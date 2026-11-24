Mai multe cartiere din București ar putea beneficia de o rețea de termoficare modernizată, printr-o investiție estimată la aproape 357 de milioane de lei. Municipalitatea intenționează să înlocuiască aproximativ 26 de kilometri de conducte, cea mai mare parte a finanțării urmând să fie asigurată de la bugetul de stat.

Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de miercuri, 25 noiembrie, și vizează patru obiective de investiții. Lucrările ar urma să fie finalizate în termen de doi ani de la semnarea contractelor, potrivit Profit.ro.

Cartierele din București în care sunt prevăzute lucrări

Cele mai ample intervenții sunt programate în partea de est a Capitalei, pe două tronsoane ale Magistralei I Sud.

Proiectul prevede modernizarea următoarelor porțiuni din rețeaua de termoficare:

Vitan și Foișor: aproximativ 5,1 kilometri de conducte, care deservesc cinci puncte termice;

Iancului, Pantelimon și Baicului: aproape 10 kilometri de conducte, care alimentează 16 puncte termice;

Titan, Muncii și Vatra Luminoasă: aproximativ 10,2 kilometri de conducte, care deservesc 14 puncte termice;

Magistrala I-III Vest: aproximativ 670 de metri de conducte, pe o porțiune a rețelei care contribuie la alimentarea cartierelor Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești.

Pe lângă înlocuirea conductelor magistrale, sunt prevăzute intervenții asupra racordurilor către punctele termice.

Peste 250 de milioane de lei de la bugetul de stat

Investiția este estimată la 356,78 milioane de lei, cu TVA. Finanțarea ar urma să fie obținută prin Programul Termoficare, contribuția statului fiind de 85%, iar cea a municipalității de 15%, raportat la valoarea fără TVA.

Astfel, aproximativ 250,93 milioane de lei ar urma să provină de la bugetul de stat, iar alte 44,28 milioane de lei de la bugetul local.

Documentația investiției a fost aprobată inițial în iunie 2025. În septembrie 2026, municipalitatea a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei avizul de eficiență energetică.

Autoritatea a cerut însă modificarea unor indicatori tehnici. Totodată, valoarea investiției a fost recalculată în funcție de majorarea cotei TVA de la 19% la 21%. După votul consilierilor generali, documentația actualizată va fi transmisă din nou către ANRE.

Peste 220 de avarii în doar trei ani

Necesitatea investiției este evidențiată și de numărul defecțiunilor înregistrate în ultimii ani. În perioada 2022-2024, pe tronsoanele vizate de proiect s-au produs 226 de avarii.

Noile conducte vor avea o izolație care permite reducerea pierderilor de energie termică, dar și sisteme de monitorizare pentru identificarea rapidă a defecțiunilor. Investiția vine în completarea proiectului de modernizare a aproximativ 212 kilometri de conducte magistrale din București, finanțat din fonduri europene.