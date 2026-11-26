Ioana Dogioiu, fostă purtătoare de cuvânt a guvernului Bolojan, a declarat la Podcasturile Cotidianul că, în opinia sa, președintele Nicușor Dan a văzut în Ilie Bolojan un rival în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030 și de care „s-a străduit din răsputeri să scape”.

Ea a precizat că Ilie Bolojan „nu-și dorește să fie președinte al României în mod special”.

„Domnul Nicușor Dan, după părerea mea, a văzut în domnul Ilie Bolojan dintr-un bun început un rival. Greșit. Domnul Bolojan nu-și dorește să fie președinte al României în mod special, nu are acest obiectiv. I-a fost și i-ar fi putut rămâne cel mai loial colaborator. Domnul Nicușor Dan însă, după părerea mea, a văzut în domnul Bolojan un rival de care s-a străduit din răsputeri să scape”, spune Ioana Dogioiu, la Podcasturile Cotidianul.

Pe cine alege Ioana Dogioiu dintre Nicușor Dan și Traian Băsescu

Șefa comunicării PNL a adăugat că Ilie Bolojan „a avut o loialitate fără pată” față de președintele Nicușor Dan.

„Premierul a refuzat întotdeauna să vorbească despre președinte altceva decât chestiuni factuale și care a avut o loialitate fără pată față de domnul Nicușor Dan, pentru că a crezut în această loialitate instituțională și în acest respect instituțional fără fisură. Ce a fost din partea cealaltă nu știu mai mult. Fiecare își face propria evaluare”, a adăugat Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă președintele Nicușor Dan a ezitat în vara lui 2025 să-l numească pe Ilie Bolojan în funcția de premier, Ioana Dogioiu spune că acest aspect s-a datorat faptului că „nu s-a găsit altcineva”.

„Nu s-a găsit altcineva, unul care să aibă altă viziune, fără creștere de TVA, adică viziunea aceea scrisă pe șervețel la o dezbatere electorală. Nu a existat nimeni că se poate face așa și nu a existat nimeni care să fie dispus să-și asume costul electoral al măsurilor care urmau (…) Există o ironie a sorții în toate. Domnul Bolojan, cu toate măsurile pe care le-a luat și care au fost profund impopulare, unele dintre ele, (…) este acum liderul politic cu cea mai mare popularitate și încredere de pe zona proeuropeană”, a spus Ioana Dogioiu.

La final, Ioana Dogioiu a fost pusă să aleagă între Nicușor Dan și Traian Băsescu. Fosta jurnalistă l-a preferat pe fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Ioana Dogioiu: Grindeanu se plictisea și nu înțelegea ce se discuta în ședințele coaliției

Ioana Dogioiu a fost întrebată și despre modul de desfășurare a coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Ea a spus că, la început, Sorin Grindeanu venea însoțit la ședințele coaliției de Marian Neacșu, care era „partea care înțelegea despre ce se vorbește”, iar președintele PSD „se plictisea în mod evident și care cel mai adesea nu înțelegea până la capăt ce se discuta acolo”. „Se baza pe ce îi explica domnul Neacșu”, adaugă Ioana Dogioiu.

„Dinamica coaliției pot să o împart în două etape. Prima etapă era când domnul Grindeanu venea la coaliții însoțit doar de o echipă, să-i zicem, mai degrabă pe domeniu de discuție, pe temele coaliției în ziua respectivă. Întotdeauna însoțit de domnul Neacșu, care era partea care înțelegea despre ce se vorbește în propoziția respectivă.

Domnul Grindeanu, care se plictisea în mod evident și care cel mai adesea nu înțelegea până la capăt ce se discuta acolo, cu toată sinceritatea, se baza pe ce îi explica domnul Neacșu, plus miniștrii de resort. Blocajul era: stai să mai vorbim, să mai vedem, dar cum o fi aici, să mai mergem la partid să vorbim, mai vedem și săptămâna viitoare, frână, frână, dar nu erau scandaluri în coaliție, se punea în permanență frână. Așa se lălăia treaba și așa s-au lălăit deciziile săptămâni, săptămâni, săptămâni și, deși era acuzat (Ilie Bolojan – n. red.) că este un dictator și este un tiran și nu vrea să asculte părerile altora, domnul Bolojan era foarte răbdător”, a povestit Ioana Dogioiu, la Podcasturile Cotidianul.