Raportul lansat ieri seară de AUR, într-o conferință de presă maraton la care au fost primiți și influenceri din sfera ideologică a partidului, are 429 de pagini în care contestă anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În finalul acestui raport, AUR vorbește despre un cumul de interese distincte care ar fi dus la anularea alegerilor. Raportul partidului acuză partidele aflate la putere, opoziția USR, interesele europene sau Administrația Biden.

Totodată, raportul vorbește pe scurt și despre alegerile din 2025 și despre motivele pentru care George Simion, liderul AUR, a cerut ca și acel scrutin să fie anulat.

Cotidianul a extras din raportul de 432 de pagini cele mai importante puncte, prin care AUR sugerează că anularea alegerilor ar fi venit din intersecția intereselor mai multor agenți pentru ca liderul suveranist Călin Georgescu să nu ajungă în fruntea statului.

„Invocarea ingerinței ruse în sprijinul candidatului Călin Georgescu a oferit puterii politice din România o justificare pentru anularea alegerilor”, crede partidul AUR, conform raportului. Apoi, formațiunea prezintă „interesele” interne și externe care erau afectate de aleger

Interesul PSD și PNL, împiedicat și de Georgescu, și de Lasconi

AUR susține că pentru PSD și PNL, partidele care asigurau guvernarea la momentul scrutinului, un tur doi între doi candidați din afara puterii era un motiv suficient pentru ca aceștia să-și dorească repetarea scrutinului.

Totodată, formațiunea lui George Simion invocă și cheltuielile mari pe care le-au avut și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în campaniile lor către Cotroceni.

„ Românii urmau să aleagă între Călin Georgescu și Elena Lasconi, doi candidați care nu reprezentau partidele politice aflate la guvernare. Pentru partidele din coaliția de guvernare, înfrângerea din primul tur a însemnat pierderea oricărei posibilități de a obține funcția prezidențială printr-un candidat propriu.

(…) După cum știm, în spatele candidaților nu stau doar liderii partidelor, ci și bugetele lor, firmele de publicitate, consultanții, contractele cu televiziunile, campaniile de promovare și întreaga rețea de oameni care trăia din împărțirea acestor bani. În anul electoral 2024, PSD și PNL au cheltuit fiecare zeci de milioane de lei din subvențiile publice la categoria presă și propagandă, pe lângă celelalte cheltuieli electorale.

De aceea, prăbușirea lui Ciucă și eliminarea lui Ciolacu din finală ridicau două probleme simultane: cine răspunde în fața membrilor și a alegătorilor pentru eșec și cum poate fi păstrată influența politică și financiară construită în jurul guvernării. Un asemenea rezultat, după asemenea cheltuieli, cerea multe explicații, demisii și control asupra banilor pierduți. Pentru cei învinși, mutarea urgentă a atenției publice asupra unei alte teme era soluția cea mai convenabilă”, se arată în raportul AUR.

AUR crede că UE nu-și dorea un președinte „incomod” în România

AUR susține că nici Uniunea Europeană nu și-ar fi dorit ca liderul suveranist Călin Georgescu să ajungă președinte. Formațiunea lui Simion susține că o victorie a lui Georgescu ar fi putut crea pentru UE un „partener incomod”, având în vedere poziționările sale față de Rusia și Ucraina. În argumentarea sa, AUR invocă drept un element important și dreptul la VETO al statelor membre UE.

„La nivel european exista un alt interes, distinct de cel al PSD ori PNL, dar care putea ajunge la același rezultat. Un președinte Călin Georgescu, prin declarațiile sale despre Rusia, Ucraina, NATO și Uniunea Europeană, putea fi perceput ca un partener incomod într-o perioadă în care deciziile de politică externă și de securitate erau foarte sensibile.

Președintele României participă la Consiliul European, iar în anumite domenii statele membre dispun de posibilitatea de a bloca decizii care necesită unanimitate. O eventuală schimbare a poziției României putea afecta calculele politice ale altor guverne și ale conducerii instituțiilor europene. Era așadar un interes geopolitic să fie evitată apariția unui interlocutor imprevizibil și greu de influențat prin relațiile politice existente”, susține AUR.

„Un asemenea rezultat nu cere neapărat un centru unic de comandă”

AUR susține că anularea alegerilor în care Călin Georgescu a câștigat primul tur a căzut bine pentru mai mulți actori.

„Între toate aceste interese, acuzația de ingerință rusă a funcționat ca un limbaj comun.

Partidelor învinse le oferea o explicație pentru oprirea competiției electorale și le permitea să evite discuția despre propriul eșec. Actorilor externi preocupați de perspectiva ca România să fie condusă de Călin Georgescu, un candidat din afara sferei lor de influență, acuzația le oferea justificarea unei intervenții asupra mediului informațional.

Organizațiilor participante le confirma importanța și necesitatea activităților de monitorizare, iar instituțiilor de securitate le permitea să prezinte amenințarea ca pe o urgență de securitate națională.

(…) Un asemenea rezultat nu cere neapărat un centru unic de comandă. Este suficient ca partide, persoane din conducerea statului, instituții și actori externi să aibă motive diferite pentru a prefera aceeași soluție și mijloace diferite de a o face acceptabilă. Pentru partidele învinse, reluarea alegerilor însemna o ieșire din criza proprie și posibilitatea negocierii unei noi formule de putere. Pentru cei care controlau instituții, însemna păstrarea continuității.

Pentru cei preocupați de politica externă a unui posibil președinte Georgescu, însemna îndepărtarea riscului imediat al unei schimbări de orientare. Iar pentru organizațiile implicate în monitorizarea și moderarea discursului politic, însemna validarea publică a intervențiilor și a rolului pe care îl căpătaseră. Toate aceste avantaje trebuie privite împreună cu deciziile luate, pentru că explică de ce anularea putea conveni unor persoane care, în rest, aveau interese divergente.”, susține AUR în raport.

AUR acuză administrația Biden

AUR susține că administrația Biden, care conducea SUA la momentul alegerilor, ar fi preluat narativele europene referitoare la ingerința rusă în favoarea lui Călin Georgescu.

„La 4 decembrie 2024, cu două zile înainte de anulare, Departamentul de Stat al Statelor Unite a preluat public „suspiciunile de ingerință rusă” și a cerut investigarea informațiilor din notele declasificate. Ambasada Statelor Unite la București a difuzat declarația. La 6 decembrie 2024, după pronunțarea hotărârii Curții Constituționale a României, Departamentul de Stat al Statelor Unite a luat act de anularea întregului proces electoral prezidențial și și-a reafirmat încrederea în instituțiile și procesele democratice din România.

Poziția publică a administrației Biden a dat greutate diplomatică suspiciunilor din notele serviciilor de informații înainte de anularea alegerilor din decembrie 2024 și a oferit, în spațiul mediatic, acoperire diplomatică deciziei după pronunțarea hotărârii.”

Raportul AUR acuză presiuni ale Comisiei Europene asupra rețelelor sociale.

„Comisia Europeană a creat o presiune externă prin folosirea instrumentelor de guvernanță digitală prevăzute de regulamentele Uniunii Europene și a mecanismelor voluntare care funcționau în paralel. Această presiune s-a exercitat asupra platformelor de socializare, printre care Facebook și, în special, TikTok, și a fost amplificată prin validarea pe scară largă a tezelor privind „ingerința hibridă”.

Curtea Constituțională și aparatul de securitate din România s-au putut folosi de această presiune pentru a justifica anularea întregului proces electoral prezidențial, o decizie fără precedent în istoria democratică a României.”

Raportul AUR: „Voința politică se impune în hotărârile Curții”

AUR susține că în cazuri limită, voința politică „se impune” în deciziile luate de Curtea Constituțională. În acest sens, AUR invocă faptul că judecătorii CCR sunt numiți de actori politici.

„Curtea Constituțională este un organism constituțional ai cărui judecători sunt numiți politic, deci este un organism politic. Accesul la funcția de judecător al Curții Constituționale depinde de decizia politică, iar independența garantată de Constituție a judecătorilor Curții Constituționale nu-i protejează, în realitate, pe judecători de sancțiunile puterii politice atunci când nu se conformează voinței acesteia.

Nu toate deciziile Curții Constituționale sunt determinate de presiunea politică. Însă, în deciziile de importanță determinantă pentru păstrarea puterii, voința politică se impune și în hotărârile Curții.”

Acuzația de ingerință rusă, „rostogolită” de USR

AUR susține că portretizarea lui Călin Georgescu drept rusofil și narativa ingerinței rusești în alegeri ar fi fost legitimizată de europeni în momentul în care și aceștia au început să vorbească despre mai multe raporturi și plângeri făcute de ONG-uri.

„Plângerile, scrisorile deschise și rapoartele organizațiilor neguvernamentale au adus în atenția publicului și a instituțiilor acuzațiile privind „influențarea alegerilor”, „ingerința rusă”, „manipularea algoritmului TikTok” și promovarea unui „candidat rusofil”.

Organizațiile neguvernamentale au solicitat Comisiei Europene să intervină, iar Comisia Europeană a invocat acuzațiile în demersurile oficiale adresate platformei TikTok. Preluarea acuzațiilor de către Comisia Europeană le-a dat greutate instituțională, dar nu dovedea frauda cerută de lege pentru anularea votului.

O acuzație nu devine probă pentru că este preluată de o instituție mai puternică. Poate deveni mai credibilă în ochii publicului, poate produce presiune și poate domina dezbaterea, dar valoarea ei probatorie rămâne exact aceea pe care i-o dau faptele pe care se sprijină.”

Totodată, AUR susține că USR, care avea un candidat în turul 2, pe Elena Lasconi, a „rostogolit” de asemenea tema legăturii lui Călin Georgescu cu Rusia.

„Acuzația de „ingerință rusă” în alegerile prezidențiale din România a fost rostogolită masiv în declarațiile publice ale conducerii Uniunii Salvați România și a furnizat muniția mediatică necesară unei părți a presei finanțate din bani publici prin partide aflate chiar în competiția electorală. Vorbim despre partide care aveau propriii candidați, propriile interese electorale și care pierdeau controlul unei competiții în care rezultatul primului tur răsturnase toate calculele politice.

În acest mediu, acuzațiile de „ingerință rusă”, „candidat prorus” și „operațiune coordonată” au fost preluate și amplificate într-un ritm care a creat impresia publică a unui fapt deja stabilit, deși probele care ar fi trebuit să îl demonstreze nu fuseseră prezentate.”

Aspectul admis de Cotroceni

Raportul AUR susține că „la 6 decembrie 2024, documentele invocate de Curtea Constituțională nu dovedeau frauda cerută de lege pentru anularea alegerilor”.

Această ipoteză este confirmată în răspunsul oferit de Cotroceni la raportul AUR. Administrația Prezidențială spune că indiciile erau suficiente pentru ca anularea alegerilor să fie dispusă, deși probele erau la acel moment insuficiente.

„4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau suficiente.

Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”, a transmis Cotroceniul într-un comunicat de presă.

De ce a cerut George Simion anularea alegerilor din 2025

Deși AUR critică anularea alegerilor prezidențiale din 2024, George Simion, liderul partidului și pierzătorul celui de-al doilea tur al alegerilor din 2025 în fața lui Nicușor Dan, a cerut anularea noului scrutin prezidențial. Simion invoca favorizarea lui Dan de către rețele, dar și ingerințe externe.

AUR sugerează că ar fi existat un dublu standard între decizia luată împotriva lui Călin Georgescu și cea luată în favoarea lui Nicușor Dan.

„Cererea invoca, între altele, o operațiune de dezinformare între cele două tururi, tratamentul preferențial al unui candidat pe platformele de socializare, materiale de propagandă nemarcate și intervenții ale unor state străine.

Curtea a reținut că examinarea intervenției altor state „nu intră în sfera de competență a Curții Constituționale” și că, în privința campaniei de pe rețelele de socializare, „eventualele inadvertențe și incongruențe de ordin juridic în relația cu operatorii respectivelor platforme sunt chestiuni punctuale care angajează diverse forme ale răspunderii juridice ale acestora din urmă, fără a avea drept consecință anularea alegerilor”.

Invocarea considerentelor Hotărârii nr. 32/2024 a fost apreciată ca lipsită de relevanță, întrucât „întreaga motivare a cererii de anulare a alegerilor se bazează pe aprecieri și aserțiuni proprii, precum și pe calcule probabilistice”. Soluția a fost întemeiată pe articolul 52 din Legea nr. 370/2004.”