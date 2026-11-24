Fostul ambasador român al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a vorbit marţi seara, într-o intervenţie la Prima News, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 şi despre candidatura lui Georgescu.

Fostul diplomat este de părere că fostul candidat Călin Georgescu a fost susţinut de forţele rusești la alegerile din 2024.

Zuckerman cataloghează acest lucru drept un atac direct la democraţia românească.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii, în opinia mea nu există niciun dubiu că candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice. Nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a spus diplomatul marţi seara, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”, cu George Rîpă, la Prima News.

Paralela cu Republica Moldova

El a făcut o paralelă şi cu ce s-a întâmplat în Republica Moldova la precedentele alegeri prezidenţiale.

Declaraţia lui Adrian Zuckerman vine la o zi după ce AUR a publicat un aşa-zis raport cu privire la anularea alegerilor prezidenţiale. Documentul redactat de cei de la AUR susţine că nu au existat influenţe rusești în campania electorală din 2024.

Adrian Zuckerman este un avocat american de origine română, născut în România şi emigrat în Statele Unite la vârsta de 10 ani.

A fost numit ambasador al SUA la Bucureşti în timpul primei administraţii a lui Donald Trump, preluând mandatul în decembrie 2019, pe care l-a încheiat în ianuarie 2021.

„Onoarea” vieții

În timpul mandatului său, a susţinut consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA, cooperarea militară, investiţiile americane şi proiectele energetice şi de infrastructură.

A promovat, de asemenea, combaterea corupţiei şi a traficului de persoane.

În ianuarie 2021, Klaus Iohannis i-a acordat Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

În cadrul audierilor din Congresul SUA, el a declarat că numirea sa ca ambasador în România reprezintă „onoarea vieții” lui.

Zuckerman și-a exprimat intenția de a sprijini România în eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării, punând accent pe lupta împotriva corupției, consolidarea domniei legii și contracararea amenințărilor venite dinspre Rusia.