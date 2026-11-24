Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia sunt nemulțumite de modul în care Comisia Europeană propune să împartă banii Uniunii Europene în următorii șapte ani. Premierii celor patru țări s-au întâlnit la Bratislava, unde au discutat despre cheltuielile UE, finanțarea Ucrainei și migrație. La reuniunea Grupului de la Vișegrad a participat și cancelarul Austriei, Christian Stocker.

Premierul ungar Peter Magyar spune că propunerea actuală de buget nu poate sta la baza negocierilor dintre statele membre. Acesta i-a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în care a pus la îndoială rostul reuniunii speciale programate pentru această săptămână.

„Nu are rost să petrecem două zile la Bruxelles fără să ajungem la niciun acord”, a spus Magyar, conform Euronews.

Nici premierul ceh Andrej Babis nu este mulțumit de propunerea Comisiei Europene. Acesta spune că se aștepta ca Bruxellesul să dea măcar un semn că vrea să facă economii. Babis a dat ca exemplu Parlamentul European, care funcționează în trei locații, lucru pe care îl consideră inutil și costisitor. Premierul ceh este nemulțumit și de contribuțiile pe care ar urma să le plătească statele membre. Deși cei patru premieri au păreri apropiate în privința bugetului, aceștia nu au ajuns la o poziție comună. Robert Fico a explicat că, de altfel, acesta nici nu a fost scopul întâlnirii de la Bratislava.

Ungaria nu vrea ca Ucraina să primească bani din bugetul UE

Finanțarea Ucrainei rămâne unul dintre subiectele asupra cărora premierii nu au căzut de acord.

Premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre consecințele pe care războiul declanșat de Rusia în Ucraina le are asupra Poloniei. Acesta consideră că sprijinul pentru Kiev trebuie să continue, întrucât capacitatea Ucrainei de a se apăra ține și de securitatea Europei. Peter Magyar, în schimb, nu vrea ca banii destinați Kievului să fie prevăzuți în viitorul buget european.

„Sprijinul pentru Ucraina nu ar trebui inclus în bugetul UE”, a spus premierul ungar.

Magyar susține că Ucraina merită solidaritate și amintește că Ungaria oferă deja ajutor atât populației, cât și guvernului de la Kiev. Acesta nu este însă de acord ca toate statele membre să fie obligate să contribuie financiar.

Tusk și Magyar au căzut de acord într-o privință. Niciunul dintre cei doi nu susține ideea ca Uniunea Europeană să se împrumute în comun pentru a finanța Ucraina. Ungaria a anunțat deja că nu va participa la un astfel de împrumut.

Austria vrea să se apropie de Grupul de la Vișegrad

Dacă în privința Ucrainei există diferențe de opinie, cele cinci țări au poziții apropiate când vine vorba despre agricultură, politica de coeziune și migrație. Toți liderii prezenți la Bratislava au cerut reguli mai stricte în ceea ce privește migrația ilegală. Robert Fico a salutat inclusiv inițiativa unor state membre de a deschide centre pentru returnarea migranților în Rwanda.

La rândul său, cancelarul austriac Christian Stocker a spus că este în interesul Austriei să colaboreze mai mult cu vecinii săi și că își dorește ca țara sa să devină un aliat al Grupului de la Vișegrad. Acesta consideră că o colaborare mai strânsă între cele cinci țări ar ajuta și restul Uniunii Europene să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în Europa Centrală și de Est și care sunt prioritățile statelor din regiune.