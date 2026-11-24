Alianța Maghiară din Transilvania (AMT), formațiune formată din etnici maghiari, propune organizarea localităților din Harghita, Covasna și Mureș într-o unitate administrativă comună, sub numele Ținutul Secuiesc. Inițiativa apare în contextul discuțiilor despre reforma administrativ-teritorială planificată în România.

Proiect de hotărâre la Consiliul Județean Harghita

Conducerea națională a AMT a anunțat că aleșii locali ai formațiunii vor iniția un proiect de hotărâre la Consiliul Județean Harghita. Documentul prevede ca instituția să demareze reorganizarea voluntară a județelor Harghita și Covasna, alături de localitățile vizate din județul Mureș, într-o singură unitate administrativă.

Partidul propune consultări cu consiliile județene din Covasna și Mureș, dar și cu reprezentanții localităților implicate, pentru pregătirea acestui demers. Totodată, AMT intenționează să inițieze crearea condițiilor legislative necesare în România pentru o astfel de reorganizare, se arată în comunicatul formațiunii.

Condițiile AMT pentru reforma administrativă

Alianța Maghiară din Transilvania transmite că sprijină doar o reformă care respectă regiunile istorice. În viziunea partidului, orice modificare administrativă trebuie să țină cont de tradițiile comunităților locale și de legăturile economice și sociale reale dintre așezări.

„Scopul nostru este ca cererea de unitate administrativă și autodeterminare a Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională privind reforma”, a transmis AMT, conform G4Media, care citează Rador și agenția MTI.

Context: dezbaterea din politică despre viitorul județelor

Propunerea AMT vine pe fondul discuțiilor din peisajul politic actual despre comasarea județelor și a localităților mici. Luni seară, 23 noiembrie 2026, europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului social-democrat de reorganizare administrativ-teritorială, a prezentat la Digi24 principalele direcții ale reformei.

Benea susține comasarea actualelor județe în unități de aproximativ un milion de locuitori, după modelul curților de apel, dar cu păstrarea denumirii de „județ”. El a invocat competiția tot mai dură din Uniunea Europeană pentru fondurile de coeziune.

UDMR și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de modificarea județelor cu populație majoritar maghiară. Întrebat despre acest subiect, Dragoș Benea a admis că nu crede într-un consens politic total. Social-democratul a afirmat însă că se poate ajunge la o soluție prin negociere și compromis, astfel încât reforma să nu fie blocată. În paralel, Ministerul Dezvoltării pregătește un proiect separat pentru comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori.