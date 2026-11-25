UDMR susține inițiativa Consiliului Național Secuiesc (CNS) de a reuni 149 de localități din județele Harghita, Covasna și Mureș într-o singură regiune administrativă. În acest sens, cele două organizații vor transmite o petiție administrațiilor locale, prin care solicită Parlamentului și Guvernului României să țină cont de această propunere în cazul unei viitoare reforme administrativ-teritoriale.

Colaborarea a fost stabilită marți de președintele CNS, Balazs Izsak, și de președintele Consiliului Regional al Administrațiilor Locale din Ținutul Secuiesc al UDMR, Zoltan Attila Csibi. Cele 149 de administrații locale, conduse în majoritate de UDMR, vor primi documentele în cursul acestei săptămâni. După semnare, petițiile vor fi transmise individual autorităților române și organizațiilor internaționale.

Demersul va ajunge și la instituțiile europene și la ONU

Cele două organizații susțin că reorganizarea administrativ-teritorială a României este necesară, însă o astfel de reformă este „echitabilă doar dacă pornește de la voința comunităților implicate și ține cont de specificul istoric și cultural al regiunilor”. UDMR și CNS invocă și Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de România. Documentul prevede consultarea comunităților locale înainte de modificarea limitelor teritoriale ale acestora.

Inițiatorii susțin că petiția nu este îndreptată împotriva altor comunități și nu urmărește restrângerea drepturilor acestora.

„Așezările din Ținutul Secuiesc vorbesc acum în nume propriu, iar acest lucru ar trebui auzit la București la fel cum se aude în forurile europene”, a declarat Balazs Izsak.

La rândul său, reprezentantul UDMR, Zoltan Attila Csibi, consideră că harta administrativă a României nu poate fi modificată fără consultarea populației.

„De aceea am cerut ca fiecare primar să semneze petiția cu numele său: astfel, 149 de localități își vor exprima individual propria voință”, a afirmat Csibi.

Despre această inițiativă vor fi informate și instituțiile UE, Consiliul Europei și ONU.

Demersuri similare, contestate în instanță în trecut

Nu este prima dată când reprezentanții comunității maghiare încearcă să obțină reunirea localităților din Ținutul Secuiesc într-o singură unitate administrativă, scrie G4Media. Între 2014 și 2016, 62 de consilii locale au adoptat hotărâri în acest sens. Potrivit reprezentanților CNS, hotărârile adoptate în cadrul unor demersuri anterioare au fost contestate de prefecturi și declarate ilegale de instanțe.

La sfârșitul lunii octombrie, cu ocazia Zilei Autonomiei Secuiești, CNS a relansat inițiativa. Organizația a ales de această dată să recurgă la petiții semnate individual de reprezentanții administrațiilor locale.

Demersul beneficiază și de sprijinul altor formațiuni politice maghiare din Transilvania. Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a anunțat luni că reprezentanții săi înaintează un proiect de hotărâre Consiliului Județean Harghita.

Propunerea vizează reunirea într-o singură unitate administrativă a localităților din Harghita și Covasna, precum și a celor din Scaunul Mureș, aflate în prezent în județul Mureș.

Președintele CJ Covasna invocă posibila fuziune a județelor Ialomița și Călărași

Președintele Consiliului Județean Covasna, Sandor Tamas, și-a exprimat marți, într-un mesaj video publicat pe Facebook, susținerea pentru inițiativă. Politicianul UDMR a făcut referire la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind intenția județelor Ialomița și Călărași de a fuziona.

„Dacă județele din sud sunt lăsate să facă acest lucru, atunci și noi, secuii, avem voie ca cele 149 de administrații locale din județele Harghita, Covasna și Mureș să aparțină unei singure unități administrative”, a spus Sandor Tamas.

Acesta a precizat că denumirea viitoarei unități administrative, fie că va fi județ sau regiune, este mai puțin importantă decât reunirea localităților.