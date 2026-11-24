Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a explicat faptul că anul 2027 va fi unul foarte dificil din punct de vedere bugetar. De aceea, orice demers referitor la indexarea pensiilor trebuie făcut cu mare atenție.

România va traversa și în 2027 o perioadă dificilă din punct de vedere al finanțelor. De aceea, planurile Executivului în legătură cu indexarea pensiilor trebuie foarte bine analizate pentru a nu crea dezechilibre bugetare și mai mari.

„Nu putem să ignorăm constrângerea bugetară a ţării. Este mai mult decât lăudabil că Guvernul ţinteşte un deficit care se duce către 5% din PIB. Eu sunt de acord că trebuie să fie făcută o indexare a pensiilor, dar să fie prudentă. Vă rog să nu-mi cereţi o cifră, pentru că eu nu vorbesc în numele Ministerului de Finanţe. Noi exprimăm la Consiliul Fiscal opinii care au în vedere această nevoie acută de a evita probleme mari ale deficitului bugetar care ne pot conduce la o retrogradare a ţării”, susține Daniel Dăianu, președinte al Consiliului Fiscal, notează Agerpres.

Președintele Consiliului Fiscal, mesaj despre indexarea pensiilor

Mesajul lui Daniel Dăianu a fost transmis cu ocazia prezentării raportului referitor la competitivitatea României.

Acest raport a fost elaborat sub coordonarea lui Enrico Letta, fostul premier al Italiei. Evenimentul a fost găzduit de Banca Națională a României.

Daniel Dăianu face apel la compromisuri în privința creării unui spațiu fiscal pentru indexarea pensiilor și acordarea de facilități în domeniul energiei.

„Nu, spaţiul este foarte limitat. Şi să ştiţi că în economie, în general, nu că-ţi spune ştiinţa economică, te forţează realitatea să faci compromisuri. De exemplu, dacă n-ai spaţiu fiscal şi ai o presiune extraordinară ce vine dintr-o anumită zonă şi căreia cel care guvernează trebuie să-i răspundă într-un fel sau altul, dar ţinând seama de constrângerea bugetară, trebuie să ia din altă parte. Acestea sunt compromisurile inevitabile”, a mai spus Dăianu.

Prudență cu privire la finanțele publice

Daniel Dăianu a reiterat mesajul referitor la prudență față de finanțele publice.

„Există scenarii în viaţa organizaţiilor, există scenarii în ceea ce priveşte posibilităţile ca România să se finanţeze în viitor. De dorit este să nu ajungem iar la o finanţare forţată de la instituţii specializate, care să includă, sigur, şi Comisia Europeană. Deci noi trebuie să căutăm să ne descurcăm pe propriile picioare şi, pentru a reuşi, având în vedere contextul internaţional foarte complicat, (…) şi noi trebuie să fim foarte cumpătaţi”, a menționat economistul.