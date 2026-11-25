Acuzațiile s-au dublat

Thomas Markle, 82 de ani, a fost pus sub acuzare marți, la tribunalul federal, au anunțat procurorii americani. Potrivit rechizitoriului, numărul acuzațiilor aduse în acest dosar a crescut, conform Reuters.

De la azilul de bătrâni, în arest

Agenții FBI l-au arestat pe Markle la începutul lunii, în Florida, la azilul de bătrâni unde locuia.

Ulterior, el a fost prezentat instanței federale din Tampa, în legătură cu materialele cu abuz sexual asupra copiilor deținute în California. După o înfățișare scurtă, instanța din Tampa a decis inițial să-l elibereze.

Potrivit autorităților federale, bărbatul a ajuns totuși în închisoare, pentru că și-a tăiat brățara electronică de monitorizare.

Imagini cu copii sub 12 ani

Markle ar fi deținut materiale cu abuz sexual asupra copiilor în Filipine, țară în care a trăit anterior.

Pe de altă parte, ar fi ținut în depozite din Los Angeles imagini ilegale și alte materiale, în care apar copii mai mici de 12 ani, potrivit Reuters.

Procurorii îl acuză și că a pozat în fotografii alături de cel puțin o fată minoră goală, dar și de alți copii, dezbrăcați.

Ruptura de Meghan și Harry

Markle are o relație conflictuală atât cu fiica sa, cât și cu ginerele său, prințul Harry, soțul lui Meghan.

Ancheta a pornit după ce agenții FBI au descoperit materiale ilegale în două spații de depozitare din zona Los Angeles, pe care Markle le închiria din 2008, potrivit procurorilor federali citați de CBS News. Anchetatorii au confiscat 78 de obiecte.

Markle a respins acuzațiile și le-a numit „minciuni bolnave”. El riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare și urmează să fie extrădat la Los Angeles.