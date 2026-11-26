Fosta candidată la alegerile prezidenţiale din 2024 Elena Lasconi a comentat lansarea de către AUR a așa-zisului raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Clasată pe locul al doilea după primul tur de scrutin, anulat ulterior de Curtea Constituțională, ea a comentat miercuri seară, la Digi 24, raportul AUR despre anularea alegerilor.

„E bine să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că ei sunt nişte vuvuzele”, a afirmat Elena Lasconi, citată de News.ro.

Fosta candidată le prezidențiale spune că, de fapt, AUR nu a livrat nimic. „Oamenii ăştia nu au livrat nimic. Nu au livrat pentru nicio comunitate, nici pentru scara de bloc în care poate unii locuiesc şi nu o să facă nimic. Mi-ar plăcea să-i văd la treabă, să văd ce fapte ar face concret pentru cetăţeni, pentru români.

E una să umbli cu steag în mână, să te duci să te pozezi în biserică, să faci pe credinciosul şi să spui cât de mult îţi iubeşti tu ţara. Îţi iubeşti ţara când faci ceva concret pentru ea. Şi ar fi bine să ne uităm cine sunt cu adevărat oamenii ăştia”.

Ce susține AUR

AUR a prezentat luni, 23 noiembrie 2026, raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de români”.

Este un document de peste 430 de pagini, realizat în urma unei cercetări parlamentare de șase luni, sub coordonarea deputatei AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților. Raportul are antetul Comisiei deși înființarea subcomisiei care să ancheteze anularea alegerilor a fost respinsă de membrii ei.

Principala teză a raportului este că anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024 a fost un abuz de putere, întrucât CCR nu ar fi avut temei constituțional și legal pentru o asemenea decizie.

AUR spune că nu au fost prezentate probe care să justifice anularea alegerilor, că CCR și-a arogat puteri pe care nu le avea și formulează trei acuzații majore:

CCR și-ar fi depășit atribuțiile, anulând întregul proces electoral fără o bază legală suficientă.

Instituțiile statului, inclusiv CSAT și serviciile de informații, ar fi intervenit în procesul electoral fără competențe electorale și fără să demonstreze existența unei fraude care să fi schimbat rezultatul votului.

Autoritățile nu ar fi oferit probe concludente privind ingerințele externe și presupusa influență rusă care au justificat anularea scrutinului.

Curtea Constituțională, când a anulat pe 6 decembrie 2024, întreg procesul electoral la începutul turului doi de scrutin a spus că votul liber exprimat a fost afectat printr-o campanie de promovare electorală nedeclarată, dezinformare și exploatarea algoritmilor rețelelor sociale, cu încălcarea regulilor privind finanțarea campaniei.

Miza politică a raportului

AUR încearcă să transforme anularea alegerilor într-o temă centrală de legitimitate democratică și să mențină mobilizarea electoratului lui Călin Georgescu, contracandidatul Elenei Lasconi, clasat pe primul loc după primul tur de scrutin.

Pe de altă parte, George Simion pune presiune pe Nicușor Dan, căruia îi reproșează că nu a publicat raportul promis în campania prezidențială, deși nu era atributul Cotroceniului să o facă și cu atât mai puțin în mandatul său, pentru că evenimentele s-au produs în mandatul lui Klaus Iohannis.

Documentul poate deveni un instrument de presiune asupra instituțiilor statului, inclusiv prin transmiterea concluziilor către Parchetul General.

AUR readuce în discuție responsabilitatea CCR și a serviciilor de informații.

Cotroceniul a reacționat și a transmis că raportul nu conține probe juridice care să-i justifice conținutul.

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