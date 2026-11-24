Ambasada Statelor Unite ale Americii la București avertizează că femeile care folosesc viza de turist pentru a naște pe teritoriul american, astfel încât copiii lor să obțină cetățenia SUA, riscă să își piardă dreptul de a mai călători în această țară.

Reprezentanța diplomatică a transmis marți, 24 noiembrie, un mesaj pe pagina oficială de Facebook, prin care atrage atenția asupra consecințelor ascunderii scopului real al călătoriei în Statele Unite.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize”, a transmis Ambasada SUA, potrivit Profit.ro.

Persoanele care furnizează informații false autorităților americane riscă revocarea vizelor și refuzul accesului în Statele Unite pe viitor.

Donald Trump vrea să pună capăt turismului pentru naștere

Avertismentul vine în contextul măsurilor adoptate de administrația Donald Trump pentru combaterea fenomenului cunoscut drept turism pentru naștere. La 6 august 2026, liderul de la Casa Albă a semnat un ordin executiv care permite autorităților americane să adopte măsuri suplimentare pentru combaterea acestei practici.

Administrația de la Washington susține că în mai multe țări s-au dezvoltat afaceri care facilitează deplasarea femeilor însărcinate în Statele Unite, cu scopul obținerii cetățeniei americane pentru copiii acestora.

Potrivit Casei Albe, unele dintre aceste companii își încurajează clientele să ascundă autorităților consulare scopul real al deplasării și durata șederii. Într-un bilanț publicat în luna octombrie, administrația americană a anunțat că cel puțin 4.000 de vize au fost revocate în legătură cu fenomenul turismului pentru naștere.

Ce este permis în baza unei vize de turist

Departamentul de Stat al SUA precizează că viza de vizitator poate fi utilizată pentru mai multe tipuri de călătorii, printre care:

Petrecerea unei vacanțe;

Vizitarea rudelor și a prietenilor;

Participarea la anumite evenimente sociale;

Efectuarea unor tratamente medicale.

În cazul deplasărilor pentru tratamente medicale, autoritățile consulare pot solicita documente suplimentare, inclusiv dovezi privind capacitatea persoanei de a achita cheltuielile medicale și de întreținere.

De asemenea, deținerea unei vize valabile nu garantează intrarea pe teritoriul american. Decizia finală aparține autorităților de frontieră.

Trump a încercat să limiteze cetățenia acordată prin naștere

Încă din ianuarie 2025, Donald Trump a încercat să restrângă acordarea automată a cetățeniei americane copiilor născuți în SUA ai căror părinți se află ilegal sau temporar pe teritoriul țării.

Măsura a fost contestată în instanță, iar la 30 iunie 2026, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins încercarea administrației de a limita acest drept prin ordin executiv. Cetățenia prin naștere este prevăzută de cel de-al 14-lea Amendament al Constituției americane, ratificat în anul 1868.

În aceste condiții, administrația Trump și-a îndreptat atenția și asupra modului în care cetățenii străini utilizează vizele temporare, prin intensificarea controalelor și sancționarea celor care ascund scopul real al călătoriei.