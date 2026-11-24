Fostul deputat Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, scapă de pedeapsă în dosarul de corupție „Ciuperceasca”.

Alături de ea au mai scăpat și ceilalți doi inculpați din această speță, după ce faptele s-au prescris. Decizia nu este definitivă.

Faptele au legătură cu vânzarea la prețuri subevaluate a unor terenuri ale cazărmii „Ciuperceasca”, intrată în activul Parcului Industrial Plopeni în urma unui schimb de terenuri cu MApN.

Magistrații au dispus confiscarea de la inculpații Cornea Dănuț Marcel și Anghel Florin Serghei a câte 902.395,6 lei reprezentând câte 40% din prejudiciul cauzat ca urmare a înstrăinării bunurilor imobile din cadrul activului ”Ciuperceasca”, iar de la inculpata Cosma Andreea suma de 451.197,8 lei reprezentând 20% din prejudiciul menționat.

„Reține contribuția egală la producerea acestui prejudiciu în sarcina inculpaților Cornea Dănuț Marcel și Anghel Florin Serghei, în cote de câte 40% și în cotă de 20% pentru inculpata Cosma Andreea. În baza art. 112 al. 1 lit. e C.p.p. confiscă de la inculpatul Cornea Dănuț Marcel suma de 42.297 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încheierii contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008 și nr. 462/16.05.2008”, transmite Curtea de Apel Ploiești.

Decizia nu este definitivă.

„Cazul Ciuperceasca”, pe scurt

Dosarul „Ciuperceasca” este un dosar de corupție privind vânzarea la prețuri subevaluate a peste 40 de hectare de teren din patrimoniul Parcului Industrial Plopeni, județul Prahova, în anul 2008.

Este un caz în care apar numele Andreei Cosma, fiica fostului președinte PSD al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fostului președinte al CJ Prahova Florin Anghel.

Avem, așadar, un dosar de înstrăinare a unor bunuri din patrimoniul unei societăți de stat, cu un prejudiciu calculat de DNA la aproape 18,7 milioane de lei, în care trei persoane au fost condamnate în primă instanță în 2018, dar procesul a continuat încă opt ani, iar soluția de astăzi este încetarea procesului penal ca urmare a prescripției.

Terenul provenea dintr-o fostă unitate militară, Cazarma 1375 Ciuperceasca, și ajunsese în patrimoniul SC Plopeni Industrial Parc SA, societate cu capital integral de stat, având drept unic acționar Consiliul Județean Prahova.

Suprafața totală era de aproximativ 40,2 hectare.

În 2008, au fost încheiate nouă contracte de vânzare-cumpărare prin care terenurile au fost înstrăinate, potrivit DNA:

fără evaluarea prealabilă a bunurilor;

fără licitație publică;

fără mandatul necesar din partea Adunării Generale a Acționarilor;

fără respectarea procedurilor de control financiar.

Prejudiciul estimat de DNA: aproximativ 18,7 milioane de lei ( 18.694.990 lei).

Cine sunt persoanele implicate

Nume Calitatea și acuzația Florin Serghei Anghel Fost președinte CJ Prahova. Acuzat de instigare la abuz în serviciu. Dănuț Marcel Cornea Fost președinte al CA al Plopeni Industrial Parc. Acuzat de abuz în serviciu. Andreea Oana Cosma Fost notar public, ulterior deputat PSD. Acuzată de complicitate la abuz în serviciu, pentru autentificarea contractelor.

Potrivit procurorilor, Florin Anghel l-ar fi împuternicit pe Dănuț Cornea să vândă terenurile prin negociere, iar Andreea Cosma ar fi contribuit la perfectarea tranzacțiilor prin autentificarea contractelor notariale.

Ce s-a întâmplat în instanță

În decembrie 2015, DNA trimite dosarul în judecată. În 2018, Andreea Cosma, Florin Anghel și Dănuț Cornea sunt condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare cu executare.

În iunie, 2020, Curtea Supremă desființează condamnările și dispune rejudecarea. În aprilie 2023, Curtea de Apel Ploiești constată intervenirea prescripției.

În aprilie 2024, Înalta Curte anulează această soluție și dispune rejudecarea.

Astăzi, pe 24 noiembrie 2026: Curtea de Apel Ploiești constată din nou intervenirea prescripției și dispune încetarea procesului penal.

Cei trei inculpați scapă astfel de răspunderea penală prin prescripție.

De asemenea, instanța a luat act că Plopeni Industrial Parc a renunțat la pretențiile civile și a dispus confiscarea unor sume de la inculpați, în funcție de contribuția reținută fiecăruia la prejudiciu.

Ultima decizie a instanței

Prin Sentința Penală nr. 129 din data de 24 noiembrie 2026, pronunțată în dosarul nr. 1221/1/2023, Curtea de Apel Ploiești – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie a dispus următoarele: