară iertare public”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi a candidat de două ori la președinție. În noiembrie 2024, a intrat în turul al doilea, însă alegerile au fost anulate de Curtea Constituțională.

În 2025, USR i-a retras sprijinul și l-a susținut pe Nicușor Dan, iar Lasconi a obținut 2,68% în primul tur. Pe 5 mai 2025, ea a demisionat de la conducerea partidului.