Reforma trebuie să înceapă de sus în jos, motiv pentru care liberalii vor depune zilele următoare un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari, a anunțat președintele PNL Ilie Bolojan după o întâlnire avută marți cu reprezentanții primarilor PNL de comune.

„Ordinea corectă”

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună.

Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a scris Bolojan pe pagina sa de Facebook.

El spune că în ceea ce privește reforma administrației, nu trebuie decât puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, adoptată anul trecut „și de care PSD fuge”.

„Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului”, avertizează fostul premier.

Statul reformat – un ansamblu modern la dispoziția cetățeanului

În opinia sa, abia următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, „pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate”.

El atrage atenția că, pentru ca reforma să fie făcută temeinic „trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”.

Bolojan amintește că a propus reforma statului și în vechea coaliție, când exista o majoritate „cosnistentă”, dar că „PSD nici nu a vrut să audă”.

Bolojan: PSD nu vrea reformă, doar „simulează”

Cu greu a acceptat PSD reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, „pe care au sabotat-o la aplicare”, spune fostul premier.

El susține că, de fapt, social-democrații nici acum nu vor această reformă, „doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării”.

Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite și acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga.

Reforma PSD nu reduce cheltuielile

Bolojan spune că singurul argument „al acestei pseudoreforme” este reducerea cheltuielilor de funcționare.

Acestea pot fi însă reduse prin simpla reducere a numărului de consilieri locali, a indemnizațiilor acestora, prin renunțarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localitățile mici și la posturile inutile, spune fostul premier.

Președintele PNL a făcut și un exercițiu de logică pentru a demonta una din propunerile cheie ale PSD privind reducerea impozitelor pentru localitățile care acceptă voluntar comasarea.

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”

PSD compromite însăși ideea de reformă

El spune că PSD „nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice”, ci doar compromite însăși ideea de reformă.

„Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil. Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, conchide fostul premier.