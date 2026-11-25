Prezent la Podcasturile Cotidianul, Ludovic Orban a vorbit despre anularea alegerilor, strategia lui Nicușor Dan și despre Guvernul Niculescu.

Anularea alegerilor. Ludovic Orban demontează documentul prezentat de AUR privind anularea alegerilor. Îl numește „o însăilare” și „maculatură”, bazată pe declarațiile ambasadorului rus și menită să exonereze Moscova și să exploateze electoral tema Călin Georgescu.

Strategia lui Nicușor Dan. Fostul premier acuză o strategie a președintelui Nicușor Dan, care ar potența deliberat AUR ca „bau-bau”. Motivul ar fi intenția de a bloca ascensiunea unui candidat autentic de centru-dreapta (PNL-USR) și de a-și asigura intrarea în turul doi în 2030, cu sprijinul „partenerului său principal”, PSD.

Marian Neacșu, țapul ispășitor al lui Sorin Grindeanu. Totodată, Orban desființează actuala guvernare, descriindu-l pe vicepremierul Marian Neacșu drept un „mărunt birocrat submediocru”, folosit de Sorin Grindeanu și de liderii PSD pe post de țap ispășitor pentru a absorbi erodarea guvernării și nemulțumirile baronilor locali legate de bani și sinecuri.

Numirea unor noi șefi la servicii. Ludovic Orban îl acuză pe președintele Nicușor Dan că blochează intenționat numirea unor șefi civili la servicii. Motivul ar fi că generalii interimari ar fi mai ușor de controlat, spre deosebire de un director votat de Parlament.

De ce îl menține în funcție Nicușor Dan pe Lucian Pahonțu. Fostul premier spune că nu înțelege nici de ce șeful SPP, Lucian Pahonțu, rămâne în funcție de peste 20 de ani. Pahonțu pare „de neatins”, susține Orban, care acuză „o dependență totală a lui Nicușor Dan față de șeful SPP”, în detrimentul imaginii președintelui.

Cine a dărâmat Guvernul Bolojan. Ludovic Orban susține că guvernul condus de Ilie Bolojan a fost dărâmat printr-un complot pus la cale de PSD, AUR și președintele Nicușor Dan. Fostul premier respinge categoric speculațiile privind o implicare a Statelor Unite în acest episod politic. Orban explică faptul că nu este practica Washingtonului să intervină în astfel de jocuri interne.

Mai jos, scriptul integral al dialogului cu Ludovic Orban, de la Podcasturile Cotidianul

Cotidianul: Bun găsit tuturor! Sunt Alina Manolache, sunteți la Podcasturile Cotidianul. Invitatul meu este domnul Ludovic Orban, proaspăt reîntors în Partidul Național Liberal, dar liberal vechi.

Ludovic Orban: Încă nu am revenit oficial. E un proces de fuziune prin absorbție. Reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei presupune negocierea unui protocol de fuziune, care trebuie validat în forurile statutare ale celor două partide, respectiv în Consiliul Național și în Congres. Iar după aprobarea protocolului de fuziune în cele două congrese, trebuie depuse actele la Tribunalul Municipiului București pentru a se opera în Registrul Partidelor această decizie.

Cotidianul: Se nasc trei întrebări, aș spune, din ce ați spus mai devreme. Primul lucru: ați fost foarte zgârcit în a ne dezvălui ce rol veți avea în PNL, ce funcție veți avea în PNL.

Ludovic Orban: N-am negociat nimic. Încă nu vă pot spune că n-am negociat. Când vom finaliza protocolul de fuziune, îl vom face public. Va fi transparență.

Ludovic Orban, despre PSD și AUR: Partide comunistoide de demagogi populiști

Cotidianul: Vă doriți un rol de conducere?

Ludovic Orban: Pentru mine e mai importantă poziționarea politică, reprezentarea părții din societate care are nevoie de politici liberale, strategia, care într-adevăr să fie o strategie care să ducă la o guvernare liberală, redobândirea poziției de dreapta a Partidului Național Liberal și garanția că nu se va mai face niciun compromis, nici cu PSD, nici cu AUR, cu partidele comunistoide care de fapt sunt niște partide de demagogi populiști care nu propun nimic benefic, decât creează iluzii pentru oameni. O poziție naturală și firească pentru Partidul Național Liberal.

Sigur că vom negocia o reprezentare în structurile de conducere, venind cu un aport, din punctul meu de vedere, semnificativ, iar obiectivul nostru este să întărim Partidul Național Liberal.

Când vor fi alegeri la PNL

Cotidianul: Depinde totul, după cum ne spuneați, de congrese, de reuniunile care vor avea loc la PNL. Și v-aș întreba în acest context: când vor avea loc alegeri la PNL, dacă știți cumva, în filiale și congresul? Domnul Theodor Stolojan, într-un interviu pentru Cotidianul, spunea că ar trebui să aibă loc foarte repede alegeri în filiale, pentru că cei care sunt nemulțumiți, numiți în spațiul public puciști, au dreptate când spun că ar trebui făcute aceste alegeri care poate ar duce la împăcare în PNL.

Ludovic Orban: Domnul Theodor Stolojan, fostul președinte al PNL, are, să spun așa, dorințe, dar de multe ori pot fi utopice. E cam greu să reconciliezi două părți în care în mod evident unii au călcat în picioare statutul, orice regulă elementară scrisă sau nescrisă de activitate într-o formațiune politică.

Au încălcat decizii, au încălcat elemente de bază în ceea ce privește funcționarea partidelor politice. Eu nu cred, sincer, într-o… Sigur că pot fi recuperați anumiți parlamentari, pot fi recuperați anumiți oameni.

Dar mi-e foarte greu să cred că niște oameni care au conspirat cu PSD-ul, care au complotat cu PSD-ul și cu Nicușor Dan să dărâme guvernul care era condus de președintele Partidului Național Liberal, care au planificat toată mișcarea politică, care pe față au lucrat cu PSD-ul ca să impună un guvern condus de un premier care nu avea susținerea Partidului Național Liberal și care au planificat inclusiv preluarea ostilă a conducerii Partidului Național Liberal în cazul în care le ieșea lovitura cu învestirea guvernului Veștea, e foarte greu să existe… Ei practic au acționat împotriva Partidului Național Liberal.

Ludovic Orban susține că doar patru-cinci filiale PNL mai sunt împotriva lui Ilie Bolojan. Care sunt acestea

Cotidianul: Deci nu credeți într-o reconciliere. Dar ce se va întâmpla cu acești oameni? Ei nu pleacă din PNL. Ce se va întâmpla? Vor fi excluși din PNL? Deocamdată sunt dați la o parte din funcții, dar rămân membri ai Partidului Național Liberal și participa unii dintre ei și la ședințe.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, deci la ora actuală mai sunt patru-cinci filiale care mai sunt pe linia asta a cooperării cu PSD: Ilfov, Giurgiu, Argeș… Deci cam patru-cinci filiale, vă spun, sunt. N-aș vrea să-i mai enumăr pe alții în mod explicit. Să zicem Brașovul, deși Adrian Veștea nu mai e președintele PNL Brașov, că el, în momentul în care a fost ales prim-vicepreședinte, a fost interimar fostul prefect ca președinte interimar. Și acolo se poate face oricând o rocadă.

Cine e „freelancerul veșnic nemulțumit din PNL”

Nu prea există o susținere. Mai e sigur freelancerul veșnic nemulțumit care totdeauna candidează, dar niciodată nu se alege, Alin Tișe. În rest, nu poți să zici că există o opoziție reală, consistentă, care poate să primejduiască în vreun fel autoritatea conducerii actuale și a liderului actual al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan.

Cotidianul: Ce soartă le vedeți? Ce se va întâmpla?

Ludovic Orban: Congresul a avut loc. Un congres a avut loc.

Cotidianul: A fost invalidat de instanță.

Ludovic Orban: Nu, congresul de alegere a lui Ilie Bolojan ca președinte. Congresul din 2025, care a avut loc în iunie.

Cotidianul: Cel din 2026…

Ludovic Orban: Congresele se fac, congresele ordinare, o dată la patru ani. Domnul Bolojan a convocat congresul tocmai pentru a arăta că există o susținere clară. A fost un congres organizat statutar, legal, care nici măcar astăzi nu are termen de judecare pe fond. A fost suspendat…

Cotidianul: A fost suspendat. Într-adevăr, pe fond nu este o soluție.

Ludovic Orban: Și de atunci nici măcar nu e dat termen de judecată. Și am înțeles că s-au recuzat vreo doi sau trei judecători care n-au vrut să ia cartoful ăsta fierbinte, în care probabil primesc niște indicații.

Cotidianul: Sunt două variante: așteptați decizia instanței să rămână în vigoare congresul din 2026 sau se face altul?

Ludovic Orban: Asta până la urmă e decizia conducerii Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, atâta timp cât congresul organizat în iunie nu este validat, este în vigoare statutul și conducerea care au fost votate la congresul din 2025 și nu există absolut niciun impediment pentru convocarea…

„Ilie Bolojan este un democrat”

Cotidianul: Și în filiale se mai fac alegeri? Că asta așteaptă cei care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Ludovic Orban: Cu siguranță se vor face. Cu siguranță se vor face alegeri. Nu există niciun… Ilie Bolojan este un democrat, un om care a respectat statutul. Problema e că în ultimele șapte-opt luni Partidul Național Liberal a fost sub asediu.

Începând de prin octombrie, noiembrie 2025, PSD a început un atac furibund împotriva lui Ilie Bolojan, împotriva conducerii PNL, și a culminat cu depunerea moțiunii de cenzură împreună cu AUR, care a dus la căderea guvernului Bolojan.

Cine l-a dat jos pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria? Ce influență au avut SUA

Cotidianul: Apropo de căderea guvernului Bolojan, dumneavoastră cine credeți că l-a dat jos pe domnul Ilie Bolojan?

Ludovic Orban: PSD, AUR și cu Nicușor Dan.

Cotidianul: PSD, AUR și cu Nicușor Dan. Au fost speculații multe legate de influența Statelor Unite prin anumiți agenți ai MAGA.

Ludovic Orban: Nu, asta a fost în urma articolului din Wall Street Journal în care… Nu cred, sincer. Și nu cred că a avut vreo legătură cu furăciunea pe care au pus-o la cale domnul ministru al Energiei, Ivan, și cu alți domni care erau la izoletă la masă.

Cotidianul: Aici e o acuzație, trebuie să probați! Trebuie să precizăm că, indiferent de intenții, nu s-a concretizat nimic!

Ludovic Orban: Nu e acuzație. Sunt fapte. Ei au făcut lobby. Doamna Manolache, ei au făcut lobby! Cum să nu se concretizeze? Domnul Bogdan Ivan a scris.

Cotidianul: A scris o scrisoare de intenție.

Ludovic Orban: Și domnului președinte, și domnului prim-ministru, în care a pledat, a pledat justificând că interesul nostru e să ne avem bine cu americanii, cam asta e pe scurt, să facem acest contract. Cum să-i impui Romgazului să facă acest contract? Plus că Romgaz nu cumpăra direct de la vreun producător de gaz lichefiat american, de la vreo firmă americană, ci cumpăra la mâna a treia.

Cotidianul: Prin intermediar, da.

Ludovic Orban: Cumpăra la mâna a treia, printr-un intermediar românesc, care cu totul și cu totul întâmplător, între ghilimele, e aceeași firmă, Nova Gas, care a fost implicată în furăciunea de la Doicești.

Cotidianul: Și aceasta este o acuzație! Trebuie să spunem că deocamdată n-avem în instanță niciun fel de dovezi! Și să mai spunem ceva: Nova Gas a spus că n-a avut nicio treabă cu asta.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, firma respectivă, ascultați-mă, firma respectivă a cumpărat locația de la Doicești pe care ulterior a vândut-o asocierii dintre Nuclearelectrica și tot firma respectivă cu un preț de nu știu cât, de 1.000 de ori mai mare sau de 100 de ori mai mare.

Cotidianul: Da, înțeleg. Sunt multe informații prezentate de presă. Eu am o problemă cu descrierea faptelor drept furăciune.

Ludovic Orban: Pe un proiect care… Un proiect pe care, doamna Manolache, pe un proiect care nu era fundamentat economic, în care studiul de fezabilitate nici măcar n-a validat locația respectivă de la Doicești și, în plus, tot business plan-ul era un business plan mincinos, care era construit pe niște ipoteze false.

Iar pe o analiză foarte serioasă, la cât ar fi ajuns kilowatul produs, era un preț mai mare decât prețul pieței, cu mult. De altfel, dacă vedeți, s-a și declanșat o investigație în Statele Unite, pornită de la supărarea investitorilor pe administratorii de la NuScale.

Cotidianul: E o știre chiar de astăzi. Ambele scandaluri din România, NuScale și GNL-ul american, au ajuns să fie anchetate și investigate în Statele Unite și vom aștepta concluzii.

Ludovic Orban: Pentru că au fost induși în eroare și ei și-au plasat banii acolo într-un proiect care nu a fost prezentat corect către investitori. Să nu uităm și de faptul că doamna Guilfoyle a fost demisă. Demisă din funcția de ambasador.

Dumneavoastră vă imaginați că administrația Trump ar fi luat decizia s-o demită pe doamna Guilfoyle dacă nu ar fi existat semne de îndoială foarte serioase? Cu atât mai mult cu cât, cu câteva zile înainte de demitere, secretarul de stat Marco Rubio chiar a fost în Grecia și a dat o declarație de sprijin pentru ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, doamna Guilfoyle, iar după aia, peste câteva zile, a fost eliberată din funcție.

„Nu cred că americanii au fost implicați în această poveste”

Cotidianul: Retrasă. Da. Și democrații cereau anchetarea doamnei. Deci nu credeți că SUA s-au implicat în demiterea guvernului?

Ludovic Orban: Nu cred, încă o dată, nu cred. Nu cred că americanii au fost implicați în această poveste. Nu este practica americană să intervină în faptul că o persoană care exercita, e adevărat, o funcție de ambasador, dar care nu era un diplomat de carieră care să cunoască cutume de astea, a încercat să pluseze și să arate într-un fel pisica ca să favorizeze realizarea, mă rog, a unei afaceri, a unui business, nu înseamnă că asta face Guvernul Statelor Unite.

Ce spune Ludovic Orban despre consilierul misterios al președintelui, Florin Vlădică

Cotidianul: Aș vrea să vă întreb legat de episodul acesta, pentru că bănuiesc că îl cunoașteți pe domnul Florin Vlădică, nu? Ați lucrat cu dumnealui la Cotroceni, l-ați întâlnit vreodată? Era la masă la Isoletta, de aceea vă întreb. Multă lume a speculat. Prezența consilierului președintelui, care se ocupă de securitate, era binevenită acolo la masă? Era acolo ca să apere interesele statului român? Era acolo ca să …

Ludovic Orban: Dacă ar fi fost la o masă la care nu s-ar fi întâmplat nimic, nu zicea nimeni nimic. Formatul acelei întâlniri îți arată foarte clar: amfitrion Thiess, care era lobbyist clar în direcția respectivă, iar participanții la masa respectivă erau niște participanți care nu s-au dus acolo numai să mănânce.

Cotidianul: Dar nu știm ce s-a întâmplat. Domnul Sorin Grindeanu, domnul Ivan, cel care făcea lobby pentru GNL-ul american, putem să ne gândim că subiectul a fost abordat, nu? Din moment ce ambasadoarea pentru asta venise.

Ludovic Orban: Cu certitudine. Sigur n-am înregistrări de la discuții, dar personajele care au participat la această masă, în afara acestei mese, au acționat în sensul de a duce la realizarea acestui contract.

Eu aici, întâmplător, am avut o oarecare tangență cu acest caz, pentru că la momentul la care am fost învestit în funcția de premier de Parlament, deja Romgazul anunțase o decizie de a se implica în Terminalul de la Alexandroupolis.

Iar la vremea respectivă, vă dați seama că întrebându-l pe directorul Romgaz: „Cum luați voi decizia asta fără să vă consultați cu guvernul, chiar așa, nu?”, a spus că e de interes american și că americanii recomandă implicarea în acest proiect.

Ori când am discutat cu reprezentanții oficiali ai statului american, nu a existat absolut niciun fel de interes manifestat legat de acest subiect, dimpotrivă.

Cotidianul: Păi și cine avea interesul? Particulari? Sau cine?

Ludovic Orban: Probabil tot oamenii care au lucrat să împingă Romgazul într-o decizie care ar fi dus la pierderi îngrozitoare pentru compania principală de gaz din România.

„Participarea unui consilier la orice eveniment public se face printr-un memorandum”

Cotidianul: Ați fost consilier la Cotroceni. Dacă există așa ceva, sigur vi s-a pus pe masă din prima zi. Vi s-a pus pe masă vreun regulament care spune că întâlnirile unui consilier la Cotroceni trebuie raportate și trebuie calibrate?

Ludovic Orban: Domnule, îmi aduceți aminte că am fost o lună și… De regulă, participarea unui consilier la orice eveniment public se face printr-un memorandum.

Cotidianul: Dar o masă la restaurant? Aici e problema și întrebarea.

Ludovic Orban: Păi aici am văzut justificarea președintelui, numai că masa aia la restaurant a fost după un eveniment, ori configurația acelei mese de la restaurant, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să-l determine pe reprezentantul Administrației Prezidențiale care a participat la acea masă să-i prezinte un raport totuși președintelui.

Cotidianul: V-ați întâlnit la Cotroceni cu domnul Vlădică? Ce impresie v-a lăsat? E un personaj misterios așa, toată lumea încearcă să îl decodeze.

Ludovic Orban: Nu mi s-a părut. Așa, individual, față în față, într-o discuție tête-à-tête, nu ne-am văzut. Dar președintele a solicitat să avem o întâlnire săptămânală, era în fiecare luni, de la ora 11:00 – 11:30, a consilierilor prezidențiali. Și, evident, la întâlnirile respective la câte am participat, a participat și domnul Vlădică, dar nu am avut interacțiuni directe.

Cotidianul: Domnul Bolojan a spus, n-a vrut să spună prea multe, pentru că domnul Vlădică e de pe vremea mandatului domnului Bolojan, acela interimar, mandatul interimar. Și a spus doar că a fost recomandat de o instituție. Ați înțeles cumva ce a vrut să spună domnul Bolojan cu asta?

Ludovic Orban: Nu. Chiar nu știu. Și chiar nu l-am întrebat pe domnul Bolojan cum a ajuns să fie numit. Acuma bănuiesc că, fiind președinte interimar, el a făcut destule numiri pentru că avea niște, cum să spun, nevoi, goluri acolo și trebuia să țină cât de cât instituția în stare de funcționare.

„Nicușor Dan n-a schimbat nimic la servicii”

Pe de altă parte, președintele ales, odată ales, avea deplina libertate să pună pe cine vrea el. Și, de altfel, el a și renunțat la colaborarea cu unii dintre consilierii care au funcționat și au fost numiți în perioada domnului președinte Ilie Bolojan, și aici e vorba de Ana Birchall, de Cristi Diaconescu.

Deci el a renunțat la colaborarea cu foarte mulți consilieri prezidențiali sau consilieri de stat care au funcționat în perioada de interimat a lui Ilie Bolojan. Ori avea deplina libertate de a pune pe cine vrea el, dar el n-a schimbat nimic la servicii.

Cotidianul: La servicii?

Ludovic Orban: Da. În continuare Pahonțu, în continuare Ionescu interimar. De trei ani de zile avem conducere ilegală, în afara legii.

Cotidianul: Bine, Răzvan Ionescu nu cred că are vreo vină în ecuația asta, că el nu e civil, nu e ales, e directorul operativ. Cred că are un mandat mai lung decât directorii civili, să știți, pentru că a mai tot fost interimar și dacă adunați interimatele …

Ludovic Orban: Vinovatul principal este președintele României. Pentru că este competența exclusivă a președintelui de a formula propunerea de director civil al SRI, SIE.

„Povești de adormit copiii”

Cotidianul: Nu are majoritate.

Ludovic Orban: Astea sunt povești de adormit copiii.

Cotidianul: Dar adevărul ăsta este, că în Parlament nu are.

Ludovic Orban: Nu este adevărul. Dacă tu desemnezi un candidat pe care îl alegi bine, un om serios, fără pată, care să fie…

Cotidianul: Ce înseamnă „bine”, din perspectiva cui? Să nu aibă niciun partid niciun motiv să-l refuze? Tot timpul se vor găsi.

Ludovic Orban: Nu, să-l alegi bine, adică să fie un om asupra căruia să nu existe nicio bănuială. Da, să fie, se pot găsi astfel de oameni. Sunt foarte mulți oameni în societatea românească care pot să ocupe această poziție, să ofere o minimă garanție că…

Cotidianul: A încercat președintele. Trebuie să-i dăm acest credit. A încercat cu… A mers cu două propuneri pe surse.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, cum puteți să spuneți așa ceva? Președintele nu a desemnat pe nimeni. Pe nimeni de un an jumate. N-a mers. A fost o informație pe surse, care a fost dată la băgat degetul în apă să vadă reacțiile. Când a văzut reacțiile…

Dar eu nici nu știu dacă a avut cu adevărat intenția de a face acele desemnări, pentru că acele informații au apărut înainte de a începe colaborarea. Pentru că noi am fost numiți, cei mai mulți consilieri am fost numiți cred că la vreo patru luni după câștigarea alegerilor de către președinte. Deci, eu vorbesc numai de fapte. Unu: repet, este atributul exclusiv al președintelui de a formula propunerea de director al SRI, al SIE și, în mod evident, și al SPP.

Cotidianul: Pare că este mulțumit cu acest status quo, nu? Dacă nu face demersuri. Am putea să credem că președintele se mulțumește cu această situație.

Ludovic Orban: Deci, dacă președintele desemnează și Parlamentul respinge, atunci este răspunderea Parlamentului sau a unei majorități parlamentare care nu votează propunerea președintelui. Dacă președintele nu desemnează pe nimeni, este vina președintelui.

Ori de aia spun că vinovăția exclusivă pentru menținerea într-o perioadă extrem de dificilă, în care ai nevoie de, cum să spun, de o funcționalitate la parametri maximi și de încredere maximă în principalul serviciu de informații care veghează la siguranța națională, menținerea acestui interimat și funcționarea serviciului în afara cadrului legal este răspunderea exclusivă a președintelui.

Ludovic Orban: Interimarii de la servicii au un nivel de subordonare mult mai mare față de președinte decât un director validat de Parlament

Și am să vă spun încă ceva, deci este foarte grav: un director, numit conform legii, la propunerea președintelui și votat de Parlament, are un nivel de subordonare față de președinte mult mai mic decât un interimar, care este general, care este militar și care toată viața lui a răspuns la ordine, care știe că este interimar și care știe că poate fi schimbat oricând.

Iar obediența față de președinte este mult mai mare a unei astfel de conduceri, cum e conducerea asta interimară, decât a unei conduceri legale care să fi trecut de votul Parlamentului, pentru că președintele nu poate să dea niște ordine care exced cadrul legal, în care să ceară lucruri pe care în mod normal n-ar trebui să le ceară.

Rezistența la astfel de dispoziții care determină acțiuni în afara cadrului legal a unei conduceri legitime, care nu poate fi schimbată decât de Parlament și care are în spate votul și al Parlamentului, nu numai desemnarea președintelui, este mult mai mare decât rezistența pe care o poate opune o conducere interimară.

Biroul Executiv e același pe care l-a propus Eduard Hellvig, minus Eduard Hellvig. Dar ei au rămas aceiași oameni în Biroul Executiv și toți sunt generali și toți au statut de interimar și pot fi schimbați oricând prin decizia președintelui.

De ce îl menține în funcție Nicușor Dan pe Lucian Pahonțu

Cotidianul: Despre menținerea domnului Lucian Pahonțu vă explicați cum se justifică? Mai ales plecând de la ce a spus președintele la conferința, ultima conferință mare de presă în care a ignorat practic toate argumentele aduse de presă, ba chiar a încercat să contracareze investigațiile jurnalistice.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, Nicușor Dan și-a asumat public susținerea lui Lucian Pahonțu, menținerea în funcție a lui Lucian Pahonțu, asumându-și pierderea de voturi masivă și de susținere masivă.

Ce tip de legătură poate fi? Pentru că orice om știe că un om politic se uită totuși la oamenii care îl sprijină și ia decizii în conformitate cu așteptările pe care el împreună cu cei care l-au votat le-au construit. Ori tu să faci împotriva celor care te-au votat…

Cred că Nicușor Dan ar fi crescut 10 puncte procentuale dacă în prima lună îi schimba pe toți directorii serviciilor secrete, cum era normal și firesc. Păi după episodul primul tur al alegerilor prezidențiale, în mod normal toți șefii serviciilor de informații trebuiau schimbați pentru incompetență, da? Pentru că au permis să se ajungă într-o asemenea situație.

Cotidianul: Dar vă explicați menținerea domnului Pahonțu?

Ludovic Orban: Păi nu pot să găsesc o explicație rațională. Înseamnă că există o legătură prealabilă sau înseamnă că este indispensabil președintelui. Aici nu e vorba numai de menținerea în funcție. Este vorba de familiaritatea, de punerea lui Pahonțu aproape pe același plan cu Nicușor Dan, care se vede, întâmplător s-a văzut din poza de la masă, din faptul…

Cotidianul: Mesele. Au fost două. Sebastian Zachmann de la Recorder a mai descoperit încă una, la Timișoara, cu preoții.

Ludovic Orban: A mai descoperit încă o masă, a mai descoperit și o masă la o mănăstire sau… Cu preoții, da, în care Pahonțu a stat la masă din nou cu Nicușor Dan.

Adică, și faptul ăsta că un președinte își pierde în mod conștient din capitalul politic, își pierde masiv susținători pentru a-l menține în funcție pe Pahonțu arată că este o legătură foarte puternică, o legătură în care probabil are nevoie de Pahonțu, îi este indispensabil sau consideră Nicușor Dan că este indispensabil. Ceea ce este total anormal.

Avea n motive să-l schimbe pe Pahonțu. Unu: domnule, nu ții un șef de serviciu în nicio țară democratică, nu e ținut un șef de serviciu de informații…

Nu mai zic dezinformarea că SPP nu e serviciu de informații. Păi legea spune foarte clar că SPP e serviciu de informații, e adevărat, specializat în asigurarea pazei de stat, dar e un serviciu care este îndrituit prin lege, are competența prin lege să culeagă informații, da? Tu încerci, unu, să denaturezi în mod deliberat, dezinformând oamenii că SPP nu e serviciu de informații. Domnule, nu poți să ții 20 de ani un om.

Doi: domnul Pahonțu nu mai este cadru militar. Domnul Pahonțu a trecut în rezervă. Era un motiv în plus. Domnule, ai trecut în rezervă, chiar nu se găsesc, nu sunt oameni în SPP…

Cotidianul: Dar și Klaus Iohannis l-a menținut, că a trecut în rezervă în mandatul lui Klaus Iohannis.

Ludovic Orban: În rezervă a trecut în mandatul lui Klaus Iohannis. Când am văzut trecerea aia în rezervă, am zis: „În sfârșit Klaus Iohannis măcar la sfârșit de mandat face o chestie democratică și corectă”. Nu, l-a trecut în rezervă ca să beneficieze de pensie specială și să cumuleze pensia specială cu venitul de director.

Cotidianul: Vedeți, sunt trei președinți care nu l-au vrut dus la pensie pe domnul Pahonțu. Sunt doi, și a fost și domnul Băsescu.

Ludovic Orban: Băsescu l-a numit.

„Aproape la nimeni nu vezi că spun: Dar domnule, hai, mai du-te acasă, e timpul să te pensionezi, să te odihnești”

Cotidianul: L-a numit, da. Și în afară de faptul că Traian Băsescu i-a reproșat prezența la masă cu Nicușor Dan lui Lucian Pahonțu, ar fi trebuit să știe mai bine domnul Pahonțu, să-și facă treaba – așa a spus Traian Băsescu. Așadar, în afară de asta, nu l-a criticat. Până la urmă și-a făcut treaba bine la SPP. SPP-ul își face treaba bine, sunt lăudați peste tot în lume.

Ludovic Orban: Păi cum să zică, dacă Traian Băsescu l-a inventat pe Pahonțu? Bun, acuma și eu spun: Pahonțu, în ceea ce privește funcționarea serviciului de pază și protecție, a condus bine. Dar asta nu înseamnă că e singurul care poate să conducă bine.

În SPP sunt o mulțime de oameni a căror carieră este blocată. Și într-un serviciu de ăsta de informații au crescut niște oameni, au învățat, sunt pregătiți să conducă. Este natural și firesc.

Deci, și dacă nu vrei, dacă stai 20 de ani în această funcție, ajungi să cunoști aproape ceea ce nu știu nici măcar demnitarii despre ei cu totul, chiar și dacă nu ai o operațiune sistematică de culegere de informații, ceea ce nu prea cred că e cazul, pentru că părea… pare, domnule, de neatins domnul Pahonțu. E chiar…

Și dacă stai și te uiți în discursul public al foarte multor oameni politici, aproape la nimeni nu vezi că spun: „Dar domnule, hai, mai du-te acasă, e timpul să te pensionezi, să te odihnești”. Foarte puțini oameni politici vorbesc despre acest subiect.

Anularea alegerilor, între lipsa unui raport de la Cotroceni și documentul AUR

Cotidianul: Nimeni nu spune asta. Foarte puțini, am sesizat. Indiferent de partid. Îmi pare rău că aș mai fi stat pe subiect, dar zboară timpul și mai am multe. Și aș vrea să ajungem la prezent. Ne întâlnim și discutăm în ziua în care președintele dă o replică raportului privind anularea alegerilor din 2024 prezentat de AUR și de George Simion.

Și replica președintelui, printre altele, lasă de înțeles că decizia Curții Constituționale s-a întemeiat pe probe insuficiente la acel moment, dar că timpul a arătat că CCR a avut dreptate și, de asemenea, admite că CCR nu a avut la îndemână legislația prin care să permită dreptul la apărare, ceea ce trebuie reglat, dar în viitor. Sunt două răspunsuri prin care CCR este vulnerabilizată și demersul de anulare este vulnerabilizat. Avem un raport informal al AUR, în lipsa unui raport al Președinției …

Ludovic Orban: Domna Manolache, ce raport? De ce îi spuneți raport? Ăla nu e raport. Aia e o compunere, aia e o compunere, aia e o însăilare, o însăilare de… Nu știu ce e raport. Raportul îl face o comisie parlamentară care este învestită cu realizarea raportului sau anchetei respective de Biroul Permanent. Ăla e o însăilare, o compunere.

„Raportul AUR e maculatură. Principalul mesaj e că Moscova nu a fost implicată”

Cotidianul: Așa l-au numit cei de la AUR. Să le dăm și celor de la AUR satisfacția de a…

Ludovic Orban: Doamnă, doamnă, deci știți care este justificarea? Eu am stat și am început să-l citesc, deși să citești 463 de pagini … e maculatură, 90% e maculatură, plus că sunt niște aberații acolo.

Spui că nu a fost implicată Moscova. Pe ce te bazezi în această afirmație? Că de fapt ăsta-i principalul mesaj din acest raport, este că Moscova nu a fost implicată în niciun fel în alegerile prezidențiale.

Cotidianul: Credeți că acolo bate AUR-ul? Asta a vrut să spună, că Rusia nu-i vinovată?

Ludovic Orban: Da, cu siguranță!

Ludovic Orban: AUR vrea să se lege de Călin Georgescu, „turul doi înapoi”

Și mai are un obiectiv, de a se lega de Călin Georgescu, „turul doi înapoi”, pentru că o mare parte dintre votanții lui AUR înclină să voteze cu AUR nu pentru că îl apreciază pe Simion, ci pentru că Simion a făcut marketingul politic potrivit să-l sprijine pe Călin Georgescu. Știind foarte bine că Călin Georgescu nu va reprezenta niciun pericol pentru leadership-ul lui și că nu i se va permite să candideze.

Revin. Pe ce se bazează această afirmație? Că fac ei cercetări? Aiurea! Pe declarația ambasadorului rus! Că ambasadorul rus declară că Rusia n-a fost implicată și că e obiceiul țărilor europene să intervină în alegeri.

Adică tu îți întemeiezi această afirmație, că nu a fost implicată Rusia în alegeri, pe ce a spus ambasadorul Rusiei? Păi înseamnă că tu de fapt te bazezi pe declarațiile ambasadorului Rusiei, care reprezintă Rusia, care e principala suspectă în implicarea practic a scoaterii din joben a acestui iepuraș pe numele lui Călin Georgescu. Un fake.

După aia, implicarea UE. Vorbesc de declarațiile lui nașu’, lui, cum îl cheamă, Moraru…

Cotidianul: A, Radu Moraru.

Ludovic Orban: Da, cică: „Da, uite domnule, că n-au fost cercetate declarațiile lui nașu’, lui Muraru”. Da, nu e niciun fel de probă legată de implicarea vreuneia dintre țările europene în susținerea unuia sau altuia dintre…

A, sunt implicările care-s făcute de lideri politici, în care Donald Tusk… Da, astea au fost, în turul doi al alegerilor prezidențiale, au fost din 2025, nu în 2024. Deci, în rest, e foarte multă maculatură. Să spui că e dictatură…

„Eram aproape să fiu linșat. Adică ăsta e felul lor de manifestare: incitarea la violență, ură”

Cotidianul: Aveți critici la adresa Curții Constituționale și a felului cum a fost luată decizia?

Ludovic Orban: Doamnă, lăsați-mă după aia să vă spun și care e punctul meu de vedere. Domnule, să spui că e dictatură în România… Spui că e dictatură în România când tu faci la Parlament, ca partid parlamentar, conferințe de presă în care bălăcărești instituțiile statului, în care faci manifestații când vrei, nu contează că distrugi bunuri publice, că…

Și eu am fost victima, eram aproape să fiu linșat dacă nu era o echipă de jandarmi; după ce jandarmii nu mi-au permis accesul, mulțimea instigată de parlamentarii AUR și de președinții de filiale AUR împotriva mea era gata-gata să mă linșeze.

Adică ăsta e felul lor de manifestare: incitarea la violență, ură… Deci tu faci ce vrei, îți permiți să înjuri pe oricine, îl bălăcărești de dimineață până seară pe președintele României, îi faci praf pe alți lideri politici, ataci… Sigur, nu pe Pahonțu, că n-am văzut niciun atac al lui Simion împotriva lui Pahonțu, acuma tot stau să mă gândesc că…

Cotidianul: Deci nici măcar AUR…

Ludovic Orban: Da. Tu să vorbești de dictatură, hai să fim serioși. Deci: unu, Nicușor Dan nu a avut nicio legătură cu decizia Curții Constituționale, ilegală, neconstituțională și antidemocratică, de anulare a alegerilor.

Cotidianul: Avea de ales statul român atunci?

Ludovic Orban: Care statul român? Deci Curtea Constituțională era învestită prin lege, conform prevederilor constituționale, cu privire la alegerile prezidențiale. Ce spunea legea? Că pot să valideze sau să anuleze turul unu, pot să valideze sau să anuleze turul doi. Ce a făcut Curtea Constituțională?

Întâi a dispus renumărarea voturilor pe baza unei solicitări absolut ridicole formulate de Terheș, care luase 1%, hai să fim serioși, și care spunea că au fost trecute voturi de la mine la Elena Lasconi, că era supărat că a intrat Elena Lasconi în turul doi și că n-a intrat probabil Ciolacu, da?

Ascultați-mă: CCR a decis renumărarea voturilor în speranța că la renumărarea voturilor, fie datorită lipsei de vigilență a opoziției, fie datorită… iese ceva. Nici măcar la renumărarea voturilor… Nu s-a terminat renumărarea voturilor, atenție! Pentru că ar mai fi durat încă o săptămână finalizarea numărării voturilor la secțiile de votare din străinătate. Da? Dar pe țară rezultatul care a fost a fost același cu rezultatul care a fost și la secțiile de votare, ba chiar cred că avea Lasconi voturi în plus față de Ciolacu.

Cotidianul: A avut parcă ceva voturi în plus, da. Apoi au venit de la CSAT…

Ludovic Orban: Deci au dispus renumărarea voturilor, nu au așteptat finalizarea renumărării voturilor și au decis validarea turului întâi al alegerilor. După care…

Cotidianul: Și apoi a venit CSAT-ul cu toate rapoartele: SRI, SIE, MAI, MApN.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, ați văzut rapoartele respective?

Cotidianul: Atunci au fost făcute publice. Da, știu că am făcut o transmisiune live cu ele.

Ludovic Orban: Doamna Manolache, președintele României, întrebat luni, după primul tur, dacă a primit vreun raport din partea serviciilor de informații, a zis nu.

Cotidianul: A zis nu. Și l-a primit ulterior.

Ludovic Orban: Adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți că o acțiune pregătită de peste un an de zile, de construcție a unei infrastructuri, de conturi false, de boți, de… de ăstea, a scăpat de sub vigilența marilor noștri servicii de informații și că lumea n-a știut?

Am să vă spun încă o dată ceea ce… Mișcarea suveranistă și ascensiunea și creșterea credibilității mesajelor venite de la Moscova în România s-a produs după decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor.

La vremea la care Călin Georgescu a fost votat, a fost votat pentru că lumea era sufocată de alianța PSD-PNL și de controlul sistemului asupra societății și a vrut altceva. Dacă nu era Georgescu…

„Alegerile n-au fost anulate numai de frica lui Georgescu”

Cotidianul: Corect până la un punct. Călin Georgescu, cu 0 lei, a devenit de la… Domnul Ludovic Orban, îmi aduc aminte perfect: avea 7%. Într-adevăr, lumea se mira: „Uau, ce procent!” și a ajuns la 30 și ceva. Cu 0 lei.

Ludovic Orban: Da, doamnă, lăsați-mă, că o să ajung… Ascultați-mă. Oamenii au votat. A fost vreo fraudă electorală? Curtea Constituțională nu poate să anuleze decât pe bază de fraudă electorală, da? A fost fraudă electorală? De ce n-au așteptat turul doi și să anuleze turul doi, da? De ce au anulat alegerile deși n-aveau nicio bază legală pentru anularea alegerilor, decât în privința validării sau invalidării turului unu, validării sau invalidării turului doi? Dumneavoastră să nu-mi spuneți mie că poate să facă Curtea Constituțională orice peste Constituție și peste lege! Și să oprească…

Ascultați-mă, convingerea mea este că de fapt alegerile n-au fost anulate numai de frica lui Georgescu, ci au fost anulate pentru că n-a intrat în turul doi niciunul dintre candidații doriți de servicii și de sistem. Asta este convingerea mea. Iar convingerea mea este, și sunt un om cu mare experiență în alegeri, mai ales pe analiză de tur doi: Elena Lasconi sunt convins că ar fi câștigat alegerile prezidențiale!

Cotidianul: Multă lume se temea că o femeie nu reușește să câștige prezidențialele.

Ludovic Orban: Pentru că toate datele din sondajele de opinie… E adevărat că n-aveam date privind exprimarea votului, dar am făcut cea mai severă estimare. În cazul celei mai grave disproporții posibile, de 70% în favoarea lui Călin Georgescu și 30% în favoarea Elenei Lasconi, la un milion de voturi prezenți la vot, diferența ar fi fost de 400.000 de voturi în diasporă, diferență pe care Lasconi putea s-o recupereze în România, după trendul sondajelor de opinie.

Ascultați-mă: atâta timp cât oamenii au decis, ca să poți să anulezi un act de voință al titularului suveranității, care este poporul român, trebuie să ai niște motive foarte serioase.

„Suntem într-un plin război hibrid”

Cotidianul: Sigur. Cum s-a implicat Rusia ulterior?

Ludovic Orban: În România e plin de agenți de influență ruși. În România, propaganda rusă este la un nivel mai ridicat poate decât în alte țări din Europa Centrală și de Vest, iar această propagandă rusă nu acționează numai în România, acționează aproape în fiecare țară, inclusiv în hardcore-ul Uniunii Europene, adică țările din vestul Europei, Germania, Franța…

Avem un partid care e pe primul loc la alegerile prezidențiale, care a fost finanțat de ruși și a jucat sârba cu Putin, da? Acuma încearcă să se spele pe mâini ca Pilat din Pont: „Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase”. Mă refer la Frontul Național, Marine Le Pen, da?

La AfD, când le-au bubuit ucrainenii centrele de date din Sankt Petersburg care probabil deserveau AfD-ul, brusc s-au prăbușit audiențele AfD-ului pe rețelele de socializare. Despre ce vorbim? Noi suntem într-un plin război, într-un plin război hibrid.

„Sunt absolut convins că Călin Georgescu a fost sprijinit de rețeaua de influență rusească din România”

Cotidianul: Dar cum a intervenit Rusia? Spuneați că abia la turul doi ar fi, de la anulare încolo a intervenit. Ce ați văzut?

Ludovic Orban: Eu sunt convins, ascultați-mă, eu sunt convins, sunt absolut convins că Călin Georgescu a fost sprijinit de rețeaua de influență rusească din România. Ascultați, astea sunt observațiile mele ca cetățean, pe baza unor evaluări obiective, a poziționărilor, modul cum și-a construit campania.

Și-a construit campania încercând să-l imite pe Putin, da? Mai rămânea să fie cu ursul, cum îl omoară pe urs cu cuțitul, da? Băi, lac înghețat, cu calul alb… Hai să fim serioși! Totul este fake. Adică totul este, cum să zic, un scenariu bine gândit cu un actor mediocru, dar care cu suportul…

În psihologie există ceea ce se cheamă presiunea spre conformitate. Dacă noi suntem 20 de oameni într-o încăpere și 19 oameni spun o minciună, al 20-lea ajunge până la urmă să se supună majorității. La fel ești tu când ești tu ca titular de cont pe Facebook sau pe TikTok și te uiți la o postare, da? Și vezi că la postarea respectivă, te uiți pe comentarii, că oamenii se mai uită și pe primele comentarii și vezi: „Călin Georgescu, alesul nostru, trimisul lui Dumnezeu pe pământ!”. Apropo, a comis o blasfemie incredibilă…

„Tot ce se face este în avantajul lui Călin Georgescu și al AUR”

Cotidianul: Ieri, când a fost eliberat din arest. Cum vi s-a părut speech-ul acela? Cine-s Iudele? V-ați prins cumva cine sunt Iudele astea? Toată lumea se întreabă de ieri încoace, pe lângă discursul ăsta ca și cum l-ar înlocui pe Iisus Hristos, ca și cum ar fi Iisus Hristos pe pământ.

Ludovic Orban: „Îi iert, îi iert pe cei care, Iudele care m-au trădat…” Vă spun ceva care, după părerea mea, o să vi se pară ciudat: impresia mea este că aproape tot ce se face este în avantajul lui Călin Georgescu și al AUR.

Cotidianul: Tot ce se face de către cine?

Ludovic Orban: Călin Georgescu, inclusiv acuma. De către justiție, servicii, inclusiv de către Nicușor Dan. Nicușor Dan potențează tot timpul AUR-ul, încearcă să-l valideze ca principal opozant. E o așa, un passing shot…

Cotidianul: Păi cum, că toată lumea înțelege că lovește mereu în AUR. AUR-ul este supărat până la Dumnezeu, că Nicușor Dan nu l-a băgat în seamă.

Ludovic Orban: Când ai un președinte, când ai un președinte care este profund impopular, cu o cotă de încredere de 10-12%, orice atac din partea acelui președinte împotriva unui alt partid este un atac care îi face servicii acelui partid.

Iar noi să nu uităm că primul lucru pe care l-a făcut Nicușor Dan a fost să elimine partea democratică liberală din guvernare, să impună un guvern PSD. Și are un guvern PSD.

„Tu le dai certificat de opozant”

Iar la ora actuală există două curente de opoziție: curentul reprezentat de PNL și de USR, curentul democratic, liberal, pro-european, bazat pe rațiune, pe spirit critic, pe argumente, pe adevăruri; și e o opoziție care e o opoziție, eu îi spun o opoziție dilaila, care se bazează pe minciuni, pe mania conspirației, pe manipulare, pe semănarea urii, neîncrederii în tot ceea ce înseamnă democrație, care este de fapt de sorginte autoritaristă, nostalgic comunistă, care este reprezentată de AUR.

Păi tu când ești parte a puterii, tu președinte, mai ești și profund impopular, și tu îi ataci pe unii, adică pe cei din AUR, păi tu nu faci decât să-i potențezi pe ei, tu le dai certificat de opozant.

„PSD e partenerul principal al lui Nicușor Dan”

Cotidianul: Păi și de ce ar face președintele asta? De ce să crească AUR?

Ludovic Orban: Pentru că îi e frică de PNL și USR.

Cotidianul: Și PSD-ul unde e în ecuația asta? Nu l-ați pus nicăieri.

Ludovic Orban: PSD e partenerul, PSD e partenerul principal al lui Nicușor Dan. Dar ce, nu vedeți lucrul ăsta? Îl vede orice om cu ochii liberi.

Cotidianul: Își face partid Nicușor Dan?

Ludovic Orban: Păi de ce mai are nevoie… De ce mai are nevoie să-și facă partid? Ce e aia „naționalism sănătos”?

Cotidianul: Așa spune domnul Dungaciu, că de fapt asta urmărește Nicușor Dan, să ia tot de la AUR, tot ce se poate să ducă în partidul…

Ludovic Orban: Naționalismul nu este sănătos. Toate formele de exprimare politică a naționalismelor au degenerat în regimuri autocratice, în regimuri autoritare, care au călcat în picioare ființa umană, individualitatea, drepturile și libertățile individuale, pentru că ideea de bază a națiunii, că națiunea, care e ceva abstract, este superioară oricărui individ, oricăror drepturi și libertăți individuale și că interesul… doctrina interesului național, Gabi Oprea, dacă vă aduceți aminte: „Interesul național este pe prim plan”.

Sigur că există un interes național care cumulează interesele comune ale membrilor unei societăți, dar asta nu înseamnă că naționalismul în general a degenerat în curente care au dus la regimuri autocratice și care au generat foarte multe conflicte și războaie. Ăsta este adevărul.

„Are garanții că PSD îl va sprijini la președinție la alegerile prezidențiale din 2030”

Cotidianul: Și pe ce platformă va candida atunci Nicușor Dan în 2030? Spuneți că partid nu credeți că-și va face. Îl va susține PSD-ul?

Ludovic Orban: Își va păstra o rețea de susținători, indiferent dacă această rețea de susținători va îmbrăca forma unei platforme parapolitice sau a unei platforme politice. Numește niște oameni: l-a numit prefectul de București, care e un fidel susținător al lui, a pus niște subprefecți și prefecți din PMP. Își păstrează o rețea de sprijin exterioară PSD-ului.

Cotidianul: Exterioară PSD. PSD-ul vă așteptați să-l susțină în 2030?

Ludovic Orban: Eu nu pot să înțeleg această strategie a lui Nicușor Dan decât printr-o singură explicație posibilă, pentru că altfel e sinucidere. Și anume are garanții că PSD îl va sprijini la președinție la alegerile prezidențiale din 2030.

Cotidianul: Păi și atunci de ce să crească AUR atât de puternic?

Ludovic Orban: Pentru că are garanția… Principala lui problemă e să fie sigur că intră în turul doi și că nu va fi depășit de un candidat din zona, din bazinul democratic de centru-dreapta, euroatlantist, care să sprijine cu adevărat valorile care stau la baza Europei democratice și liberale.

„Orice om de minim bun-simț vede foarte clar că e ceva putred în Danemarca cu AUR-ul ăsta”

Cotidianul: Deci are nevoie de AUR ca un fel de bau-bau, dar să fie mare, că aici deja… Sau nu prea mare.

Ludovic Orban: Da, pentru că are o limită de creștere. Acuma orice om de minim bun-simț vede foarte clar că e ceva putred în Danemarca cu AUR-ul ăsta și că de fapt și AUR-ul pare că e o parte din sistem.

Vă readuc aminte: în turul doi al alegerilor prezidențiale, Simion a făcut tot ce este posibil ca să piardă alegerile. Ăsta este adevărul. Orice om care a urmărit cu minimă atenție…

Cotidianul: Cine credeți că l-a putut convinge să-și dea cu stângul în dreptul singur?

Ludovic Orban: Păi cine l-a inventat?

Cotidianul: Cine credeți?

Ludovic Orban: Păi tot în zona asta trebuie căutat, în zona decidenților din umbră. Eu nu cred că Simion a apărut… pentru că la vremea respectivă nu era TikTok-ul, era Facebook-ul.

Au dominat Facebook-ul, aveau 60% din comment-uri, pe aceeași strategie, pe strategie de comment-uri. Ați văzut că în raportul TikTok cele 27.000 de conturi care l-au sprijinit pe Călin Georgescu prin comment-uri, aceeași strategie fusese aplicată în cazul lui Simion în 2020. Când făceai o postare, 60% din comment-uri erau: „Votăm AUR, Simion e soluția!” și așa, cam cum s-a făcut pe TikTok, oarecum, și într-o măsură mai mică și pe Facebook, pentru Călin Georgescu.

„Acest guvern este o făcătură care n-are cap, n-are coadă”

Cotidianul: Nu mai avem mult. Aș mai continua subiectul, dar vă mai invit la Podcasturile Cotidianul. Aș vrea să vorbim un pic și despre PNL, și foarte scurt, că mai avem trei-patru minute. O singură întrebare: Teodor Stolojan spune așa, ar fi imprudent din partea PNL să depună o moțiune de cenzură în primăvară, atenție, deci după ce expiră înțelegerea cu guvernul Niculescu. Spune că acest guvern este bun, Marian Neacșu este bun, Alexandru Rogobete este un ministru bun și PNL nu trebuie să subestimeze PSD.

Ludovic Orban: Nu pot să spun decât contrariul. Acest guvern este o făcătură care n-are cap, n-are coadă, n-are susținere publică și a fost rezultatul unui compromis că, dacă nu ar fi fost învestit un guvern, se ajungea în niște situații foarte dificile.

Cotidianul: Dar își permite PNL să dărâme guvernul în primăvară? Asta este întrebarea mea.

Ludovic Orban: Partidul Național Liberal poate lua decizia de a depune moțiune de cenzură oricând consideră că acest guvern deraiază de la obiectivele esențiale pe care trebuie să le îndeplinească.

Cotidianul: Ce se poate pune în loc? Pentru că ajungem în situația crizei de cinci luni și jumătate.

Ludovic Orban: Adică acuma nu mai depui moțiune de cenzură că a fost criză?! De ce a fost criza asta de cinci luni și jumătate? Pentru că Nicușor Dan a vrut să impună un guvern al lui, un guvern PSD, adică nu al lui, un guvern PSD, asta a fost.

După ce a ratat-o cu tentativa de preluare ostilă a Partidului Național Liberal, că ăsta a fost planul, hai să fim serioși: planul a fost să fie învestit guvernul Veștea, iar Nicușor Dan n-a văzut că Veștea se duce să se milogească după voturi la AUR, la sediul AUR. Ridicarea mingii la fileu, da?

Plus neseriozitatea asta cu linia roșie cu AUR, care AUR e extremist, dar eu îi iubesc pe alegătorii AUR. Adică, domnule, sunt niște chestii care sunt penibile, frizează penibilul. Deci eu cred că Partidul Național Liberal trebuie să utilizeze în mod rațional acest instrument al moțiunii de cenzură în orice moment în care vede că acest guvern derapează.

„Domnule, a ajuns Neacșu marele, un profesionist, cum a zis Nicușor Dan”

Cotidianul: Dar nu în afara celor șase luni de angajament.

Ludovic Orban: Păi bun, Ilie Bolojan este un om de cuvânt, dacă a spus ceva public, se ține de cuvânt. Și realitatea este că e nevoie de aprobarea unei legi a bugetului de stat.

Dar inclusiv chestia asta cu Neacșu. Domnule, a ajuns Neacșu marele, un profesionist, cum a zis Nicușor Dan? Domnule, eu o resping categoric. Neacșu este un mărunt birocrat care este muncitor, e adevărat, care este prezent, dar care este foarte limitat, plus că el este exponentul PSD. El e pus acolo să conducă guvernul. Pentru că Luca Niculescu este un premier de fațadă, de vitrină, care, în cel mai rău caz, poate fi considerat țap ispășitor dacă PSD ajunge să piardă puncte din cauza faptului că este la guvernare.

Cotidianul: Dar nu credeți că Marian Neacșu va fi mai puternic decât Sorin Grindeanu în PSD?

Ludovic Orban: Neacșu este submediocru, submediocru. Cum să fie mai puternic decât Grindeanu? El este sprijinit de Grindeanu și de conducerea PSD.

Cotidianul: Păi are mai multă putere fiind la guvern decât are Sorin Grindeanu în acest moment.

Ludovic Orban: Nu cred că ai foarte mare putere atunci când ești vicepremier. Asta e o falsă idee de putere. În general, cine se află la guvernare este cel mai expus eroziunii publice și, mai ales, inclusiv în partid, principalul țap ispășitor pentru nerezolvarea problemelor armatei de clienți din toată țara, care vrea foarte multe.

Vrea multe sinecuri, vrea multe funcții publice și atunci îți trebuie un țap ispășitor în care, dacă vine la domn președinte Grindeanu președintele Consiliului Județean de la Olt și spune: „Uite, domnule, nu mi-ați alocat din fondul de rezervă suma pe care v-am cerut-o pentru drumuri județene, să mai asfaltăm și noi acolo”, și Grindeanu o să spună: „Păi dragă, Neacșu e de vină, nu sunt eu de vină! Neacșu e reprezentantul nostru, el trebuie să rezolve problema”.

Deci nu e chiar așa. Iar aia că Neacșu a ajuns să fie exponentul profesionalismului, al expertizei în administrație, pe mine mă deranjează cumplit. Înseamnă că standardele noastre sunt foarte jos, adică așteptările noastre, cel puțin ale mele, sunt mult mai mari.

Cotidianul: Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept la Podcasturile Cotidianul!