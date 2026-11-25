Două niveluri de risc pentru cele 11 țări

În Pachetul de toamnă al Semestrului European pentru 2027, Comisia distinge două grade de risc. România se află alături de Cehia, Finlanda și Germania în grupul statelor la care creșterea cheltuielilor nete ar putea trece de plafonul recomandat, arată sursa citată.

Mai expuse sunt Croația, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Slovenia și Spania, unde depășirea acestor limite ar putea fi semnificativă.

Executivul european le-a cerut tuturor celor 11 state să introducă măsuri de corecție în bugetele pentru 2027, potrivit Anadolu.

Ce riscă Bulgaria și Ungaria

Comisia consideră că eforturile făcute de cele două țări pentru reducerea deficitelor excesive nu au fost suficiente.

Din acest motiv, i-a cerut Consiliului UE să stabilească oficial că nici Bulgaria, nici Ungaria nu au acționat eficient.

Dacă Consiliul va adopta o asemenea constatare, s-ar putea propune noi traiectorii de reducere a deficitului, precum și suspendarea unei părți din fondurile europene.

Germania și Lituania scapă deocamdată, Italia ar putea ieși din procedură

Pentru Germania și Lituania, Comisia apreciază că o procedură de deficit excesiv nu se justifică în acest moment.

Italia ar putea ieși din procedura în care se află în primăvara lui 2027, cu condiția ca cifrele definitive ale bugetului pe 2026 și prognoza de primăvară a Comisiei să arate că deficitul excesiv a fost corectat.

Prudență bugetară, cu loc pentru apărare

Executivul european vede ca potrivită o politică fiscală ceva mai strictă în zona euro în 2027. Statele cu un nivel mai ridicat al datoriilor și al costurilor de împrumut sunt îndemnate să adopte bugete precaute.

Totodată, guvernele sunt îndemnate să păstreze spațiu pentru investițiile în apărare, energie și inovare.

Potrivit estimărilor Comisiei, cheltuielile UE pentru apărare vor urca de la 1,9% din PIB anul acesta la 2,1% în 2027 și la 2,2% în 2028.

Până acum, 19 state membre au apelat la o clauză care le oferă o flexibilitate temporară în aplicarea regulilor de cheltuieli, conform aceleiași surse.

Analize aprofundate pentru cinci state, inclusiv România

Pachetul prevede și verificarea în detaliu a situației din Bulgaria, Ungaria, Italia, România și Slovacia, în prima jumătate a lui 2027, pentru a stabili dacă există dezechilibre macroeconomice.

La Bulgaria, Comisia a semnalat mai multe probleme: deficitul de cont curent crește, competitivitatea costurilor s-a deteriorat, iar prețurile locuințelor urcă rapid. Acestora li se adaugă o îndatorare semnificativă a gospodăriilor.