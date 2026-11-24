Jurnalista Sabina Fati, de la Deutsche Welle, critică TVR Info după ce a transmis integral conferința de presă în care AUR și-a prezentat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Într-o postare pe Facebook, jurnalista a acuzat postul că oferă partidului condus de George Simion un spațiu disproporționat de promovare. Reacția vine la aproape două săptămâni după ce Sorina Matei, propusă de AUR și susținută de PSD, a fost numită la conducerea TVR.

„TVR Info prezinta in direct cu timp nelimitat Raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024. O conferința de presa maraton. Iata de ce trebuia schimbata vechea conducere. AUR pune stăpânire încet, dar sigur pe agenda publica. Statul e înlocuit de AUR?”, a scris Sabina Fati pe Facebook.



Potrivit DeFapt.ro, TVR a fost singurul post de televiziune care a transmis integral evenimentul. Sabina Fati a pus decizia editorială în legătură cu schimbarea recentă a conducerii instituției publice.

Sorina Matei, propusă de AUR, a ajuns la conducerea TVR cu sprijinul PSD

Sorina Matei a fost numită director general interimar al Televiziunii Române în septembrie 2026, la propunerea AUR. Ulterior, pe 10 noiembrie, Parlamentul a confirmat-o în funcția de președinte-director general al instituției. Numirea sa a fost susținută de PSD și AUR. În plenul reunit al Parlamentului, Sorina Matei a primit 239 de voturi pentru și 78 împotrivă.

În Consiliul de Administrație al TVR, candidatura sa a fost sprijinită și de reprezentanții minorităților naționale și ai angajaților instituției.

Potrivit sursei citate, la scurt timp după instalarea Sorinei Matei la conducerea interimară, lideri AUR au început să fie invitați în emisiunile difuzate la ore de maximă audiență de TVR 1.

DeFapt.ro amintește și de unele postări ale jurnalistei pe Facebook, în care aceasta a folosit expresii jignitoare la adresa președintelui Nicușor Dan.

Televiziunea Română este finanțată de la bugetul de stat, instituția beneficiind de fonduri publice de aproximativ 100 de milioane de euro anual, potrivit aceleiași publicații.

AUR acuză CCR de „uzurpare de putere”

Conferința transmisă de TVR Info a fost organizată luni seară de AUR, care a prezentat propriul raport privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Documentul a fost redactat sub coordonarea deputatei Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.

Raportul contestă legalitatea deciziei CCR din 6 decembrie 2024 și susține că nu ar fi existat ingerințe rusești în procesul electoral. Aceste concluzii reprezintă poziția exprimată de AUR și nu sunt asumate de celelalte partide din comisie.

„Concluzia este gravă și mi-o asum. Prin anularea întregului proces electoral prezidențial din 2024, Curtea Constituțională a exercitat, potrivit analizei prezentate, o putere pe care și-a atribuit-o prin propria interpretare, chiar în hotărârea prin care a exercitat-o, în afara condițiilor stabilite de lege. La 6 decembrie 2024 a desființat un rezultat pe care îl confirmase definitiv cu patru zile înainte. Aceasta este uzurpare de putere”, a declarat Laura Gherasim.

AUR a anunțat că va sesiza Parchetul General în legătură cu aceste concluzii.

Raportul AUR, criticat de Ludovic Orban și Tanczos Barna

Documentul prezentat de partidul lui George Simion a fost contestat de mai mulți politicieni. Fostul premier Ludovic Orban a susținut că raportul reprezintă o acțiune de promovare politică, lansată într-un moment în care explicațiile promise de autorități privind anularea alegerilor sunt încă așteptate.

„Acest document nu are nicio valoare. Este marketing politic. Nu este lansat întâmplător. A survenit și decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susținători pentru AUR. Este pus sub presiune acum Nicușor Dan, pentru că toată lumea așteaptă raportul pe care l-a promis”, a declarat Orban.

La rândul său, fostul vicepremier Tanczos Barna a atras atenția, într-o intervenție la TVR Info, că documentul este asumat doar de reprezentanții AUR, nu de întreaga comisie parlamentară.

„Este, probabil, raportul dânșilor, celor de la AUR, despre situația din decembrie 2024, anularea alegerilor și în niciun caz nu suntem de acord cu ce afirmă dânșii la prezentarea acestui raport. Așa cum am văzut, sunt doar cei de la AUR, niciun alt partid, niciun alt vicepreședinte sau membru al comisiei nu este alături de ei. Deci, este o exploatare maximă a momentului și a golului pe care îl lasă inexistența unui raport făcut de o altă instituție, indiferent cine este, că e procuratură, că este Cotroceniul, că este altcineva”, a declarat Tanczos Barna.

Administrația Prezidențială a reacționat la documentul prezentat de AUR, precizând că acesta nu aduce argumente noi în discuția privind legalitatea anulării scrutinului.

Cotroceniul susține că verificările făcute după decizia CCR au confirmat indiciile care au stat la baza hotărârii din decembrie 2024.