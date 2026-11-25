Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Bolojan, a declarat la Podcasturile Cotidianul că, la început, Sorin Grindeanu venea însoțit la ședințele coaliției de Marian Neacșu, care era „partea care înțelegea despre ce se vorbește”, iar președintele PSD „se plictisea în mod evident și care cel mai adesea nu înțelegea până la capăt ce se discuta acolo”. „Se baza pe ce îi explica domnul Neacșu”, adaugă Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu spune că multe din informațiile date pe surse din ședințele coaliției PSD-PNL-USR-UDMR erau „minciuni înfiorătoare”.

„Era un spectacol (ședințele coaliției – n. red.). O vreme eu n-am participat la ședințele coaliției pentru că domnul Bolojan nu a dorit să facă din ședințele coaliției un spectacol. A vrut să fie reuniuni de lucru unde chiar să facem treabă și a zis să venim fără comunicatori, numai noi între noi. PSD nu a respectat din start lucrul ăsta. Dar nu numai că nu a respectat, dar din ședințele coaliției ieșeau tot felul de minciuni înfiorătoare date pe surse, care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Pentru că le verificam ulterior, mă duceam să întreb… nici poveste. Nu numai pe domnul Bolojan, mai întrebam și la UDMR (…) După care dl Bolojan a zis gata și din momentul ăla am început și eu să particip la ședințele coaliției”.

Ioana Dogioiu: Ilie Bolojan era foarte răbdător

Fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Bolojan spune că Sorin Grindeanu participa la început la coaliție însoțit de dl Neacșu și miniștrii de resort, iar de la începutul anului a început să participe secretarul general Claudiu Manda, iar la acel moment dinamica s-a schimbat. Ea spune că Claudiu Manda „era mut”, dar „îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot ce spunea și făcea”.

„Dinamica coaliției pot să o împart în două etape. Prima etapă era când domnul Grindeanu venea la coaliții însoțit doar de o echipă, să-i zicem, mai degrabă pe domeniu de discuție, pe temele coaliției în ziua respectivă. Întotdeauna însoțit de domnul Neacșu, care era partea care înțelegea despre ce se vorbește în propoziția respectivă.

Domnul Grindeanu, care se plictisea în mod evident și care cel mai adesea nu înțelegea până la capăt ce se discuta acolo, cu toată sinceritatea, se baza pe ce îi explica domnul Neacșu, plus miniștrii de resort. Blocajul era: stai să mai vorbim, să mai vedem, dar cum o fi aici, să mai mergem la partid să vorbim, mai vedem și săptămâna viitoare, frână, frână, dar nu erau scandaluri în coaliție, se punea în permanență frână. Așa se lălăia treaba și așa s-au lălăit deciziile săptămâni, săptămâni, săptămâni și, deși era acuzat (Ilie Bolojan – n. red.) că este un dictator și este un tiran și nu vrea să asculte părerile altora, domnul Bolojan era foarte răbdător”.

Ioana Dogioiu: Nu l-am auzit pe domnul Manda la ședințele coaliției spunând mai mult de 15 vorbe

„Până când, undeva pe la începutul anului acesta, la ședințele de coaliție a început să vină domnul Manda (Claudiu – n. red.). Atunci s-a schimbat calimera. Domnul Manda era mut, eu nu l-am auzit pe domnul Manda la ședințele coaliției spunând mai mult de 15 vorbe în total. Nu vorbea. Dar îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot ce spunea domnul Grindeanu, în tot ce făcea.

Din momentul ăla, tonul domnului Grindeanu s-a schimbat. Domnul Grindeanu începea să țină speech-uri în ședințele de coaliție fix cum le ține la televizor, nu era nicio diferență (…) în care explica ce vrea PSD-ul să facă, exact discursul populist de la televizor îl ținea în ședințele coaliției. În momentul ăla, lucrurile au început să devină și mai dificile, și mai dificile, și mai dificile, până când am ajuns la povestea cu bugetul, care a ieșit foarte greu, extrem de greu”, a povestit Ioana Dogioiu, la Podcasturile Cotidianul.

*Interviul integral cu Ioana Dogioiu va fi difuzat joi dimineață pe Cotidianul.ro.